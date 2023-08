Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Donald Trump in tribunale a Washington: “Non sono colpevole”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dichiarato non colpevole di fronte alle accuse mosse nella giornata di ieri in merito all’assalto al congresso Usa, i fatti di Capitol Hill avvenuti il 6 gennaio del 201. Il tycoon si è presentato nelle scorse ore in tribunale a Washington per rispondere alle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse nei suoi confronti, nel tentativo dello stesso Donald Trump di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 che hanno decretato la vittoria dell’attuale presidente, Joe Byden.

La prossima udienza si terrà il 28 agosto, ma Trump e i suoi legali continuano a sostenere la tesi di innocenza. Secondo l’ex commander in chief il procuratore avrebbe agito con queste tempistiche per intralciare la campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024 e che a partire dal prossimo autunno entrerà nel vivo per il rush finale.

Dalla giornata di oggi il nostro Paese sarà interessato dal transito di un ciclone, denominato “Circe” che porterà degli allerta meteo in molte regioni italiane, ma che fortunatamente avrà un transito molto veloce, anche se con temperature che subiranno notevoli cali. Una novità per l’inizio del mese di Agosto, che disorienta anche chi effettua le previsioni meteorologiche, con situazioni che rimandano più al clima autunnale che a quello estivo.

In questi giorni si dovrebbero verificare dei violenti nubifragi caratterizzati da una diffusione “a macchia di leopardo” con inizio già nella giornata di oggi con rovesci che si sono verificati in varie zone tra la Liguria, il Triveneto e la parte settentrionale della Toscana. A partire da venerdì le condizioni peggioreranno in modo deciso, in coincidenza con il minimo della bassa pressione che arriva sulle regioni centrali italiane. Nella nottata tra venerdì e sabato le condizioni peggioreranno nelle zone del basso Tirreno.

La segreteria del gruppo politico di Forza Italia ha definito la data del prossimo congresso, il primo che si terrà dopo la morte, avvenuta nello scorso giugno, del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Le date scelte dalla segreteria, che ha fatto propria la proposta di Tajani, sono il prossimo 24 e 25 febbraio. In quell’occasione sarà eletto anche il nuovo leader del gruppo.

La morte di Berlusconi e il conseguente posto vacante al Senato, rendono necessarie delle elezioni suppletive per il collegio di Monza. Forza Italia ha designato come suo candidato Adriano Galliani, che è stato un amico e collaboratore di Berlusconi sia in politica che nel calcio, prima nel Milan e successivamente nel Monza.

Justin Trudeau, premier canadese in carica e Sophie Gregoire, sposati dal 2005, si sono separati dopo 18 anni dal matrimonio. La svolta nel rapporto di coppia è stata annunciata sui social proprio dallo stesso premier canadese che ha parlato di decisione scaturita dopo vari colloqui.

La coppia ha tre figli. Il premier ha chiarito che la famiglia rimane comunque unita sia nel rispetto che per i figli, ed ha chiesto a tutti di rispettare la loro privacy, proprio per i bambini. Curiosamente la stessa scelta era stata fatta dal padre del premier, Pierre Trudeau, ed anche lui si trovava in carica come premier al momento della separazione dalla moglie.

Nella giornata di ieri si sono verificati attacchi russi sulle città di Kherson e Zaporizhzhia, che hanno causato diversi ferimenti e l’uccisione di una donna. Questi attacchi portati sulle città portuali, anche con distruzioni di silos, rendono sempre più difficile il ripristino dell’accordo sul grano recentemente scaduto.

Il segretario di stato USA ha dichiarato che se la Russia ripristinerà l’accordo, gli Stati Uniti sosterranno l’esportazione di cibi della Russia. Anche la capitale Kiev è nuovamente sotto attacco. In Russia sono stati abbattuti dei droni ucraini. Intanto per quanto riguarda la diplomazia, continuano le pressioni del leader turco Erdogan, su Putin.

Taylor Swift ha scoperto di avere delle origini italiane, precisamente del Cilento. La superstar, impegnata in un tour di concerti da record, avrebbe confidato di voler venire in Italia per “vedere i luoghi delle sue radici”. A riportare la notizia è stato il “Il Correre del Mezzogiorno”, secondo cui il trisavolo della pop star, tale Baldi, sarebbe partito da Castelnuovo Cilento nel 1876 per trasferirsi negli Stati Uniti.

Si tratta di un piccolo comune di circa 3mila abitanti in cui, e la cantante avrebbe appunto manifestato, come si legge sul sito dei colleghi di TgCom24.it, la propria intenzione di visitare. Non dimentichiamo che l’artista a stelle e strisce sarà in Italia nel 2024, di conseguenza non è da escludere proprio quell’occasione diventi propizia per visitare le zone delle sue origini.

In occasione del secondo giorno della Giornata mondiale della gioventù, Papa Francesco ha incontrato gli universitari in quel di Lisbona: “Amici, permettetemi di dirvi: cercate e rischiate – le parole del Pontefice rivolte agli studenti presenti – in questo frangente storico le sfide sono enormi e i gemiti dolorosi. Stiamo attraversando una terza guerra mondiale a pezzi ma abbracciamo il rischio di pensare che non siamo in un’agonia, bensì in un parto; non alla fine, ma all’inizio di un grande spettacolo. Ci vuole coraggio. Siate dunque protagonisti di una ‘nuova coreografia’ che metta al centro la persona umana, siate coreografi della danza della vita”.

Papa Francesco si è rivolto anche alle donne presenti, ricordando che “Il contributo femminile è indispensabile. Del resto, nella Bibbia si vede come l’economia della famiglia è in larga parte in mano alla donna. È lei la vera ‘reggente’ della casa, con una saggezza che non ha per fine esclusivamente il profitto, ma la cura, la convivenza, il benessere fisico e spirituale di tutti, e pure la condivisione con i poveri e i forestieri. È entusiasmante affrontare gli studi economici con questa prospettiva: con l’obiettivo di restituire all’economia la dignità che le spetta, perché non sia preda del mercato selvaggio e della speculazione”

Nella giornata di ieri l’Aula della Camera ha approvato la sospensiva della maggioranza per sospendere appunto l’esame della proposta di legge dell’opposizione circa il salario minimo per un periodo di sessanta giorni. Con 168 voti a favore e 127 contrari, tre astenuti, l’esecutivo ha fatto quindi passare la sospensiva scatenando l’ira dell’Opposizione. Numerosi i deputati presenti che hanno gridato “vergogna” all’indirizzo dei governanti.

Contraria anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha spiegato, come si legge su SkyTg24.it: “Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che fugge davanti a un problema reale. Siamo aperti al dialogo. Non ai rinvii sine die. La maggioranza dice che della sofferenza della gente se ne frega. Questa non è una semplice sospensiva ma una fuga della maggioranza di destra di fronte a un tema reale che brucia sulla pelle dei cittadini che non si può coprire con le fake news. Messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni fugge dalla realtà, però non si può fuggire, 3,5 milioni di lavoratori sono poveri anche se lavorano, la questione del salario è enorme che non può essere sospesa, rinviata, la povertà non va in vacanza, non conosce pausa, e divide il paese, ruba il futuro, deprime la crescita”.











