Le ultime notizie di oggi riguardanti le elezioni regionali in Toscana ma anche la situazione in Medio Oriente con la liberazione degli ostaggi

Le ultime notizie le apriamo con i risultati delle elezioni regionali in Toscana che hanno visto la riconferma del centrosinistra.

La Toscana si conferma quindi la regione “rossa” per eccellenza, con Eugenio Giani, governatore uscente, che si porta a casa il 54% dei voti. Solo il 40,84% dei voti per Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, mentre Antonella Moro Bundu è stata la terza più votata con il 5,15%. Meloni si è congratulata con Elly Schlein per la vittoria.

Ultime notizie, rilasciati tutti gli ostaggi a Gaza

Le ultime notizie che ci giungono da Israele, dove tutti i venti ostaggi in mano ad Hamas da due anni a questa parte sono stati liberati. Sembrava un traguardo impossibile fino a solo una settimana fa, ma invece, nelle scorse ore, i ribelli palestinesi hanno rispettato l’accordo di pace, rilasciando appunto gli ostaggi ancora in vita, così come i corpi di quelli deceduti. A settecentotrentotto giorni dall’inizio della guerra in Medio Oriente siamo quindi davvero vicini alla fine e si inizia seriamente a vedere la luce in fondo al tunnel.

Sempre come da accordo, Israele ha liberato quasi duemila palestinesi detenuti nelle carceri: si tratta di assassini, stupratori e altri delinquenti, ma così era scritto nel patto e Tel Aviv ha deciso di rispettarlo. Per festeggiare questo incredibile traguardo raggiunto, il presidente americano Donald Trump ha parlato presso la Knesset, il Parlamento israeliano. Il tycoon è stato accolto con degli applausi, spiegando che con la guerra è finita anche “l’era del terrore”, annunciando poi che da ora in avanti gli Stati Uniti si concentreranno sulla Russia: “risolveremo anche questa situazione”. Alla Knesset ha parlato anche il primo ministro israeliano, Netanyahu, che ha elogiato il comportamento dei suoi militari: “hanno combattuto come leoni”, spiegando che l’esercito ha reagito dopo il “barbaro attacco del 7 ottobre da parte di Hamas”.



Ultime notizie, il caso Garlasco

Il giallo di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di un nuovo colpo di scena. L’avvocato Massimo Lovati, storico legale di Andrea Sempio, ha deciso di affidarsi a Fabrizio Gallo, noto legale, per la sua difesa. Il penalista di Vigevano è stato infatti querelato dai figli dell’ex avvocato di Alberto Stasi, Giarda, dopo che ha parlato di macchinazione in merito all’indagine del 2017 su Andrea Sempio. Dovrà quindi difendersi anche dai numerosi esposti che sono stati presentati presso l’Ordine degli avvocati di Pavia, in merito a ciò che Lovati ha dichiarato durante l’ormai nota chiacchierata con Fabrizio Corona.

Lo stesso avvocato si è sempre difeso dicendo di essere stato, in qualche modo, raggirato dallo stesso ex re dei paparazzi e di aver impersonato una fiction, oltre ad aver bevuto parecchio; e bisognerà capire se l’Ordine degli avvocati gli crederà o meno. Nel frattempo, ci sarà da capire se Lovati resterà ancora l’avvocato difensore di Andrea Sempio. L’indagato, parlando con Quarto Grado venerdì sera, ha spiegato di voler prendersi qualche giorno di pausa per riflettere, ma non è da escludere che, alla fine, possa separarsi dal suo storico legale, anche perché lo stesso, sempre al talk di Rete 4, ha definito i Sempio come “ignoranti come delle capre”: dichiarazioni non proprio carine.

Ultime notizie, il rapper Faneto denunciato dalla ex

L’ex fidanzata del rapper Faneto ha deciso di denunciare pubblicamente il cantante, mostrando il volto dopo le presunte botte ricevute dallo stesso. C’è anche un video in cui la stessa piange, chiusa in bagno, e si sente la voce di lui che le dice: “Sei una m* umana”.

La denunciante è Alessandra, una ventenne che ha presentato appunto una denuncia per minacce, violenze e stalking nei confronti del rapper Faneto, in un filmato che ha ricevuto, in breve tempo, più di un milione di visualizzazioni. Faneto è un rapper italo-domenicano, nome d’arte di Valentin Antonio Segura, di anni ventuno. Al momento non si è ancora esposto, non replicando alla stessa ex, ma dopo le denunce pubbliche ha deciso di chiudere tutti i suoi account social — leggasi il profilo di TikTok e quello di Instagram, da 140 mila fan — evidentemente per via dei numerosi attacchi ricevuti nelle ultime ore.