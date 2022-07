Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni e premiership: oggi vertice Centrodestra

Il vertice dei leader del centro destra previsto oggi ha lo scopo di definire programma, candidature e collegi, ma i leader dovranno affrontare soprattutto il tema che ha alzato la tensione, ossia la premiership. Senza accordo su questo la Meloni dichiara che è inutile presentarsi alle elezioni insieme e Salvini concorda, mentre per Berlusconi non è questo il tema centrale del dibattito, quanto piuttosto le priorità per il Paese.

Incidenti oggi, morta 21enne ad Appiano Gentile/ Cade in scooter: deceduta 22enne

Ultime notizie, Costa: “Riduzione isolamento a breve”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, prevede l’introduzione di una nuova circolare per ridurre l’isolamento post covid a breve. Parlando ieri con i microfoni del programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena”. Per l’esponente di Noi con l’Italia, l’introduzione della cosiddetta quarantena light è fondamentale “altrimenti, con tutti questi positivi, il rischio è trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese”.

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 26 luglio 2022: le cinquine

Ultime notizie, 5 i film italiani al Festival di Venezia

E’ stato pubblicato l’elenco dei film italiani che saranno in gara per il Leone d’Oro in vista del Festival di Venezia, la mostra del cinema che si terrà, nella sua 79esima edizione, dal prossimo 31 agosto fino al successivo 10 settembre. Come annunciato dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto, i film in lizza sono: IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni AMELIO con con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, BONE AND ALL di Luca GUADAGNINO con Timothée Chalamet, CHIARA di Susanna NICCHIARELLI con Margherita Mazzucco MONICA di Andrea PALLAORO, L’IMMENSITA’ di Emanuele CRIALESE con Penelope Cruz.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 luglio 2022 (conc 47/2022)

Ultime notizie Gas, raggiunto a Bruxelles accordo sul taglio

Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo a Bruxelles circa il taglio del prezzo del gas. I ministri dell’Energie dell’Unione Europea hanno confermato una riduzione del 15 per cento ma con deroghe per quegli Stati in situazioni particolari: “Gli Stati membri – si legge nella nota del Consiglio pubblicata su Skytg24.it – hanno concordato di ridurre la domanda di gas del 15% rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni, tra il 1 agosto 2022 e il 31 marzo 2023, con misure di propria scelta. Tutti i Paesi dell’Ue faranno del loro meglio per raggiungere le riduzioni, il Consiglio ha specificato alcune esenzioni e possibilita’ per richiedere una deroga all’obiettivo di riduzione obbligatorio, al fine di riflettere le situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci in aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Ue”.

Ultime notizie, 14 miliardi di euro in arrivo dal decreto Aiuti bis varato dal Governo

Sarà un decreto aiuti più corposo quello che il Governo punta ad approvare nella prima settimana di agosto. Sul piatto ci sono oltre 14 miliardi di euro, le risorse aggiuntive arrivano dal miglioramento dei conti della finanza pubblica. L’Italia infatti rallenta meno rispetto all’economia mondiale tanto che le stime sul Pil sono state riviste al rialzo del 3% per il 2022. Tra i provvedimenti allo studio del Governo c’è il taglio dell’Iva per i prodotti alimentari, quelli cioè che hanno subito il maggior incremento da inizio anno. Prende quota l’ipotesi di un nuovo bonus da 200 euro che riguarderebbe gli stessi lavoratori e pensionati che hanno beneficiato della stessa misura a luglio. Per quanto riguarda i rincari energetici è prevista la conferma della riduzione degli oneri di sistema che gravano sulle bollette di elettricità e gas, così come prorogati ad ottobre il taglio delle accise e lo sconto di 30 centesimi per i carburanti.

Ultime notizie, Italia divisa, caldo al sud, temporali e frane al nord

Al nord Italia arriva il maltempo, significa meno aria opprimente, ma anche danni provocati dai temporali. Eppure tanta acqua non basta a fronteggiare la siccità e tante regioni sono in difficoltà, con molti allevamenti nei quali non si riesce a dar da bere agli animali. Ma l’Italia è divisa in due, ancora 13 città del centro e del sud sono da bollino rosso, anche se a partire da domani le temperature dovrebbero scendere.

Ultime notizie, Adriano Pacifico ritrovato a Ventimiglia

Adriano Pacifico del quale dall’11 luglio non si avevano più notizie, non sapeva lo stessero cercando. E’ stato riconosciuto al confine tra Italia e Francia, a Ventimiglia dove la polizia lo ha fatto mangiare e sottoposto a visita medica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA