Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, è nato il Governo Draghi (14 Febbraio)

Nell’ultimo bollettino relativo al Covid 19 i nuovi casi di contagio registrati sono 13.532, mentre le vittime sono state 311. Il numero dei casi è inferiore a quello delle 24 ore precedenti, ma il minor numero di tamponi effettuati, 290.534, ha portato ad un leggero incremento dell’indice di positività che sale dal 4,5 di ieri al 4,6 odierno. Il numero dei guariti, 13.973, resta superiore a quello dei nuovi casi e questo porta il numero degli attualmente positivi a 401.413. Per quanto riguarda le regioni la Lombardia, con i suoi 2.277 nuovi casi resta quella con il maggior numero, mentre Campania, con 1751, Emilia Romagna con 1.488 e il Lazio con 1060, sono le altre regioni sopra quota mille.

Ultime notizie, il giuramento del governo Draghi

Il nuovo governo presieduto da Mario Draghi è insediato. Ieri mattina alle 12.00 il giuramento del Premier e dei 23 ministri che compongono l’esecutivo davanti al presidente Mattarella al Quirinale. La lista dei ministri comprende 4 del M5S, 3 ciascuno per il PD, Forza Italia e la Lega e 1 ciascuno per Italia Viva e Leu, mentre i restanti ministri sono dei tecnici. Alla cerimonia del giuramento non hanno potuto presenziare né i parenti dei ministri e nemmeno i giornalisti. Subito dopo Draghi si è recato a Palazzo Chigi dove lo aspettava Giuseppe Conte per la cerimonia del passaggio della campanella ed a seguire la prima riunione del nuovo Cdm nel quale è stato nominato come sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Ora il programma dei prossimi giorni prevede la votazione della fiducia da parte dei 2 rAmi del Parlamento, con mercoledì il passaggio a Palazzo Madama ed il giorno successivo a Montecitorio.

Ultime notizie, grave incidente sull’autostrada per Torino-Bardonecchia

Un maxitamponamento che ha coinvolto 25 auto si è verificato questa mattina a causa del ghiaccio e della velocità, sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Nell’incidente si sono registrate due vittime e più di 10 persone sono rimaste ferite. Il drammatico tamponamento è avvenuto a Salbertrand, in Valle di Susa, sull’autostrada A32. Molte persone che sono rimaste bloccate all’interno delle loro auto sono in stato di shock dopo essere rimasti nel gelo. Molte altre autovetture, oltre a quelle coinvolte nel tamponamento, sono rimaste bloccate e l’autostrada è stata chiusa con deviazione sulla viabilità locale e subito si sono creati degli ingorghi. I soccorritori hanno lavorato per tutta la giornata per sbloccare il traffico.



