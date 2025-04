Le ultime notizie sui dazi. E’ un vero e proprio terremoto quello che ha provocato Donald Trump. Ieri la presidente del consiglio, Giorgio Meloni, ha convocato una riunione urgente a Palazzo Chigi proprio per discutere l’argomento, annullando tutti gli impegni odierni. Obiettivo, fare il punto sulla situazione e cercare di capire come reagire dopo le nuove tassazioni di Trump, che ricordiamo, andranno a colpire tutte le merci importante negli Stati Uniti. Che la situazione sia particolarmente delicata lo si capisce anche dalle parole rilasciate da Robert Habeck, ministro dell’Economia tedesco, che attraverso una conferenza stampa ha spiegato che i dazi di Donald Trump potrebbero avere lo stesso impatto della guerra in Ucraina, di conseguenza una situazione disastrosa. Per Habeck sono gli aumenti “più destabilizzanti degli ultimi 90 anni”, di conseguenza serve una reazione compatta e decisa da parte dell’Unione Europea: vedremo quale sarà la replica di Bruxelles.

Il day after dei dazi messi dal presidente statunitense Donald Trump parte con polemiche e contromisure, mentre le borse mondiali sono tutte in calo., da Wall Street a Milano. A livello europeo non c’è ancora una unione di intenti ma si preparano comunque le contromisure mentre non si escludono trattative con gli USA. Lo schema dei dazi illustrato da Trump prevede a partire dal prossimo 5 aprile un primo livello minimo del 10%, mentre successivamente, dal 9 aprile, ogni paese si troverà a fare i conti con delle misure “ad hoc”. Per la Cina il balzello arriverà al 54%, mentre è già effettivo il dazio del 25% per le autovetture.

Ultime notizie, studentessa morta a Roma dopo panino

Dramma a Roma dove una studentessa americana di soli 20 anni è morta dopo aver mangiato un panino in un ristorante. La ragazza era allergica agli anacardi ma non è riuscita a farsi intendere dal ristoratore che le ha fornito un panino che l’ha fatta stare male.

I primi sintomi sono arrivati poco dopo essere uscita dal ristorante, con la giovane che è corsa subito verso il suo alloggio chiedendo aiuto alle amiche americane che sono con lei a Roma. Le hanno quindi somministrato un classico farmaco salvavita, per ben due volte, ma evidentemente non ha fatto effetto. Una volta che gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, hanno praticato un massaggio cardiaco per circa mezz’ora alla giovane, fino a che non l’hanno dichiarata morta. Atteso l’esito dell’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni, e nel contempo le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto.

Ultime notizie, brutto infortunio per Federica Brignone

La sciatrice italiana Federica Brignone è stata vittima ieri di una brutta caduta mentre stava gareggiando nel campionato italiano di sci. L’atleta, fresca di titolo di campionessa mondiale, è stata soccorsa durante la seconda manche all’Alpe Susia, in Trentino Alto Adige: dopo le prime cura, Federica Brignone è stata messa sul toboga e poi caricata sull’elisoccorso per essere portata presso l’ospedale di Trento dove si trova tutt’ora. Federica Brignone aveva vinto la prima manche, ma durante la seconda discesa è stata impossibilitata a registrare il suo tempo proprio a causa della “inforcata”, un termine che si usa ad indicare una caduta con gli sci durante la quale gli stessi sci si inforcano nella neve, provocando il ribaltamento dell’atleta. La sciatrice italiana dovrà stare ferma ai box per un bel po’ di mesi prima di tornare ad allenarsi.

Per Federica Brignone c’è stata la frattura di tibia e perone, e dopo essere stata immediatamente soccorsa, vista la gravità dell’incidente, è stata trasferita all’ospedale di Trento e successivamente alla clinica “La Madonnina” di Milano, per essere operata dallo stesso staff che era intervenuto per un infortunio simile occorso all’altra sciatrice italiana Sofia Goggia. Un infortunio grave che ha chiuso una stagione che per la Brignone era stata fantastica, e che la terrà lontana da allenamenti e gare per un periodo minimo di 6 mesi. La caduta è avvenuta mentre la valdostana era impegnata nella seconda manche della gara dopo aver chiuso al primo posto la prima.

Ultime notizie, il ricovero di Nanni Moretti

Il famoso regista si trova ricoverato da mercoledì in tarda serata all’ospedale romano San Camillo, dove ha subito un intervento di angioplastica che è riuscito. Nella nota diffusa dal primario del reparto di cardiologia viene reso noto che le condizioni di salute del regista sono stabili e che il danno di Nanni Moretti è stato lieve. Nonostante questo, come si evidenzia nella nota, la prognosi rimane riservata almeno per 48 ore.

Ultime notizie, le notizie sulla crisi del medio Oriente

Nella giornata di ieri sono continuati i raid israeliani contro postazioni di Hamas nella striscia di Gaza che hanno causato la morte di circa 100 persone, 58 delle quali nella città di Gaza, Molte delle vittime sono donne e bambini, come quelli che sono deceduti nel bombardamento di una scuola. Oggi il leader israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato a Budapest il presidente ungherese Viktor Orban, che ha dichiarato di voler uscire dalla Corte Penale Internazionale.