Le ultime notizie odierne le apriamo con l’arrivo dei nuovi dazi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nuove tariffe per la giornata di oggi, 11 luglio 2025, nei confronti dell’Unione Europea e del Canada, così come spiegato durante una intervista all’emittente americana NBC. Per il Canada i dazi potrebbero arrivare fino al 35%, in vigore dal primo agosto, e Trump li ha motivati dicendo che Ottawa non vuole collaborare con gli Stati Uniti, imponendo a sua volta delle tariffe. Ecco perchè “applicheremo i dazi del 35% sui prodotti canadesi importati nel nostro territorio”.

Trump ha però fatto sapere che se il Canada collaborerà con le autorità statunitensi a bloccare il traffico di Fentanyl, la temuta droga che sta mietendo migliaia di vittime, potrebbe anche decidere di abbassare i dati. Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, non sono stati comunicati dati specifici ma Trump ha comunque fatto sapere che la tariffa che si applicherà sarà fra il 15 e il 20 per cento per tutti i Paesi che non riceveranno le lettere.

Ultime notizie, incendio vicino all’aeroporto di Olbia

Brucia la splendida Sardegna e nella giornata di ieri l’aeroporto di Olbia, uno degli scali principali presenti sull’isola, è stato costretto alla chiusura, in quanto il fumo e le fiamme minacciavano il regolare svolgimento delle attività. Il fuoco, come riferisce TgCom24.it, è scoppiato nella zona di Su Trambuccone, nei pressi della statale Sassari-Olbia, e lo spazio aereo è stato chiuso in parte seppur per qualche ora, con alcuni velivoli che hanno continuato ad atterrare e decollare, così come precisato da Geasar, la società che gestisce l’aeroporto.

Alcuni voli, durante l’emergenza, sono stati dirottati su Alghero, Cagliari e persino Roma. Ricordiamo che l’aeroporto di Olbia è uno dei preferiti da coloro che vogliono raggiungere la Costa Smeralda ed è inoltre molto frequentato dai voli privati, che in Sardegna sono moltissimi durante l’estate vista la nota clientela vip.

Ultime notizie, 24enne investita a Porto Cervo dalla moglie dell’ad di Lufhtansa

Restiamo in Sardegna, proprio nella Costa Smeralda, per una tragedia avvenuta nella giornata di ieri in quel di Porto Cervo. Una ragazza di 24 anni è stata uccisa dopo essere stata investita da un SUV. A bordo del mezzo, secondo quanto riferito da RaiNews, vi era quasi sicuramente Vivian Spohr, che è una turista tedesca nonché la moglie dell’amministratore delegato di Lufhtansa, la principale compagnia aerea tedesca nonché una delle principali al mondo.

La tragedia è avvenuta in via Aga Khan e attualmente la donna è stata iscritta sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, anche se sarebbe già rientrata in Germania. Secondo quanto ricostruito sembra che la giovane stesse andando a lavoro quando è stata appunto investita ma pare che la tedesca non si sia accorta di nulla, avvisata solo dai passanti di quanto fosse accaduto. Una volta accortasi, scesa dalla macchina, ha avuto un malore. E’ stata in seguito sottoposto al test di alcol e droga ed è risultata positiva: in corso una indagine per stabilire eventuali responsabilità.



Ultime notizie, gli aggiornamenti su Garlasco

Si cerca un terzo uomo sulla scena del crimine di Garlasco, un terzo uomo che ovviamente non sia Alberto Stasi, già condannato in via definitiva, o Alberto Stasi.Al momento l’incidente probatorio non ha fornito indizi che facciano pensare ad un’altra persona in casa di Chiara Poggi,ma ci sono tre reperti che sono rimasti fino ad ora marginali, fra cui una impronta – contenuta sulle paradesive – che fino ad ora non è mai stata attribuita in quanto contenente solo delle tracce parziali di dna maschile. Anche sul tappetino del bagno sarebbero state esaminate tracce di dna maschile e infine lo stesso è avvenuto su un tampone orale: a chi appartengono queste tracce?