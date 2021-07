ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: è scontro sul Green Pass (20 luglio)

In primo piano l’andamento della curva da Covid 19: oggi si sono registrati 2.072 nuovi casi e 7 decessi, a fronte dei 3.127 nuovi positivi e 3 morti di ieri, con il tasso di positività che sale al 2,3%. Sono oltre 27 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (più del 50% della popolazione over 12) acquisendo il diritto al Green Pass, la certificazione che in questi giorni sta creando fratture tra esperti e politici. Il Prof. Ricciardi, consulente del Ministro Speranza, afferma che il Green Pass dovrebbe diventare obbligatorio per accedere a stadi, palestre, ristoranti ed altri luoghi affollati ma anche per utilizzare bus e metropolitane. Ricciardi sostiene che non si possa obbligare la popolazione a vaccinarsi ma che sia corretto impostare un sistema che premi chi ha scelto di mettere in sicurezza se stesso e gli altri: chi possiede il Green Pass dovrebbe quindi godere di maggiore libertà.

In Inghilterra oggi è il Freedom Day, cioè la giornata in cui decadono tutte le restrizioni legate alla pandemia, inclusi distanziamento sociale ed obbligo di mascherina. Questa decisione è stata giudicata irresponsabile da più parti, tanto che Galles, Scozia ed Irlanda del Nord hanno deciso di mantenere le restrizioni, seguendo una linea opposta a quella di Londra. Intanto, a seguito delle polemiche che lo hanno travolto, il premier inglese si è messo in isolamento dopo avere avuto contatti con un ministro poi risultato positivo. Inizialmente Johson voleva evitare la quarantena, ma è stato indotto a cambiare idea dalle critiche ricevute.

Ultime notizie, arrestato a Parigi Maurizio Di Marzio

L’ultimo ex terrorista di cui l’Italia chiedeva l’estradizione è stato arrestato a Parigi. Si tratta di Maurizio Di Marzio, ex membro delle Brigate Rosse che deve scontare ancora 5 anni e 9 mesi di carcere per banda armata, associazione sovversiva e sequestro di persona.

Ultime notizie, l’anniversario della strage di Via D’Amelio

Oggi ricorre il ventinovesimo anniversario della strage di Via d’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. In mattinata si è svolta una commemorazione davanti all’Albero della Pace, seguita da altre celebrazioni istituzionali, cui hanno partecipato alcuni familiari delle vittime. nIl Presidente Mattarella ha ricordato questa data citando Falcone e Borsellino come esempi: il loro sacrificio testimonia che le mafie possono essere sconfitte e rinnova la consapevolezza della necessità di un impegno comune per sradicare la criminalità.

