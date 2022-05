Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Draghi-Biden: sul tavolo altre sanzioni alla Russia

Altro, ennesimo, giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello russo. Quella di ieri è stata una 24 ore di bombardamenti nonostante a Mosca si tenesse la parata del 9 maggio in ricordo della sconfitta del nazismo. Proprio mentre il presidente Putin deponeva la corona d’allora presso l’altare dei connazionali caduti durante la seconda guerra mondiale, in Ucraina suonavano le sirene, allertando circa l’arrivo di possibili bombe: “L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea – le parole del presidente della Federazione Russa – è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta”. Intanto si è tenuto un nuovo colloquio telefonico tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Nella giornata dell’Europa abbiamo parlato del supporto dell’Ue al percorso europeo dell’Ucraina. Non vediamo l’ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell’Ue. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno”, ha commentato la stessa von der Leyen via Twitter. Infine possibili nuove sanzioni verso la Russia dopo l’incontro delle prossime ore fra Biden e Draghi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 maggio/ Positività 13.5%, +87 ricoveri

Ultime notizie, la parata del 9 maggio a Mosca

E come anticipato sopra, si è tenuta come previsto nella giornata di ieri la parata del 9 maggio a Mosca, festa che celebra la sconfitta del nazismo in territorio russo. Grande attesa per le parole di Vladimir Putin, che ha puntato il dito nei confronti della Nato: “L’Alleanza Atlantica non ci ha ascoltato”. E ancora: “L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta”. Putin ha inoltre affermato che la Russia “è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci”. In apertura del suo discorso, il presidente della Federazione Russa ha invece spiegato: “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria”.

Terremoto oggi Firenze M 3.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa ad Impruneta

Ultime notizie, Mattarella e Casellati per la giornata in ricordo di Aldo Moro e le vittime del terrorismo

In occasione della giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, e del quarantaquattresimo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide dedicata al noto statista ucciso dalle Brigate Rosse. “Non dimenticare è l’imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi – ha commentato la presidente del Senato Elisabetta Casellati nella cerimonia alla Camera per il giorno della Memoria – non dimenticare le vittime che il terrorismo ha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle forze dell’ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici caduti nel mirino del terrorismo degli opposti estremismi per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale”.

COVID, MISSIONE RUSSIA IN ITALIA/ “Conte ha permesso ai servizi russi di spiarci"

Ultime notizie, le parole di Draghi sulla guerra in Ucraina

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, è intervenuto per parlare nuovamente della guerra in Ucraina, scoppiata lo scorso 24 febbraio. In un messaggio inviato in occasione della sesta edizione del Ventotene Europa Festival, così come si legge sull’edizione online dell’agenzia Ansa, il primo ministro italiano ha spiegato: “Di fronte all’invasione russa dell’Ucraina, i valori contenuti nel Manifesto di Ventotene sono più attuali che mai. Il ritorno a casa della prima copia del Manifesto è l’occasione per rinnovare il nostro impegno a favore della libertà, della democrazia, della pace”. Draghi ha aggiunto e concluso: “Dobbiamo ricordare il ruolo avuto dall’idealismo federalista nella costruzione di una coscienza europea a cui dobbiamo affiancare il pragmatismo che è stato alla base della creazione delle prime istituzioni europee e della loro evoluzione”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus diramato dal Ministero della Salute, parla di 17.155 nuovi casi di contagio, mentre i decessi sono stai 84. Il numero di ieri era invece stato di 30.804 nuovi casi e 72 decessi. Leggero aumento sia pr i ricoveri in terapia intensiva che per quelli ordinari. Il tasso di positività di oggi, con 126.559 tamponi controllati, è pari al 13,5%, mentre le guarigioni sono state 33.496, con il numero totale dei contagiati che si è dunque ridotto.

Ultime notizie, agente di polizia travolge ed uccide un ragazzo in provincia di Treviso

Nella notte fra domenica e lunedì un agente di polizia che non si trovava in servizio, ha travolto ed ucciso un giovane di 17 anni, Davide Pavan, che stava transitando con il suo scooter. L’incidente è avvenuto a Paese, una località in provincia di Treviso. La prova dell’alcol test che è stata effettuata poco dopo, ha mostrato che l’agente di polizia era ubriaco. La salma di Pavan è a disposizione delle autorità, mentre il poliziotto è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.

Ultime notizie, le condizioni di Stefano Tacconi

L’ex portiere bianconero, che lo scorso 23 aprile è stato colpito da emorragia cerebrale e si trova ricoverato presso l’ospedale di Alessandria, ha mostrato segnali di miglioramento. La notizia è stata diramata dai sanitari che hanno parlato di “direzione giusta” per la guarigione. Tacconi resta comunque in terapia intensiva e ora riesce a salutare ed a muovere sia le braccia che le gambe. Il figlio Andrea ha pubblicato la notizia sul suo profilo Facebook, facendo certamente piacere a tutti gli sportivi italiani.

Ultime notizie, l’omicida che ha ucciso il portiere d’albergo ad Alessandria ha confessato

E’ un senzatetto di 46 anni di età l’omicida che ieri ha ucciso Alberto Faravelli, il 69enne portiere d’albergo che doveva andare in pensione tra pochi mesi. L’omicidio è avvenuto nella scorsa notte e l’uomo che era stato arrestato come sospettato per l’omicidio ha confessato dopo un interrogatorio di circa 7 ore durante il quale era stato continuamento incalzato dagli investigatori. Il fermato è Aiello Proietto Giuseppe e attualmente è senza fissa dimora. Sul luogo del delitto, la hall di un hotel a 4 stelle, resta un grande macchia di sangue.

Ultime notizie, proclamato per il 30 maggio uno sciopero nella scuola

I sindacati della scuola hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 30 maggio che è supportato dalle maggiori sigle sindacali, le confederali, oltre a Gilda e Snals. I sindacati non hanno escluso che possa essere programmato anche un successivo sciopero per bloccare gli scrutini. Gli argomenti sui quali si fonda la dichiarazione di sciopero sono la formazione ed il reclutamento. I sindacati hanno lamentato la rigidità del ministero dell’istruzione sugli argomenti in discussione e hanno dovuto quindi proclamare la giornata di sciopero a livello nazionale. La riunione si è svolta presso il Ministero del Lavoro ma senza la presenza di Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Un anticiclone africano porterà sulle regioni italiane delle temperature estive per tutta la settimana con 30 gradi in molte località. Il tempo si manterrà bello anche nel fine settimana, dopo che nella giornata odierna si sono registrati dei temporali isolati. Il vortice ciclonico di questi ultimi giorni si esaurisce con la giornata di oggi e il paese sarà completamente invaso dal sole, iniziano dalle regioni settentrionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA