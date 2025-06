Ultime notizie dalla Germania dove a Monaco di Baviera una donna ha seminato il panico nel pomeriggio di ieri accoltellando alcune persone nei pressi della Theresienwiese, zona frequentata da residenti e turisti dove ogni anno si tiene l’Oktoberfest e l’intervento della polizia ha evitato conseguenze peggiori, in quanto gli agenti, dopo averle intimato di fermarsi, sono stati costretti ad aprire il fuoco, uccidendola; la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale ma è morta poco dopo il ricovero.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Kharkiv: raid con droni e missili, più di 40 esplosioni (7 giugno 2025)

Le forze dell’ordine l’hanno identificata come una cittadina bulgara di 30 anni, affetta da disturbi mentali risaputi, e secondo il quotidiano Bild non ci sarebbero elementi che facciano pensare a motivazioni politiche o terroristiche; le persone ferite sono un uomo di 56 anni e una donna di 25, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni cliniche mentre l’area dell’aggressione è stata immediatamente isolata per permettere i rilievi.

DALL’UCRAINA A GAZA/ “La distruzione del diritto umanitario è sempre l’inizio dell’inferno in terra”

Proseguiamo ultime notizie con i dettagli emersi dalle prime indagini, che indicano come la donna si aggirasse già da qualche minuto nella zona con atteggiamento instabile prima di colpire i passanti senza alcun preavviso, scatenando attimi di paura tra le persone presenti e richiedendo l’intervento rapido della polizia che ha agito seguendo il protocollo previsto per queste situazioni.

Ultime notizie, Sinner in finale al Roland Garros: battuto Djokovic in tre set

Ultime notizie dal Roland Garros dove Jannik Sinner ha conquistato la finale dello Slam parigino dopo una prestazione impeccabile contro Novak Djokovic, superato in tre set grazie a una partita solida, intensa e ben gestita sotto il profilo mentale e fisico, che ha confermato ancora una volta l’alto livello raggiunto dal giovane tennista italiano.

UCRAINA/ Gli aiuti Usa impediscono la pace, Rubio e i neocon non la vogliono. E Trump…

La sfida si è disputata nella serata di ieri e ha visto Sinner imporsi con determinazione nei momenti più importanti, sfruttando alcuni errori del serbo ma anche mostrando una maturità sempre più visibile, con due set molto equilibrati e uno vinto in modo più netto, e con il pubblico di Parigi che ha apprezzato il suo gioco brillante e costante.

Apriamo ultime notizie sul fronte femminile con la vittoria di Coco Gauff su Aryna Sabalenka in tre set: l’americana ha perso il primo set al tie-break ma ha ribaltato l’incontro affermandosi nel secondo e sfruttando i passaggi a vuoto dell’avversaria nel terzo, effettuando così una rimonta che testimonia il suo carattere competitivo e la sua solidità mentale.

Ultime Roma: neonata trovata morta a Villa Pamphili con segni di percosse

Ultime notizie da Roma dove una bambina di cinque mesi è stata trovata morta nelle vicinanze di Villa Pamphili, abbandonata vicino a una siepe, e il suo corpo mostrava segni di percosse sulle braccia e sulle gambe; la segnalazione è giunta da alcuni passanti che hanno trovato il corpo della neonata.

La polizia ha subito transennato l’area e avviato i rilievi per cercare di capire come si siano svolti i fatti e chi possa essere coinvolto nella vicenda, mentre le indagini preliminari ipotizzano una morte causata da un atto violento, e dunque la pista dell’omicidio risulta al momento la più accreditata.

Proseguiamo ultime notizie con il ritrovamento di un secondo corpo di una giovane donna dentro un sacco nascosto tra le siepi della stessa villa e secondo gli ultimi aggiornamenti l’ipotesi più plausibile è che le due morti possano essere collegate.

Ultime notizie, MotoGP ad Aragon: Bagnaia fuori dalla zona punti, trionfo tutto spagnolo

Ultime notizie dalla MotoGP: la sessione di qualifica del Gran Premio di Aragon si è rivelata complicata per il pilota italiano Pecco Bagnaia, che ha chiuso fuori dalla zona punti dopo una partenza dalla quarta posizione e una corsa in salita sin dai primi giri, turbati da problemi tecnici e difficoltà nel tenere il passo dei migliori.

Marc Márquez ha conquistato la pole e controllato la gara, firmando anche il giro più veloce, davanti al fratello Álex e a Fermín Aldeguer, completando un podio interamente spagnolo che ha messo in luce la superiorità dei piloti di casa su questo tracciato, mentre Bagnaia ha perso terreno nella classifica generale.

Apriamo ultime notizie dal box Ducati con le dichiarazioni del team che ha parlato di un weekend difficile e di una moto che non ha risposto come previsto, e lo stesso Bagnaia ha ammesso di non essere riuscito a trovare il giusto ritmo, promettendo di lavorare a fondo per tornare competitivo nelle prossime gare.

Ultime notizie, corteo pro Gaza a Roma: 300mila in piazza

Ultime notizie da Roma: oltre 300mila persone hanno sfilato ieri per le vie della capitale in occasione della manifestazione Pro Gaza, un che ha attraversato il centro tra striscioni, slogan e interventi dal palco, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica e politica sul conflitto in corso e chiedere la fine delle operazioni militari israeliane.

Tra i partecipanti c’erano esponenti del mondo politico, sportivo e culturale, e sul palco ha preso la parola anche un giovane israeliano che ha rifiutato il servizio militare, gesto simbolico che ha raccolto molti applausi tra la folla, mentre la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha dichiarato che “il massacro deve cessare”.

Ultime notizie, attacchi russi in Ucraina: sei morti, tensione alta sullo scambio di prigionieri

Ultime notizie dall’Ucraina dove nuovi bombardamenti hanno colpito nella giornata di ieri le città di Kharkiv e Kherson, causando la morte di sei persone e diversi feriti, tra cui anche un bambino, in un’ondata di attacchi che segue quelli avvenuti con droni e missili, e che accresce ancora di più la tensione sul fronte orientale del Paese.

Il presidente Zelensky ha rilasciato un messaggio in cui accusa direttamente Vladimir Putin, definendolo “un assassino di bambini”, mentre il confronto con la Russia si fa sempre più duro anche sul piano diplomatico per via del fallimento dello scambio di prigionieri che era stato concordato tra le due parti.

Secondo il rappresentante russo della mediazione, Mosca avrebbe consegnato 1212 salme ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta da Kiev, facendo così saltare l’accordo, mentre l’Ucraina nega questa versione e accusa la Russia di voler sabotare deliberatamente ogni tentativo di mediazione, aggravando ancora di più il conflitto.