ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: è morto Michele Merlo (8 giugno)

Tasso di positività stabile all’1,5% nel bollettino del coronavirus, con 84.567 tamponi effettuati e 1.273 nuovi casi. I decessi odierni sono invece 65, + 14 rispetto ai 51 registrati nelle 24 ore precedenti. Il numero dei nuovi positivi è in netta diminuzione rispetto al lunedì precedente, Continuano le diminuzioni dei ricoveri, con un calo di 15 unità per quanto riguarda le terapie intensive, ed un totale aggiornato di 759 ricoverati, e di 53 nei reparti ordinari, con il nuovo totale a 4,910.

Ultime notizie, la morte di Michele Merlo

Colpito da una emorragia cerebrale nel corso della notte tra giovedì e venerdì, a causa di una leucemia fulminante, Michele Merlo il 28enne cantante che aveva partecipato sia di “Amici” che di “X Factor” è morto all’ospedale di Bologna dove si trovava ricoverato in condizioni gravissime. Dolore e rabbia hanno caratterizzato le migliaia di messaggi che sono arrivati da parte dei suoi fans e di altri colleghi. Anche Maria De Filippi lo ha ricordato con un messaggio nel quale lo ha presentato come un ragazzo speciale. Prima del ricovero all’ospedale Maggiore, il giovane cantante si era presentato all’ospedale di Vergato, ma i sintomi, dolori al collo e forte emicrania, dei quali soffriva da diversi giorni, erano stati classificati come una forma virale e Michele era stato rimandato a casa. Per questo fatto l’Ausl ha aperto una indagine interna che servirà a chiarire quanto accaduto. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da parte di diversi personaggi politici.

Ultime notizie, la morte di Guglielmo Epifani

L’ex leader della Cgil e segretario del PD, Guglielmo Epifani è morto a 71 anni. Epifani era stato vice di Sergio Cofferati, che aveva sostituito alla guida del sindacato nel 2002. Attualmente Epifani era un senatore del gruppo Liberi e Uguali, e prima di iniziare la carriera politica è sempre stato all’interno della Cgil, dove aveva lavorato anche nella casa editrice dopo la laurea in filosofia. Tra le sue decisioni come segretario generale della Cgil si ricorda quella della discesa in piazza per protestare contro la riforma dell’articolo 18 del governo guidato da Silvio Berlusconi.

Ultime notizie, l’audizione del Generale Figliuolo alla Camera

Il commissario all’emergenza covid ha parlato ai deputati a Montecitorio illustrando la situazione del piano vaccinale in atto. Il Generale Figliuolo ha detto che in questa settimana si dovrebbe raggiungere il traguardo di 550mila vaccinazioni al giorno e che l’obiettivo da raggiungere entro la fine del prossimo settembre è quello dalla vaccinazione dell’80% degli italiani. Nello stesso discorso il commissario all’emergenza ha dichiarato che per i soggetti più fragili saranno variate le modalità di somministrazione, passando da quelle negli hub ad una tipologia più “capillare”. Prima dell’inizio del prossimo anno scolastico si dovrebbe raggiungere la massima copertura degli studenti. Riguardo agli arrivi delle dosi di vaccino, il Generale Figliuolo ha dichiarato che nel secondo trimestre le dosi effettivamente consegnate all’Italia sono state 28 milioni contro i 54 milioni previsti, per cui si attendono altre consegne entro la fine di giugno per poter accelerare il numero delle somministrazioni.

Ultime notizie, le accuse del fratello di Saman

Nella vicenda della scomparsa di Saman Abbas, la giovane pakistana che si opponeva ad un matrimonio “combinato”, si registrano le parole del fratello sedicenne della ragazza che accusa i familiari dicendo che la sorella è stata strangolata. Emersi anche dei “frame” del video che mostrano lo zio ed i cugini con una pala dopo aver seppellito la ragazza. Cinque le persone indagate dalla procura di Reggio Emilia.



