Ultime notizie: almeno 18 morti a Gaza dopo un attacco israeliano contro la polizia di Hamas durante un’operazione in un mercato

Ultime notizie dalla Striscia di Gaza, dove un attacco aereo ha colpito uno dei mercati più affollati della città di Deir al-Balah, al centro della regione centrale, provocando almeno 18 morti tra i presenti e secondo quanto riferito da fonti mediche e da testimoni oculari contattati dalla BBC, i droni dell’esercito israeliano hanno preso di mira un’unità della polizia di Hamas che, secondo quanto emerge, stava cercando di prendere il controllo del mercato accusando alcuni commercianti di speculazione e di traffico di merci rubate provenienti da convogli umanitari.

Gli agenti, travestiti con abiti civili e volti coperti da maschere, sarebbero stati bersaglio di attacchi mentre cercavano di reprimere i presunti abusi all’interno dell’area commerciale, già provata dalla crisi umanitaria e dalla scarsità di beni di prima necessità.

Apriamo ultime notizie dunque con uno scenario che si conferma tragico, teso e intricato, dove le operazioni militari israeliane si intrecciano con dinamiche interne sempre più complesse, e dove l’azione militare sembra rivolgersi non soltanto contro obiettivi dichiaratamente ostili, ma anche in contesti civili difficilmente controllabili, in cui la distinzione tra combattenti e popolazione si fa sempre più labile.

Ultime notizie, Luciano Buonfiglio alla guida del Coni: elezione decisa al primo scrutinio

Ultime notizie dallo sport nazionale: Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni, eletto con 47 voti al primo turno superando il rivale Luca Pancalli, fermo a 34; Buonfiglio, 74 anni, è il più anziano ad aver mai assunto questa carica al primo mandato, un dato curioso che accompagna una nomina salutata con lunghi applausi e non poca emozione.

Succede a Giovanni Malagò, alla guida del Comitato per 12 anni, e nel suo discorso di insediamento ha voluto ringraziare proprio Malagò per il lavoro svolto, lodando anche la correttezza dell’avversario Pancalli; non è un caso che la sua elezione sia vista come un segnale di continuità ma anche di riscatto dello sport sulle logiche politiche, un messaggio forte in un momento di transizione per tutto il sistema olimpico italiano. La nuova giunta è stata formata subito dopo e Buonfiglio, ex olimpionico a Montreal ‘76, porta con sé l’esperienza del campo e la concretezza della gestione sportiva.

Ultime notizie, Khamenei riappare in video: “Abbiamo colpito l’America, Israele quasi distrutto”

Ultime notizie dall’Iran, dove la guida suprema Ali Khamenei è tornato a farsi vedere dopo oltre una settimana di silenzio, apparendo in un video trasmesso dalla TV di Stato per ribadire la posizione dura di Teheran nei confronti di Stati Uniti e Israele. In un messaggio dal tono diretto e provocatorio, Khamenei ha definito gli attacchi recenti un “duro schiaffo all’America”, dichiarando che la Repubblica islamica non ha alcuna intenzione di arrendersi e più tesa ancora la parte del discorso dedicata a Israele, definito un “regime sionista quasi annientato”.

Stando alle ultime notizie iraniane, l’apparizione, avvenuta dopo giorni di voci su un suo presunto ferimento e una prolungata assenza dalla scena pubblica, ha lo scopo evidente di mostrare forza e stabilità in un momento in cui la leadership iraniana appare sotto pressione; si ritiene che Khamenei si trovi ancora all’interno del bunker dove si era rifugiato durante i recenti raid aerei.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Zelensky firma accordo con il Consiglio Europeo sui crimini di guerra

Ultime notizie dal fronte est europeo: mentre il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta, si registrano sviluppi anche sul piano politico e giuridico, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha infatti siglato un accordo con il Consiglio Europeo per l’istituzione di un tribunale speciale incaricato di giudicare i crimini di guerra commessi durante il conflitto, una mossa che, oltre a rafforzare l’immagine internazionale dell’Ucraina, aggiunge un punto nella strategia di Kiev per ottenere giustizia nei confronti degli atti perpetrati dall’esercito russo.

Intanto, dal ministero della Difesa di Mosca è arrivata la comunicazione della conquista di altri due villaggi nella regione di Donetsk, Shevchenko e Novosergeevka; bombardamenti anche nella zona di Kherson, dove si conta una morto.

Ultime notizie, tragedia familiare a Rivalta: uccide la moglie e poi si suicida

Ultime notizie dalla provincia di Torino, dove Alessandro Raneri, 55 anni, ha ucciso la moglie Assunta Carbone al culmine di una lite, per poi togliersi la vita gettandosi nel lago, dove il suo corpo è stato ritrovato poche ore dopo; il cadavere della donna, invece, è stato scoperto nel loro appartamento di via XXV Aprile nel pomeriggio di ieri.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto per individuare l’arma utilizzata da Raneri, che al momento non è stata rinvenuta; stando alle ultime notizie, le indagini sono in corso e al momento non risultano denunce pregresse per violenza domestica.

Ultime notizie, corruzione a Napoli: 7 anni e mezzo all’imprenditore Alfredo Romeo

Ultime notizie da Napoli, dove si è chiuso con una condanna pesante il processo che vedeva imputato l’imprenditore Alfredo Romeo, al centro del cosiddetto “troncone napoletano” dell’inchiesta Consip: i giudici hanno inflitto a Romeo una pena di 7 anni e 6 mesi per sei episodi di corruzione e una frode legata alle forniture, mentre al suo collaboratore Ivan Russo, architetto, sono stati assegnati 4 anni di reclusione per tre capi di imputazione simili.

L’inchiesta, avviata dieci anni fa dal pm Woodcock, aveva già sollevato numerose polemiche e coinvolgimenti eccellenti ed ora, con la sentenza di primo grado, arriva un verdetto determinante nel contesto di una vicenda giudiziaria lunga e intricata.