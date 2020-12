Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, DPCM Natale: possibile spostarsi? (12 Dicembre)

Numeri Stabili per quanto riguarda il Coronavirus in Italia. Con 190.416 tamponi eseguiti, sono stati registrati 18,727 nuovi casi di contagio, con il rapporto stabile al 9,8%. Rispetto al giorno precedente cala il numero dei decessi con 761 vittime. Nuovi cali per i ricoveri ospedalieri, sia quelli ordinari che quelli in terapia intensiva. Le persone guarite oggi sono 24,169 e questo porta ad un calo del numero totale dei positivi, oggi 690.323. Tra le regioni, in controtendenza rispetto al dato nazionale, continuano ad aumentare i contagi in Veneto, oggi 3.883, con la Lombardia che si ferma a un aumento di 2,938, mentre la Puglia, altra regione che vede numeri in controtendenza, arriva a 1.813 nuovi casi. Sopra quota mille anche il Piemonte, la Campania ed il Lazio.

Ultime notizie, Possibili modifiche al Dpcm, il Premier Conte apre alle deroghe per gli spostamenti tra i comuni

Parlando da Bruxelles, il premier Conte si è detto disponibile a discutere di eventuali deroghe riguardo agli spostamenti tra i comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre, oltre che a Capodanno. Viste le fibrillazioni che agitano la maggioranza e le richieste che arrivano dalla minoranza, Conte ha chiesto che tutti si assumano le proprie responsabilità per questa decisione e quindi si dovrebbe avere un passaggio in parlamento per attuare questa modifica. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine del vertice, è stata anche ventilata la possibilità di un Vaccino Day a livello europeo per il mese di gennaio.

Ultime notizie, Accordo sul Recovery Fund

Dopo molte discussioni a livello europeo e le pressioni che sono state esercitate dalla cancelliera tedesca, Merkel, su Polonia ed Ungheria, gli stati che si erano dichiarati contrari, è arrivata a conclusione la trattativa riguardante il Recovery Fund, che è stato approvato. Per l’Italia è previsto l’arrivo di 209 miliardi di euro, una parte consistente di quello che è stato definito come il più grande piano di rilancio dalla costituzione della UE. Il Premier Conte ha detto che è stato ottenuto un grande risultato e che adesso si tratta di correre per dare attuazione a tutte le attività che sono state scelte per far parte di questo rilancio, comprese quelle per le attività sanitarie colpite duramente dall’epidemia di Covid 19.

Ultime notizie, oggi a Vicenza i funerali di Paolo Rossi

La salma di Paolo Rossi è stata trasportata a Vicenza dove saranno celebrate le esequie, che si terranno domani mattina nel Duomo della città Veneta. Intanto nella giornata di ieri è stata allestita una “camera ardente” all’interno dello stadio Menti, e moltissimi tifosi, nel rispetto delle regole anti assembramento, hanno dato il loro saluto all’indimenticato Pablito. In città si sono visti anche molti striscioni per il calciatore e nelle gare dei campionati di serie A e serie B si osserverà un minuto di silenzio in sua memoria.

Ultime notizie, Macabro ritrovamento a Firenze

Nelle prime ore della mattina di ieri, nella zona del carcere di Sollicciano, alla periferia di Firenze, sono state ritrovate due valigie che contenevano resti umani saponificati. Dai primi accertamenti degli investigatori sembra che le due valigie siano state gettate nel terreno dalla superstrada che transita accanto e che si trovassero li almeno da due mesi. Le indagini proseguono nel tentativo di chiarire l’identità del cadavere fatto a pezzi.



