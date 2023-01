Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, donna accoltellata a Roma: arrestato clochard polacco

Nella giornata di ieri è giunta la notizia circa l’identificazione presso la stazione Roma Termini dell’uomo che la sera del 31 dicembre scorso aveva accoltellato una ragazza di 24 anni, una cittadina israeliana. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, si tratta di un 25enne originario della Polonia, che era in fuga e quindi ricercato con l’accusa di tentato omicidio.

Profezie dei giornali nel 1923/ "Tra cent'anni radiotelefoni e guerre wireless"

Stando a quanto scrive Il Messaggero il nome del principale sospettato è Aleksander Mateusz Chomiak, nato a Grudziadz, e già visto in passato presso lo scalo romano. L’uomo sarebbe un senzatetto e le forze dell’ordine lo hanno rintracciato a Milano da due carabinieri in borghese. Pare che sia arrivato in Italia 8 anni fa e che abbia già dei precedenti: resta da chiarire il movente di tale folle gesto. Soddisfatto il ministro dell’interno Piantedosi che ha commentato: “Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini. I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 gennaio (conc 01/2023)

Ultime notizie, morto Ken Block: aveva solo 55 anni

Gravissimo lutto nel mondo del motosport: nella giornata di ieri è morto Ken Block, pilota di rally americano di soli 55 anni. Il pilota si trovava a bordo di una motoslitta, nello stato dello Utah, quando è stato vittima un incidente: sembrerebbe che la moto da neve gli sia finito sopra, di fatto uccidendolo sul colpo.

Quando infatti i soccorsi hanno raggiunto Ken Block, per il 55enne pilota non vi era già più nulla da fare e lo stesso non è arrivato vivo in ospedale. A confermare la tragica notizia è stata la Hoonigan, azienda con cui l’americano collaborava da anni: “Hoonigan Racing e il mio nuovo partner Ginengine (gin biologico al 100%, derivato interamente da ingredienti italiani), vogliono che la mia prossima creazione sia questa Lancia Delta Integrale retro-moderna per un divertente progetto cinematografico”. Ken Block era amatissimo in tutto il mondo e i suoi famosi video della serie Gymkhana hanno raggiunto milioni di visualizzazioni in ogni angolo della terra.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 3 GENNAIO 2023/ I numeri vincenti

Ultime notizie, secondo giorno di camera ardente per Ratzinger

Nel secondo giorno di camera ardente allestita in San Pietro per Papa Emerito Ratzinger, sono stati ancora una volta migliaia i fedeli che hanno voluto omaggiare Benedetto XVI con un saluto.

Come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, alle ore 12:00 erano circa 25mila, ma il computo è ovviamente aumentato a chiusura della Camera Ardente, andando ad aggiungersi ai 65mila di lunedì. Ricordiamo che la salma sarà esposta fino a oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, dopo di che nella giornata di domani, giovedì 5 gennaio, si terranno i funerali: si tratterà dell’ultimo saluto al Papa Emerito, morto lo scorso 31 dicembre per malattia all’età di 95 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA