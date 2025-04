Apriamo le ultime notizie di oggi con un evento che scuote profondamente il mondo intero: Papa Francesco è morto. L’annuncio è stato dato poco fa dal cardinale Kevin Farrell con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla Casa del Padre”.

Il Pontefice, amatissimo da fedeli e non credenti per il suo carisma, la sua empatia e la sua instancabile opera di dialogo interreligioso e giustizia sociale, si è spento nella residenza papale: la notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, dando il via a un’immediata mobilitazione di Capi di Stato, leader religiosi e milioni di cittadini che stanno esprimendo cordoglio e partecipazione. Le campane delle chiese in tutto il mondo suonano a lutto, mentre il Vaticano si prepara al rito della “Sede Vacante” in attesa del prossimo Conclave.

Ultime notizie, tregua pasquale tra Russia e Ucraina già infranta da raid e recriminazioni reciproche

Ultime notizie dal fronte russo-ucraino segnalano che la sospensione temporanea dei combattimenti dichiarata da Mosca per celebrare la Pasqua ortodossa sia già stata infranta, con Kiev che accusa le forze russe di aver violato ripetutamente il cessate il fuoco attraverso bombardamenti di artiglieria pesante e lanci di droni armati, mentre il Cremlino ribatte citando attacchi alle proprie postazioni lungo il confine e negando qualsiasi prolungamento della pausa bellica.

Il Presidente ucraino Zelensky – determinato a esibire prove video degli attacchi subiti anche durante il periodo di tregua – ha sollecitato i partner internazionali affinché esercitino maggior pressione su Mosca, mentre gli Stati Uniti, a distanza di ventiquattr’ore dalla dichiarazione russa, hanno riaffermato il loro impegno a promuovere un cessate il fuoco totale e duraturo.

Ultime notizie dal Vaticano raccontano di una mattina solenne ieri, in Piazza San Pietro, in cui Papa Francesco si è affacciato alla loggia centrale per impartire la tradizionale benedizione “Urbi et Orbi” a circa trentacinquemila fedeli, affidando al cerimoniere la lettura del suo messaggio di pace, speranza e solidarietà universale.

Nel pomeriggio il Pontefice ha accolto in udienza il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, con cui ha discusso di temi internazionali e delle recenti esternazioni politiche che hanno animato il dibattito globale, confermando una visione di dialogo inclusivo e rispetto reciproco che contrasta con toni più polarizzanti.

Ultime notizie, la Serie A si accende: Inter e Napoli ora appaiate in vetta

Le ultime notizie dal campionato di calcio di Serie A registrano un equilibrio sorprendente dopo le gare del weekend, con il Napoli che ha violato il campo del Monza grazie a una rete di McTominay e l’Inter sconfitta al Dall’Ara di Bologna da un gol di Riccardo Orsolini nei minuti di recupero.

Il pareggio in testa alla classifica fa salire la tensione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le prossime giornate promettono scontri diretti decisivi per le ambizioni scudetto di entrambe le squadre.

Ultime notizie, tragedia con la Lamborghini: imprenditore muore in un canale a Concordia Sagittaria

Un imprenditore di 44 anni, Luca Polito, ha perso la vita in un incidente con la sua Lamborghini Gallardo, uscita di strada e ribaltatasi in un canale poco lontano dalla carreggiata a Concordia Sagittaria (Venezia) mentre un suo amico – a fianco a lui – è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Le autorità, compresi carabinieri e vigili del fuoco, hanno avviato accertamenti per determinare se l’eccesso di velocità o un guasto meccanico abbiano innescato l’incidente.

Ultime notizie, uomo di 50 anni muore soffocato durante il pranzo di Pasqua a Sora

Ultime notizie da Sora riportano il dramma di un cinquantenne con disabilità, deceduto a causa di un improvviso soffocamento mentre consumava una fetta di prosciutto a tavola con i familiari, i quali hanno chiamato tempestivamente il 118 ma non hanno potuto evitare il decesso imminente nonostante i tentativi di rianimazione.

Il caso, inquadrato come incidente domestico, mette in luce l’importanza delle manovre di primo soccorso e della formazione familiare.

Ultime notizie, Piastri domina il GP d’Arabia: McLaren leader mondiale

Concludiamo le ultime notizie di oggi con la Formula 1: Oscar Piastri, al volante della McLaren, ha conquistato una vittoria brillante sul tracciato cittadino di Jeddah superando in volata Max Verstappen e trascinando Charles Leclerc della Ferrari al terzo posto grazie a una strategia gomme studiata al millimetro, mentre Lewis Hamilton è rimasto distante, chiudendo settimo.

Lando Norris, invece, ha compiuto una rimonta spettacolare, guadagnando sei posizioni; con questo risultato Piastri balza in vetta alla classifica piloti e restituisce alla McLaren la leadership tra i costruttori.