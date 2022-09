Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni, centrodestra e Giorgia Meloni al 44%

Ultime notizie, Italia al voto: trionfa il Centrodestra

Si sono tenute nella giornata di ieri come previste le elezioni politiche in Italia. In totale erano chiamati alle urne circa 51 milioni di cittadini del nostro Paese, fra cui 2,6 milioni di giovani che per la prima volta dovevano votare. All’estero, invece, gli italiani che avevano diritto al voto erano 4.7 milioni. In totale le sezioni erano 61.500 con oltre 180mila scrutatori, e il comune più piccolo è risultato essere Rocca de’ Girgio, in provincia di Pavia, con solo 25 elettori. Roma, di contro, era il comune più popoloso. E in Sicilia, oltre alle elezioni per rinnovare il parlamento si è votato anche per il nuovo consiglio regionale, sempre dalle ore 7:00 alle 23:00 di ieri. Ricordiamo che l’ex presidente siciliano, Nello Musumeci, si era dimesso a inizio agosto scorto. I risultati, in attesa dello spoglio ufficiale, premiano come previsto il Centrodestra, con la coalizione Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia attorno al 44/45%. Il Pd sfiora il 20%, mentre il Movimento 5 Stelle il 15.

Incidenti oggi, frontale a Roma: gravi padre e figlio/ Cuneo, auto fuori strada: un ferito

Ultime notizie, Papa Francesco a Matera

Papa Francesco ha chiuso ieri a Matera il Congresso eucaristico nazionale della Cei con la Messa domenicale: “Il nostro futuro eterno – le parole del Santo Padre riportate dall’agenzia Ansa – dipende da questa vita presente: se scaviamo adesso un abisso con i fratelli e le sorelle, ci ‘scaviamo la fossa’ per il dopo; se alziamo adesso dei muri contro i fratelli e le sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo”. E ancora: “E’ doloroso vedere che questa parabola – le parole del Pontefice in riferimento al Vangelo di ieri – è ancora storia dei nostri giorni: le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso il grido dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione, non possono lasciarci indifferenti”. Dio allora chiede “un’effettiva conversione: dall’indifferenza alla compassione, dallo spreco alla condivisione, dall’egoismo all’amore, dall’individualismo alla fraternità”.

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio oggi 25 settembre: “Satana vuole guerra, pregate…”

Ultime notizie, Igor il Russo vuole scontare la pena in Italia

Igor il Russo, alias di Norbert Feher, vuole scontare la sua condanna in Italia. A farlo sapere è stato Gianluca Belluomini, l’avvocato dello stesso assassino, intervistato ieri da Il Resto del Carlino. “Vuole tornare in Italia – dice il legale – per scontare da noi la pena e probabilmente a breve presenterà la richiesta di estradizione”. Il 41enne di origini serbe è stato catturato in Spagna e sta ora scontando l’ergastolo in una prigione di Madrid. E’ ritenuto il responsabile di ben cinque omicidi tutti commessi nel 2017. I primi due in Italia, l’1 e l’8 aprile, vittime Davide Fabbri e Valerio Verri, gli altri tre invece in territorio iberico. Inoltre è stato condannato per il tentato omicidio di Marco Ravaglia e per aver pestato alcune guardie carcerarie in Spagna. Il pericoloso killer era stato catturato dopo una caccia all’uomo durata dal primo aprile fino al 15 dicembre: per i giudici è stato considerato sano di mente.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 25 settembre 2022: le cinquine

Ultime notizie, alta tensione sul campo di battaglia

La tensione è alle stelle nel conflitto tra Ucraina e Russia, alimentata anche dalle parole incandescenti che arrivano dagli Stati Uniti. Chiedono negoziati Cina, India e Turchia dopo essersi sfilati da una scomodissima alleanza con il Cremlino, ma senza aver mai chiuso i ponti per portare avanti un dialogo finora aperto solo sullo scambio di prigionieri e da fine luglio sull’esportazione del grano che era rimasto bloccato all’inizio della guerra. Kiev lancia un appello ai russi perché disertino, Putin inasprisce le pene per i disertori o per chi si arrende. Intanto si vota sul referendum sull’annessione a Mosca nelle provincie del Donbas e del sud in parte occupate dai russi in parte sotto il controllo ucraino. Martedì 27 le urne saranno chiuse e il risultato che appare scontato porterà alla richiesta di annessione di quelle terre dove ancora si combatte.

Ultime notizie, trattative a Bruxelles per le bollette troppo care

In Europa continuano le trattative sui dettagli in vista del consiglio straordinario dell’energia previsto per il 30 settembre per approvare il regolamento sulle misure d’emergenza. La base del pacchetto prevede un taglio dei consumi dell’elettricità del 10%, di cui il 5% nelle ore di punta, un tetto di 180 euro per megawatt ora e un contributo di solidarietà a carico delle imprese nel settore dei combustibili tradizionali, ma i governi chiedono delle modifiche. Ma ancora nessuna misura importante è stata rivolta al tetto del prezzo del gas, sulla quale stanno lavorando i tecnici e una prima bozza è attesa per mercoledì.

Ultime notizie, parla la madre di Saman

E’ tutto terribilmente troppo chiaro sulla tragica fine di Saman con la madre e il padre della ragazza nascosti da mesi in Pakistan. Il fratello chiama in genitori per sfogarsi e pensa che dopo gli arresti dello zio, considerato l’esecutore materiale del delitto, e dei cugini che hanno tenuto ferma la ragazza, ci siano anche altri responsabili per la morte della sorella ribelle che non voleva piegarsi al matrimonio combinato con un cugino e che al contrario postava le foto dei baci con il ragazzo che amava. Sarebbe stato proprio il fratello a mostrare quello scatto che ha fatto infuriare i genitori, tanto da decidere di ucciderla.

Ultime notizie, il maltempo crea disagi in tutta Italia

Il maltempo non dà tregua all’Italia e nelle prossime ore, da allerta rossa per alcune regioni, sono previsti nuovi rovesci. Alberi caduti, mareggiate, venti da burrasca, strade allagate, frane e difficoltà nei collegamenti con le isole, un quadro difficile che crea disagi e danni. Tre escursionisti sono morti.











