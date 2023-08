Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Donald Trump incriminato per l’assalto al congresso

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la terza volta in breve tempo. Come si legge sul sito di TgCom24.it, dopo le accuse per il pagamento segreto alla pornostar Stormy Daniels e le carte rinvenute nella sua residenza di Mar-a-Lago, il tycoon è stato ora incriminato per l’assalto al Congresso degli Stati Uniti, i famosi fatti di Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, così come stabilito dal gran giurì federale.

Donald Trump aveva anticipato la notizia attraverso il suo noto social Truth, scrivendo: “Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un’altra falsa incriminazione nei miei confronti” a breve. “Perché – ha commentato poi – non hanno portato questo caso ridicolo due anni e mezzo fa? Volevano farlo in mezzo alle elezioni, ecco il perché”.

Ultime notizie, un ragazzo di 13 anni ucciso da un’auto pirata in provincia di Verona

Un giovane di 13 anni, Chris Obeng Abom, è stato investito da un’auto ed ucciso la notte scorsa in provincia di Verona, a San Vito di Negrar. Il ragazzo è stato investito sulla Provinciale numero 12 e l’auto pirata è scappata ma il conducente è stato successivamente trovato ed arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo i medici, se soccorso immediatamente, il ragazzo avrebbe avuto la possibilità di salvarsi. L’uomo ha dei precedenti per guida in stato di ubriachezza. La morte del 13enne, che giocava a calcio in una società della zona, è avvenuta nella mattinata di oggi dopo che l’incidente era avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, a causa delle numerose lesioni riportate nell’urto.

Ultime notizie, 5 banche italiane attaccate da hacker russi

Un gruppo attivista di hacker russi, Noname057(16() è tornato a colpire l’Italia prendendo di mira le banche. Nella giornata di oggi infatti 5 banche del nostro Paese sono state attaccate insieme ad alcuni enti finanziari, dopo che nella giornata di ieri erano state attaccate delle aziende di trasporto pubblico.

L’Agenzia Cybersicurezza raccomanda a tutti di stare in massima allerta e di segnalare tutte le anomalie che potrebbero verificarsi alle autorità nazionali. Tra le banche attaccate Intesa San Paolo e Mps. L’attacco da parte degli hacker viene effettuato tramite l’invio di enormi quantità di dati verso i server in modo da interromperne il funzionamento o quantomeno di rallentare i servizi.

Ultime notizie, fermata una donna cinese a Firenze per riciclaggio

Una donna cinese ma residente nel nostro Paese, è stata fermata stamani a Firenze per riciclaggio di denaro. La donna viaggiava su una corriera sulla linea da Catania ad Aosta e l’autobus si era fermato per una sosta alla fermata di Villa Costanza, a Scandicci. Uno dei cani della Guardia di Finanza ha percepito delle stranezze e dopo aver aperto un borsone della donna gli agenti hanno trovato al suo interno un milione di euro in contanti in banconote di tagli da 10, 20 e 50 euro. Il borsone ed il denaro sono stati sequestrati e sono in corso una serie di accertamenti per stabilire la provenienza del denaro. La donna cinese è stata denunciata per ricettazione e riciclaggio dalla Procura di Firenze.

Ultime notizie, le previsioni del tempo del prossimo fine settimana

Dopo le lunghe ondate di caldo il prossimo fine settimana sarà interessato dall’arrivo di un ciclone che porterà il fresco sulle regioni italiane, con temporali che contribuiranno a far calare le temperature e un Ferragosto che avrà un aspetto autunnale. Il ciclone proviene dalla Scozia ed arriverà in Italia dopo aver attraversato la Francia ed i primi rovesci nelle regioni settentrionali si potranno avere nella serata di mercoledì, mentre sul resto dell’Italia nei giorni seguenti con peggioramento deciso nel weekend.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Un altro attacco con i droni portato dalle forze armate ucraine ha colpito il grattacielo di Mosca già preso di mira due giorni prima. Fonti degli Stati Uniti hanno fatto sapere di non incoraggiare attacchi ucraini sul territorio russo. Intanto, secondo Open Source Intelligence nel Mar Nero sono entrate alcune navi civili, nonostante il blocco navale messo in atto dalla Russia. Dopo i missili che hanno colpito nella giornata di ieri la sua città natale, Zelensky ha chiesto nuove sanzioni contro la Russia.

Ultime notizie, assassino Carlo Maltesi aggredito in cella

L’assassino di Carol Maltesi, la giovane ragazza, attrice di film vietati ai minori, assassinata e fatta e pezzi nel Bresciano, è stato aggredito in cella. Così come riferito dai colleghi di TgCom24.it, l’uomo sarebbe stato ferito dal suo compagno di cella molto probabilmente come “punizione” per il reato commesso. Non va infatti dimenticato che fra i galeotti vige un codice d’onore, e coloro che commettono reati contro donne e bambini non sono visti di buon occhio.

Davide Fontana, il killer, è stato condannato a 30 anni di carcere con una sentenza che ha fatto molto discutere, e dopo l’aggressione ha riportato delle ecchimosi alla testa. Per questo il 44enne ex bancario e food blogger è stato trasferito da Busto Arsizio, dove si trovava, al penitenziario di Pavia, reparto di alta sicurezza. L’aggressione è avvenuta nel cuore della notte a colpi di penna: le guardie carcerate sono intervenute in maniera immediata, portando Fontana in infermeria.

Ultime notizie, è arrivata inattesa la grazie di Aung San Suu Kyi

La leader della Birmania, Auung San Suu Kyi, è stata graziata a sorpresa nella giornata di ieri. Dopo la condanna nel 2021 a 33 anni di galera, negli scorsi giorni il premio Nobel per la pace del 2021 era stata trasferita in un’altra struttura dopo di che è giunta appunto la grazia assieme ad altri 7.000 detenuti nel giorno della Quaresima buddista.

Numerosi i commenti alla notizia, tutti ovviamente soddisfatti, fra cui quello del ministro degli esteri e vice presidente del consiglio, Antonio Tajani, che ha spiegato: “La grazia a San Suu Kyi è il più bel finale dopo anni di battaglie per la sua libertà”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet. “Ricordo ancora il nostro incontro 10 anni fa in Myanmar”, le parole dell’esponente di Forza Italia via Twitter. Tajani ha definito Aung San Suu Kyi una “donna coraggiosa e autorevole da sempre in prima linea per la salvaguardia della democrazia e dei diritti umani”.

Ultime notizie, Matteo Renzi “firma” il Ddl sull’elezione diretta del Premier

L’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, ha annunciato in diretta tv la sua volontà di far eleggere direttamente dal popolo il presidente del consiglio. Il leader di Italia Viva, attuale direttore del quotidiano Il Riformista, ha spiegato: “Io firmo davanti a voi (giornalisti, ndr), il ddl di revisione costituzionale: disposizione per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione, che il governo Meloni non ha avuto la forza di fare”, le parole riportate da TgCom24.it e rilasciate dall’ex Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa convocata in Senato.

Secondo l’ex premier l’esecutivo Meloni “chiacchiera, chiacchiera, ha un grande consenso ma fa melina. Questa proposta di legge è messa agli atti il primo agosto e sulla carta ha la maggioranza. Ricordo anche che era nel programma del terzo polo. Vediamo chi ci sta”.











