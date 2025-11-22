Le ultime notizie le apriamo con la morte di Ornella Vanoni, scomparsa la scorsa notte a Milano, all'età di 91 anni: è stata una superstar della musica

Le ultime notizie di oggi le apriamo doverosamente con la morte di Ornella Vanoni. La star della musica italiana si è spenta nella notte passata nella sua Milano, all’età di 91 anni.

Se ne è andata in casa, contornata dalle persone a lei più care, a cominciare dal suo Gino Paoli, con cui ha avuto un sodalizio artistico e sentimentale fin dagli anni 60. Era una icona della nostra musica.

Delitto di Garlasco, Cassese “Interrogatorio di Stasi? Un ragazzo molto lineare”/ “Mi colpì il sangue...”

Ultime notizie, gemelle Kessler: quanto hanno pagato per il suicidio?

A pochi giorni dalla drammatica notizia della morte delle gemelle Kessler, decedute a seguito dell’eutanasia, il portale americano TMZ, sempre molto attendibile quando si parla di gossip, ha rivelato la cifra che le due sorelle avrebbero speso per l’ultima iniezione. Si parla di migliaia di euro e la conferma è in seguito arrivata anche da Wega Wetsel, la portavoce di una delle associazioni tedesche in merito al suicidio assistito. Se si vuole procedere insieme la tariffa standard è di 6 mila euro mentre per una sola persona che vuole l’iniezione letale il costo è di 4 mila euro.

Allerta meteo oggi, 22 novembre 2025/ Gialla in 3 regioni: freddo e pioggia su gran parte dell'Italia

Si tratta di una somma che comprende tutto, dalle spese operative alla consulenza legale fino a quella medica. Le due gemelle Kessler avevano programmato la loro morte con largo anticipo visto che, stando a quanto emerso, si erano rivolte all’associazione di cui sopra circa un anno fa, stabilendo appunto il 17 novembre come giorno della morte. Non è ancora certo ma si sospetta che una delle due fosse affetta da qualche male incurabile o da qualche malattia neurodegenerativa che ultimamente sarebbe peggiorata.

Ultime notizie, Salvini indignato per la famiglia nel bosco di Chieti

La famiglia nel bosco di Chieti è stata purtroppo sciolta. Nella giornata di ieri sono intervenuti gli assistenti sociali che hanno portato via alla coppia le loro tre figlie, mettendole in una comunità. Una decisione che ha indignato molti fra cui anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Alessandro Sallusti lascia Il Giornale/ Si dedicherà ai talk televisivi Mediaset (e alla politica?)

Il ministro dei Trasporti è intervenuto sull’accaduto spiegando di voler seguire “direttamente” la vicenda della famiglia del bosco di Chieti, definendo “vergognoso” come lo Stato si sia occupato di questa situazione, entrando “nel merito dell’educazione privata” e delle scelte dei due genitori. Per Salvini si tratta di persone che hanno fatto una “scelta di vita diversa” ma non per questo devono essere condannate. Il leader della Lega ha infine ricordato di essere stato nel campo Rom di Giugliano, vicino a Napoli, e di aver visto centinaia di bambini che non andavano a scuola, sporchi e senza insegnanti: “Ma lì dove sono gli assistenti sociali?”

Ultime notizie, meno di una settimana al Black Friday

Manca meno di una settimana al 28 novembre, il Black Friday, il venerdì nero dell’anno e gli italiani sono già pronti, anzi prontissimi, a spendere i loro risparmi. Obiettivo: provare prima di tutto a comprare qualcosa in saldo e in sconto, secondariamente di assicurarsi qualche regalo di Natale, tenendo conto che al grande giorno mancherà meno di un mese il prossimo venerdì. Ma quanto spenderanno i nostri connazionali? Secondo una recente indagine di Altroconsumo il budget medio sarà di 200 euro, una cifra ritenuta superiore a quella dell’anno scorso.

Inoltre, l’83 per cento degli italiani intervistati è intenzionato a partecipare al Black Friday 2025, portandosi a casa qualcosa. I prodotti più gettonati? Ovviamente la tecnologia ma anche i vestiti, praticamente quasi a pari prezzo. Nel primo gruppo rientrano anche i videogiochi, fra i regali ancora preferiti da ragazzini e ragazzi per Natale. Spazio poi a smart tv, computer, telefoni e grandi elettrodomestici, sperando in qualche sconto che possa tagliare il prezzo di listino in maniera consistente.



Ultime notizie, il piano Usa-Russia sull’Ucraina

Continua a tenere banco il piano di Usa e Russia per l’Ucraina, una proposta a cui Mosca ha già dato il suo assenso, ma che piace un po’ meno a Kiev. Al momento non è ben chiaro cosa succederà ma, secondo Sky News, Donald Trump potrebbe contattare telefonicamente Zelensky la prossima settimana ed è probabile che il tycoon incalzi il suo omologo ad accogliere il patto di modo da far cessare il prima possibile questa guerra che dura da quasi 4 anni: l’Ucraina non sarebbe però così propensa ad accoglierlo.