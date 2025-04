Le ultime notizie sui dazi di Trump, con la svolta a sorpresa del tycoon newyorkese che ha deciso di mettere in pausa le nuove tariffe per 90 giorni. In attesa di capire quello che succederà quello di ieri è stato un mercoledì nero per le borse mondiali, dopo il netto calo avvenuto lunedì a seguito dei dazi e il parziale rimbalzo della giornata di ieri. Sono entrati infatti in vigore i dazi al 104% (poi aumentati al 125%) contro la Cina voluti da Trump e contro altri 60 paesi in tutto il mondo (prima appunto dello stop) e le borse europee hanno visto dei cali importanti con il Ftse mib che ha ceduto il 4,04%, mentre a Francoforte l’indice Dax ha avuto un calo del 3,76%, e alla borsa di Parigi l’indice Cac40 ha perso il 3,94%.

Donald Trump ha dichiarato che la Cina, per compensare i dazi, sta effettuando una manipolazione della valuta, ma la prima mossa del governo di Pechino è stata quella di rispondere aumentando i propri dazi fino all’84%. Trump ha anche chiesto di trasferire le aziende negli Stati Uniti dove i loro prodotti non saranno soggetti ai dazi. L’Unione Europea si sta preparando a mettere dazi sui prodotti delle “Big Tech”, mentre è stato confermato che la Premier Meloni si recherà negli USA il prossimo 17 aprile: vedremo ora quello che accadrà dopo la mossa a sorpresa di Trump.

Ultime notizie, la sorella di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta

Non sono passate inosservate le motivazioni in merito alla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta, circa il fatto che le 75 coltellate con cui ha ucciso Giulia Cecchettin non siano state considerate un segno di crudeltà da parte dello stesso omicida. Elena, la sorella della vittima, ha voluto dire la sua sulla vicenda, e attraverso i suoi canali social ha ovviamente espresso disappunto nei confronti di questa decisione del tribunale di Venezia.

Per Elena è una sentenza pericolosa, ma anche un “terribile precedente”, soprattutto nel momento storico in cui stiamo vivendo, forse riferendosi anche ai due femminicidi ravvicinati, quello di Ilaria Sula e di Sara Campanella, due ragazze molto giovani, uccise la scorsa settimana. Secondo Elena Cecchettin se non prendiamo sul serio questa questione, tutto ciò che è stato detto fino ad oggi su Giulia “sono solo parole al vento”.

Ultime notizie, il delitto di Garlasco

Quella di ieri è stata una giornata importante in merito al delitto di Garlasco. Da una parte si è tenuto l’incidente probatorio sui nuovi reperti inerenti Andrea Sempio e la riapertura dell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Dall’altra il tribunale di sorveglianza doveva decidere se accogliere o meno la richiesta di semilibertà per Alberto Stasi, così come chiesto dagli avvocati.

A discapito della notizia circolante nelle prime ore del mattino, la procura generale di Milano non avrebbe accolto la richiesta di semilibertà, rigettando quindi la stessa. Pesa l’ultima intervista fatta da Stasi lo scorso 30 marzo, che non sarebbe stata autorizzata, e che per il pg di Milano, Valeria Marino, rappresenta di fatto una grave violazione. L’indiscrezione è stata riportata dal portale TgCom24.it, e la decisione ufficiale è attesa fra quattro giorni.

Ultime notizie, incidente sull’Autostrada A1

Nella mattinata di ieri lungo l’autostrada A1, sul confine fra il Lazio e la Campania, un bus con a bordo 40 bimbi che erano in gita con la scuola, si è scontrato violentemente contro un camion. Fortunatamente nessuno si è fatto male, o per lo meno, nessuno è rimasto ferito in maniera grave fra bambini, due mamme, sei maestre e due autisti, anche se si sono vissuti attimi di paura dopo quanto accaduto.

Stando a quanto riferisce RaiNews sembra che la comitiva stesse dirigendosi verso la Campania, quando è avvenuto appunto l’incidente: nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato numerosi mezzi di soccorso, che hanno preso in cara i feriti, nessuno dei quali ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Illeso l’autista del camion, ancora da ricostruire nel dettaglio quanto sia accaduto. Bisognerà infatti capire di chi siano state le eventuali responsabilità dello scontro, se del bus o se del camion, e il tutto è ancora in fase di accertamento.

Ultime notizie, tragedia a Santo Domingo per il crollo di una discoteca

E’ di circa 100 vittime il tragico bilancio del crollo di una discoteca avvenuto a Santo Domingo, avvenuto mentre all’interno di uno dei locali di maggiore notorietà della capitale, si stava svolgendo il concerto della nuova star della musica “merengue” Rubby Perez. Tra le vittime anche due ex campioni della Mlb di baseball Octavio Dotel e Tony Blanco Cabrera.

Oltre ai morti il crollo ha provocato anche il trasferimento di 160 persone che si trovano ora ricoverate negli ospedali della città dominicana, ei soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie come ha confermato il direttore dell’emergenza Juan Manuel Mèndez. Secondo i media locali al momento del crollo all’interno della discoteca si trovavano tra 500 e 1000 persone e si teme quindi che il numero delle vittime e dei feriti possa aumentare.

Ultime notizie, la giornata romana di Re Carlo e Camilla

Dopo l’incontro che Re Carlo e Camilla hanno avuto martedì con il presidente Mattarella, per i reali britannici è stata la volta dell’incontro con la premier Giorgia Meloni, che si è svolto a Villa Pamphili, seguito dal discorso che il re ha tenuto a Montecitorio, di fronte alle camere riunite, prima volta in assoluto per un re inglese, e parlando in italiano, e successivamente cena di Stato al Palazzo del Quirinale nella quale oltre al Presidente della Repubblica incontreranno anche altri ospiti. La regina Camilla ha visitato una scuola nel quartiere Appio Latino dove è stata festeggiata sia all’interno che nel suo percorso in strada su tanti romani affacciati alle finestre.