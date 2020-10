ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Dpcm in arrivo, bozza e polemiche (25 ottobre)

Ultime notizie: continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Dopo i 19.143 casi di venerdì, sono 19.644 quelli registrati sabato, con una diminuzione di circa 4mila tamponi per niente incoraggiante. Torna invece sopra quota 100 il numero dei decessi, con 151 morti nelle ultime 24 ore. L’aumento dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive è stato di 70 casi con il totale che arriva a 1.128 posti letto occupati nei reparti dello Stivale. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 37.210. Le persone guarite oggi sono 2.309. Maglia nera dei contagi è ancora una volta la Lombardia ha fatto registrare quasi 5mila nuovi contagi con un boom 51 decessi. I numeri dei ricoveri ordinari sono saliti a quota 11.278, mentre le persone che si trovano attualmente in isolamento presso il proprio domicilio sono 190.767.

Nuovo Dpcm in arrivo con una ulteriore stretta in tutta Italia per tentare di arginare il contagio. Tra le ipotesi formulate nella bozza del documento che dovrebbe entrare in vigore da lunedì prossimo, la chiusura anticipata per i servizi di ristorazione ed i bar, che oltre ad abbassare le saracinesche alle 18.00 nei giorni feriali, dovrebbero osservare anche la chiusura domenicale e nei giorni festivi. Nei giorni feriali resta consentita l’apertura a partire dalle 5.00 del mattino. Prevista anche la chiusura di cinema e teatri oltre che di piscine e palestre. Polemiche le Regioni, che in una lettera indirizzata al premier hanno mosso i loro appunti prima della pubblicazione del testo, chiedendo tra le altre cose un impegno a garantire adeguati ristori ai settori più colpiti dalla nuova stretta anti-Covid in arrivo.

Continua ad espandersi anche nel resto del mondo il contagio da coronavirus. Le ultime cifre registrate negli Stati Uniti sono di oltre 85 mila casi in 24 ore, mentre a Londra, migliaia di persone stanno protestando contro il lockdown senza mantenere le dovute distanze e indossare le mascherine. Negli Usa si va verso l’imposizione dell’uso delle mascherine, come richiesto dal capo della task force della Casa Bianca, il virologo Anthony Fauci. Anche in Germania sono stati superati i 10mila contagi nelle ultime 24 ore e sono risultati positivi al coronavirus anche il sindaco di Istanbul ed il presidente della Polonia Duda. Il totale dei nuovi casi giornalieri nel mondo ha superato quota 478mila, mentre il totale delle persone decedute a causa del Covid-19 è superiore a 1.142.000.



