Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Donald Trump incriminato per carte segrete

Arriva l’incriminazione per l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Come riferito da numerosi media, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, il tycoon è stato incriminato per le carte segrete che lo stesso ha conservato a Mar-a-Lago, e che erano state sottratte dalla Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato lo stesso candidato repubblicano alle elezioni del 2024, convocato per martedì prossimo dal tribunale di Miami, alle ore 15:00, dove dovrà rispondere a sette capi d’accusa.

SIRIANO ACCOLTELLA BIMBI AD ANNECY/ Succede quando la "liberté" non si cura di chi accoglie

“Questo è un giorno buio per l’America, siamo un Paese in serio e rapido declino”, è il commento di Trump. Il miliardario americano è stato formalmente accusato dal Dipartimento della Giustizia a seguito delle indagini che erano state svolte su alcuni documenti classificati che erano stati rinvenuti nell’estate del 2022 nella sua residenza privata in Florida.

Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano da solo?/ Il video che lo incastra

Ultime notizie, aggressione al parco di Annecy in Francia

Choc nella giornata di ieri in Francia, precisamente ad Annecy, dove un richiedente asilo siriano ha accoltellato diverse persone senza alcun nesso logico. Ne ha feriti in totale sette fra cui quattro bambini di circa 3 anni, alcuni dei quali in gravi condizioni.

L’uomo è stato in seguito fermato e arrestato “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”, ha twittato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. La prima ministra transalpina Elisabeth Borne, si è invece recata immediatamente ad Annecy, cittadina che si trova nel sud est della Francia, non troppo distante dal confine con la Svizzera. La notizia dell’attentato è giunta mentre era in corso presso l’Assemblée Nationale un dibattito sulla riforma delle pensioni che è stato sospeso con un minuto di silenzio. I numerosi testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato di un uomo che indossava un turbante che ha iniziato ad aggredire casualmente le persone in un parco.

Donald Trump incriminato per possesso di carte segrete/ Il tycoon: “Giorno buio”

Ultime notizie, Giulia Tramontano sarebbe stata accoltellata alle spalle

Giulia Tramontano sarebbe stata accoltellata alle spalle. Questo quanto emerge dagli ultimi rilievi effettuati dai carabinieri nonché dalle analisi sulle macchie di sangue trovate all’interno dell’abitazione della vittima e del killer reo confesso Alessandro Impagnatiello, in quel di Senago. Viene quindi smentita la ricostruzione fornita dallo stesso barman che avrebbe raccontato di aver aiutato di fatto la sua compagna a morire dopo che la stessa si era auto inflitta delle coltellate.

Si tratterebbe quindi di un agguato a tutti gli effetti e ciò ovviamente aggraverebbe la posizione dell’indagato. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’omicidio sia stato premeditato o meno, e a riguardo bisognerà comprendere quando è stata acquistata la benzina trovata nell’appartamento. Sospetti anche nei confronti del veleno per topi trovato nello zainetto di Impagnatiello. Le indagini proseguono ma la sensazione è che si vada verso l’aggravante della premeditazione.

Ultime notizie, duplice omicidio a Sant’Antimo: uccisi due cognati

Due ragazzi di 24 e 29 anni sono stati assassinati nella giornata di ieri in quel di Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli. Come riferisce il sito dei colleghi di TgCom24.it, le vittime si chiamavano Luigi Cammisa (29enne) e la cognata Maria Brigida Pesacane (24enne).

I due sono stati rinvenuti in due zone diverse del paese: il ragazzo in piazza Sant’Antonio, di fronte alla chiesa, mentre la giovane in via Caruso, in un appartamento. Per il duplice omicidio è ricercato il suocero di Cammisa, e il movente potrebbero essere delle questioni familiari. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essersi trattata di una esecuzione, ma si attendono maggiori risvolti che ci permetteranno di scoprire nel dettaglio quanto accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA