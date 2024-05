Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: donna muore in zip line. Incendio al carcere minorile Beccaria

Ultime notizie: incendio al carcere minorile Beccaria di Milano

Al carcere minorile Beccaria di Milano è scoppiato un incendio, senza fortunatamente far contare feriti. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme sono nate da una cella al secondo piano e i fumi ne hanno coinvolte altre tre: nessuna persona è rimasta coinvolta nonostante per spegnere il fuoco, i Vigili abbiano impiegato circa 3 ore. L’incendio è scoppiato alle 2 di notte e parte dei detenuti è stata fatta uscire dallo stabile. Sono ora in corso le indagini.

Ultime notizie: studente “incaprettato” a Miami dalla polizia, video shock

La notte tra lo scorso 24 e 25 febbraio, a Miami, un ragazzo italiano di nome Matteo Falcinelli è stato arrestato dalla polizia e “incaprettato”, come dimostrano le immagini riprese dalla body cam di uno degli agenti. Il ragazzo, secondo la ricostruzione della polizia, aveva creato dei disordini all’interno di un locale mentre la sua versione è un’altra: lui parla di telefoni scomparsi e le immagini – nelle quali si vede un buttafuori raggiungerlo per portarglieli – gli dà ragione. A lasciare stupite sono le immagini dell’arresto del ragazzo, trattato con violenza estrema e ingiustificata.

Ultime notizie: donna di 41 anni muore in Valtellina in zip line

Una donna di 41 anni di Oliveto Lario, in provincia di Lecco, è morta dopo essere precipitata dalla fune aerea Fly Emotion, a pochi metri dall’arrivo. Il corpo della vittima è stato recuperato nel bosco. Si tratta della prima vittima registrata nell’impianto, aperto ormai da 13 anni e nel quale erano già stati eseguiti circa 200mila voli. L’ipotesi che viene tenuta in considerazione per spiegare l’incidente del quale è rimasta vittima la 41enne, è quella di un errore nell’imbragatura. La caduta della donna è stata ripresa dalle nipoti, che arrivate a terra prima di lei hanno registrato un video.

Ultime notizie: Giro d’Italia, Pogacar vince la seconda tappa e conquista la maglia rosa

La seconda frazione del Giro d’Italia si è corsa con partenza da San Francesco al Campo ed arrivo al Santuario di Oropa. Il percorso,adatto agli scalatori, ha visto trionfare lo sloveno Pogacar che ha vinto la tappa conquistando anche la maglia rosa. Dopo una caduta, il ciclista ha attaccato a 4.5 chilometri dal traguardo staccando tutti gli avversari. Al secondo posto si è piazzato Martinez ed al terzo Thomas, che ora insegue l’avversario in seconda posizione con 45 secondi di distacco. Per Tadej Pogacar si tratta della prima tappa vinta al Giro d’Italia, al quale partecipa per la prima volta da grande favorito.

Ultime notizie: previsioni meteo sull’Italia

In questo lunedì arriverà sull’Italia una nuova perturbazione che inizierà a portare dei peggioramenti fin dal mattino sia sulle Alpi che sulle Prealpi e sulla Liguria. In serata, la perturbazione colpirà anche la Pianura Padana, mentre da martedì ci sarà una estensione anche su altre Regioni, mentre in quelle del Nord Italia si potranno verificare delle grandinate.

Ultime notizie: Trento vince la Champions League di volley battendo lo Jastrzebski

A distanza di 13 anni dall’ultimo successo nella manifestazione la Itas Trento ha conquistato la sua quarta Champions League battendo lo Jastrzebski. La formazione italiana raggiunge così a quota 4 vittorie in Champions League altre due italiane, Modena e Treviso. Il risultato recita 3-0 per il Trento con una grande prestazione soprattutto di Michieletto e Podrascanin.

