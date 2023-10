Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: è riuscito il decollo del razzo Vega, trasporta in orbita 12 satelliti

È riuscito il decollo del razzo europeo Vega dal Centro spaziale della Guiana a Kourou. La partenza, secondo le ultime notizie riportate da Ansa, è avvenuta alle 22:36 ora locale, ovvero alle 3:36 italiane. La missione, durata un’ora, 43 minuti e 58 secondi, è stata completata con successo. L’obiettivo era posizionare in orbita eliosincrona due satelliti che serviranno per l’osservazione della Terra più dieci carichi utili ausiliari.

“Siamo molto felici del successo della missione. Il lavoro congiunto dei team Avio, Arianespace, ESA e CNES ha permesso di utilizzare il lanciatore Vega riducendo al minimo i cambiamenti di programma per i clienti, dimostrando resilienza e impegno”, ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio. Il decollo era inizialmente previsto lo scorso 6 ottobre, ma il lancio era stato annullato all’ultimo momento per alcuni problemi. Per i razzi della famiglia Vega, invece, si tratta della ventitreesima missione, con la prima che è datata 2012.

ULTIME NOTIZIE: È MORTO LUCA GOLDONI

È morto nelle scorse ore Luca Goldoni. Il grande giornalista e scrittore aveva 95 anni. Era nato a Parma ma da molti anni viveva a Bologna, dove si è spento. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Casalecchio di Reno. In molti lo ricordano con affetto, soprattutto dal punto di vista professionale. Era uno scrittore che ha sempre messo al primo posto nei suoi racconti sull’Italia il gusto e l’ironia.

Goldoni aveva lavorato come giornalista per La Gazzetta di Parma, dove aveva esordito, poi per altri giornali a carattere nazionale come il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno e il Corriere della Sera, oltre che per il settimanale Oggi. La camera ardente è in corso in queste ore. I funerali si terranno mercoledì alle 15,30 nella chiesa di San Giovanni in Bosco.

ULTIME NOTIZIE: I NUMERI DEL TERREMOTO IN AFGHANISTAN

Il bilancio del terremoto che ha colpito nei giorni scorsi una regione dell’Afghanistan continua a registrare dei numeri tragici. Al momento si parla infatti di più di 2 mila morti, mentre i feriti superano quota 9 mila. Le persone sotto le macerie, tuttavia, sono ancora molte. Da parte del Governo talebano del Paese sono partiti appelli alle altre Nazioni affinché possano fornire il loro l’aiuto.

La scossa principale è avvenuta a circa 40 chilometri dalla città di Herat, con magnitudo 6,3. A questa ne sono seguite altre di assestamento. La zona dell’epicentro è in gran parte distrutta. Il terremoto ha prodotto molti danni sia a livello di vittime che di danni alle cose. Anche le linee telefoniche sono saltate, per cui le comunicazioni sono molto difficili. Secondo l’ONU il bilancio dei danni e delle vittime è destinato ad aumentare.

ULTIME NOTIZIE: LA GIORNATA SPORTIVA

Dopo aver ottenuto il suo terzo titolo mondiale consecutivo con la seconda posizione nella gara sprint del GP del Qatar, Max Verstappen ha chiuso al primo posto anche la gara di ieri, nella quale ha preceduto sul traguardo Piastri, che si era aggiudicato la sprint, e il compagno di squadra Norris. Per la Ferrari solo quinto Leclerc, mentre Sainz non si è schierato al via per problemi all’alimentazione del carburante. Per il pilota olandese si tratta della 14esima vittoria stagionale.

Per quanto riguarda la Nazionale di volley, il match preolimpico contro il Brasile si è concluso con una sconfitta per 3 – 2. Gli azzurri dovranno guadagnarsi il pass per le prossime olimpiadi grazie al ranking mondiale. Nel tennis l’italiano Sinner continua nel suo buon momento e approda agli ottavi di finale nel torneo di Shangai, penultimo stagionale, con un successo che gli è valso la matematica qualificazione per le finali che si svolgeranno a novembre a Torino.

