Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, è morto Diego Armando Maradona (26 novembre)

Il bollettino odierno relativo all’epidemia di Coronavirus fa registrare un aumento dei nuovi contagi, 25.853 contro i 23.232 registrati martedì, ma con un numero di tamponi effettuati notevolmente più alto, 230.007 contro 189mila del giorno prima. Diminuisce pertanto il rapporto e anche il numero dei decessi che ieri era stato il massimo della seconda ondata, cala a 722. Mentre i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 32, si registra un nuovo balzo dei guariti con 31.819. Il totale dei decessi arriva a quota 52.306, mentre il totale delle terapie intensive è oggi di 3.848. Il riferimento al livello dei territori conferma la Lombardia con il maggior numero di casi, 5.173, seguita dal Piemonte con 2.878 e dalla Campania che ne ha fatti registrare 2.815. Sopra quota 2mila nuovi casi anche Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

Ultime notizie, la morte di Diego Armando Maradona

Il calciatore argentino Diego Maradona, che pochi giorni fa aveva raggiunto i 70 anni di età, è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava a casa in convalescenza dopo che aveva subito una operazione alla testa. Soprannominato “el Pibe de Oro” Diego Armando Maradona è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale, forse secondo al solo Pelè. E’ stato anche il simbolo del Napoli che con lui aveva raggiunto lo scudetto facendo esultare tutta una città. Ribattezzato “Divino sgorbio”, da Gianni Brera, Maradona era rimasto famoso non soltanto per il calcio, con la rete segnata di mano all’Inghilterra durante un’edizione del mondiale, ma anche per i problemi con la droga che avevano caratterizzato molti anni della sua vita, sregolata e passionale, e per l’amicizia con il dittatore cubano Fidel Castro, con cui condivide anche il giorno della morte, così come un altro grande “irregolare” del calcio, George Best.

Ultime notizie, bambina di 10 anni muore a Palermo mentre si trovava a scuola

Tragedia ieri all’interno di una scuola media di Palermo. Una bambina di 10 anni che frequentava la prima media nell’istituto Vittorio Emanuele Orlando è morta durante l’ora di educazione fisica. Un piccolo compagno ha testimoniato di averla vista cadere battendo prima la spalla e poi la testa. L’intervento dei soccorsi è stato immediato ed è stato praticato il massaggio cardiaco per 45 minuti, ma la bambina non è ripresa ed è morta. Cordoglio in tutta la scuola e nelle famiglie dei compagni di classe.

Ultime notizie, due femminicidi nella giornata contro la violenza sulle donne

Due donne uccise mentre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una a Padova, la 40enne Abiou Aycha Nata, uccisa con un colpo di coltello al petto dal marito, che si è poi costituito chiamando i carabinieri e motivando il gesto con la gelosia, dopo altri precedenti episodi di violenza che avevano portato anche a una denuncia, che poi la donna ha ritirato. Il secondo omicidio è avvenuto in provincia di Catanzaro con vittima una 51enne, uccisa dall’uomo con il quale aveva una relazione, che dopo averla uccisa ha cercato di nascondere il cadavere tra gli scogli in località Staletti.

Ultime notizie, allo studio il nuovo Dpcm per il periodo di Natale

Il Governo sta valutando le misure da inserire nel nuovo Dpcm che dovrebbe essere valido nel periodo delle feste di Natale. I numeri del contagio e dell’indice di trasmissione in calo, fanno pensare ad un possibile allentamento delle restrizioni, ma si pensa sempre a contingentare i pranzi in famiglia, lasciando la possibilità di viaggiare nelle regioni meno a rischio. Il governo resta preoccupato degli effetti psicologici che potrebbe avere un ritorno a zone gialle o arancioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA