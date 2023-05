Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni: 4 città al centrodestra, 2 al centrosinistra

Si sono chiuse come previsto le elezioni amministrative in circa 790 comuni, tenutesi nella giornata di ieri, lunedì 15 maggio 2023 e di domenica, 14 maggio. Le urne sono state “sigillate” alle ore 15:00 e subito dopo è iniziato lo spoglio dei voti, e stando a quanto si legge sul sito dell’Ansa, dei 13 capoluoghi in cui si è votato 4 sono andati al centrodestra, mentre due al centrosinistra e i restanti sette sembrerebbero destinati al Ballottaggio.

A Brescia eletta la sindaca Castelletti con più del 50 per cento dei voti: “Un’emozione essere la prima donna sindaco di Brescia”, le sue parole. Male l’asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che ancora una volta non sfonda e mette in dubbio quindi il futuro dell’intesa. Storica vittoria del centrodestra ad Ancona, notoriamente roccaforte rossa, mentre Scajola è stato riconfermato al primo turno ad Imperia. Si voterà per il ballottaggio il 28 e il 29 maggio, affluenza totale al 59 per cento, in calo di due punti rispetto alle precedenti amministrative.

Ultime notizie, il presidente Zelensky a Londra

Prosegue il tour europeo del presidente ucraino Zelensky. Dopo la visita lampo a Roma e quindi a Berlino, ieri è stata la volta di Londra dove ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak. “Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo – le parole via Twitter di Zelensky – questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni”.

Da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina il Regno Unito si è dimostrato uno dei partner principali di Kiev in quanto a fornitura di armi e in queste ore Sunak ha confermato l’ulteriore fornitura “di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d’attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km, così come comunicato da Downing Street: “Questi saranno tutti consegnati nei prossimi mesi mentre l’Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all’invasione russa in corso”. L’incontro, come sottolinea l’Ansa, ha avuto luogo nella residenza del primo ministro a Chequers.

Ultime notizie, Luigi Di Maio inviato speciale Golfo Persico

Arriva l’ufficialità al nuovo incarico dell’ex numero uno del Movimento 5 Stelle, nonché ex ministro degli esteri Luigi Di Maio, come inviato speciale nel Golfo Persico. Come riferisce TgCom24.it, nella giornata di ieri è arrivato il via libera finale dell’Ue alla sua nomina, l’ultimo atteso passaggio dell’iter. A fare il suo nome era stato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, ma mancava il lasciapassare del Consiglio che è giunto alla prima riunione utile dello stesso.

Come scrive ancora TgCom24.it, Luigi Di Maio percepirà per il suo ruolo 13mila euro mensili netti, a cui andranno aggiunti altri benefit. La scelta, da quando è iniziata a circolare l’indiscrezione, ha sempre suscitato polemiche nel nostro Paese, con la Lega che aveva candidato apertamente la decisione dell’Ue, e lo stesso aveva sottolineato anche il ministro degli esteri, Tajani, secondo cui l’ex pentastellato non fosse il candidato giusto per quel ruolo.

Ultime notizie, Gentiloni: “Italia fra le crescite maggiori in Europa”

Il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, ha incensato l’Italia parlando nelle scorse ore da Bruxelles: “Nelle prospettive di crescita, nell’anno in corso proiettiamo per l’Italia la crescita più alta tra le maggiori economie europee, credo che non avvenisse da molto tempo”, le parole riportate dall’Ansa in presentando le previsioni di primavera dell’esecutivo dell’Ue. “L’Italia – ha aggiunto ha avuto una crescita negli ultimi tre anni pari al 12%, molto significativa, che certamente era successiva a una crisi del -9% durante la pandemia” ma “la crescita è stata molto significativa”.

Immediata la replica del ministro degli esteri, Tajani, che attraverso Twitter ha aggiunto: “Buone notizie da Bruxelles. Le previsioni della Commissione Europea danno in Italia +1,2 Pil per l’anno 2023, +1,1 per il 2024, disoccupazione in calo al 7,8% nel 2023, 7,7% nel 2024. Debito stabile. L’impegno del governo continua nel sostenere imprese e lavoratori favorendo il rilancio dell’Italia”.











