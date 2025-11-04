Le ultime notizie di oggi le apriamo con l'arresto dell'accoltellatore che ieri mattina ha aggredito una 43enne in piazza Gae Aulenti a Milano

Le ultime notizie sull’aggressione di Milano. Una quarantatreenne è stata accoltellata ieri mattina a Milano, nella centralissima piazza Gae Aulenti. Erano circa le ore 9:00 di ieri, lunedì 3 novembre 2025, quando la vittima è stata raggiunta da un uomo che l’ha colpita con un grosso coltello da cucina, ferendola alla schiena. Ad avvisare i soccorsi è stata la stessa, che ha riferito a Carabinieri e 118 di essere stata appunto accoltellata.

Terremoto Campi Flegrei/ 15 scosse nelle ultime 48 ore: l'elenco completo degli eventi sismici

Sul posto è quindi intervenuto il 118 che, dopo le prime cure, ha portato la vittima d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda: era in condizioni molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A colpire la quarantatreenne sarebbe stato un coltello con una lama di almeno 20-25 centimetri, ma non è ben chiaro chi sia stato l’aggressore. Per cercare di risalire allo stesso è stata aperta un’indagine e gli inquirenti hanno anche visionato i video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, con la speranza di individuare il responsabile di questo gesto choc e alla fine lo hanno catturato. Si chiama Vincenzo Lanni, ha 59 anni e si trovava in un albergo: si tratta di una persona in cura per problemi psichiatrici e che già nel 2015 aveva dato vita ad un fatto simile.

Auguri San Carlo Borromeo, buon onomastico/ Frasi e immagini da inviare oggi 4 novembre 2025

Ultime notizie, crolla a Roma parte della Torre dei Conti: morto l’operaio

Choc a Roma, dove ieri mattina, 3 novembre 2025, un boato ha squarciato l’atmosfera della Città Eterna. Tutta colpa del crollo – seppur parziale – della Torre dei Conti, un noto monumento medievale che si trova nella zona dei Fori Imperiali. Come riferito da TgCom24.it, l’episodio è avvenuto in maniera improvvisa, mentre si trovavano in zona alcuni operai addetti alla ristrutturazione. In totale, sono stati travolti in undici, ma fortunatamente solo cinque hanno riportato delle ferite, di cui uno apparso subito grave. Si tratta di un sessantaquattrenne che in seguito è stato portato in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni: ha avuto in seguito tre arresti cardiaci, quindi la delicata operazione ma alla fine non ce l’ha fatta.

Sciopero scuola oggi 4 novembre 2025: mobilitazione in Italia/ Chi partecipa e motivazioni, lezioni a rischio

Per estrarre i lavoratori dopo il crollo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato in particolare tre operai rimasti sotto impalcature e macerie. L’ultimo operaio, quello deceduto, è stato estratto solo dopo diverse ore, mentre la zona è stata chiusa al traffico pedonale in modo da permettere al meglio l’intervento dei soccorsi. Da segnalare che, mentre i Vigili del Fuoco erano intenti ad aiutare nel recupero dei feriti, si è verificato un altro crollo, con molti calcinacci caduti dal tetto: una squadra di pompieri è stata investita, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.



Ultime notizie, il punto sulla guerra in Ucraina

Non sembra essere all’orizzonte un incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. Nella giornata di ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che un vis-à-vis è possibile “ma non c’è alcuna urgenza”. Secondo lo stesso Peskov è fondamentale lavorare sull’accordo con l’Ucraina, non tanto sul vis-à-vis Trump-Putin. Ma sull’intesa fra le due nazioni tutto tace e non sembra essere possibile, ora come ora, un accordo, anche perché Mosca, come ripete ormai da due anni a questa parte, non ha alcuna intenzione di negoziare un cessate il fuoco, soprattutto adesso che vede l’esercito ucraino soccombere sempre di più. E con l’arrivo dell’inverno alle porte, la situazione rischia di mettersi ulteriormente peggio per Kiev.

Chiaro, quindi, il messaggio della Russia, secondo il Corriere della Sera: prima vediamo come andrà sul campo, dopodiché ci metteremo a un tavolo, ovviamente in una posizione di forza per gli stessi russi. Nel corso di questi due anni ci sono stati gli incontri in Turchia, in Qatar e in Alaska lo scorso ferragosto, ma la posizione di Putin non è mai cambiata. Secondo il quotidiano di via Solferino si è trattato solo di un “prendere tempo”, in modo da non far arrabbiare gli americani. Cosa succederà per ora nessuno sa dirlo, ma, come spiegato, Mosca non ha affatto alcuna fretta.