Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni Francia: Macron e Le Pen al ballottaggio

Si sono aperte nella giornata di ieri le elezioni presidenziali forse più combattute degli ultimi anni in Francia. Alle ore 8:00 di ieri, domenica 10 aprile, è scattato il primo turno della tornata elettorale per eleggere il nuovo presidente. A votare sono chiamati circa 48,7 milioni di cittadini francesi che dovranno scegliere uno dei dodici candidati alla presidenza della repubblica che si sono appunto presentati. Fra questi vi è anche il capo dello stato uscente, Emmanuel Macron, e la candidata di estrema destra, Marine Le Pen, quella che sembrerebbe essere la grande favorita alle urne. Cinque anni fa il duello si giocò proprio fra Macron e Le Pen, e alla fine la spuntò l’attuale inquilino dell’Eliseo, e anche in quest’occasione si è ripetuta la sfida visto che Macron (27.6%) e Le Pen (23.4%), sono andati al ballottaggio. Terzo Melenchon con il 21.9%.

Ultime notizie, gli orrori della guerra in Ucraina

Non si placano gli orrori della guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello russo. Ieri è uscito nuovamente allo scoperto il presidente ucraino Zelensky, che in merito ai negoziati con Mosca ha fatto sapere: ‘Nessuno tratta con chi tortura, ma serve soluzione’. A Mariupol, la città più devastata dalle bombe russe, si sarebbero verificati dei veri e propri orrori, così come fatto sapere dal consigliere del primo cittadino della stessa città: ‘Operazione di pulizia tra i civili’. Situazione simile a Buzova, dove vi sarebbero decine di corpi dei civili sulla strada per Kiev. Intanto la Russia non ha alcuna intenzione di ritirarsi, e stando alle immagini satellitari raccolte e analizzate da Maxar Technologies, riguardanti l’8 aprile, sarebbe stato individuato un convoglio miliare ad est di Kharkiv in direzione sud, lungo diversi chilometri.

Ultime notizie, Leclerc vince anche in Australia

Gara capolavoro quella di ieri per il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, sul circuito di Melbourne, in Australia. Il pilota monegasco, scattato dalla pole position, ha ottenuto il successo davanti a Sergio Perez e a George Russell. Da segnalare il ritiro di Carlos Sainz al secondo giro, ma soprattutto quello del campione del mondo, Max Verstappen, che ha “bruciato” la power unit alla 28esima tornata. Bene anche Lewis Hamilton che alla fine ha chiuso al quarto posto davanti alle due McLaren di Norris e Ricciardo. “È la prima volta – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – che vinco in una situazione di totale controllo, ottimo lavoro tutto il fine settimana. Siamo stati superiori nel passo di gara ed abbiamo gestito gli pneumatici alla perfezione. È stata un po’ difficile la seconda ripartenza dalla Safety Car, ho avuto un po’ di sottosterzo ma ho ritrovato l’aderenza nel giro di un paio di curve. Siamo solo alla terza gara ma se riusciamo a mantenere questo livello di performance e di affidabilità possiamo pensare di vincere il titolo… ed è grandioso”. Il ferrista è il leader del mondiale con 71 punti, grazie a due vittorie e un secondo posto.

Ultime notizie, Di Maio: “In Algeria per firmare accordo sul gas”

Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, è intervenuto nella giornata di ieri tornando sulla questione gas: “L’Unione Europea – ha spiegato, come si legge sull’Ansa – deve stabilire un tetto massimo, e lo stiamo chiedendo come Governo, al prezzo del gas. Non possiamo pensare in questo momento di preferire dinamiche speculative dei prezzi alla sicurezza delle nostre famiglie, che non riescono, come le imprese, a fronteggiare aumenti del 200% sulla bolletta elettrica”. E ancora: “Il tetto al prezzo del gas significa fermare le speculazioni che non sono legate oggi alle quantità, perché noi stiamo ricevendo tutto il gas dalla Russia, ma sono legate a dinamiche speculative-finanziari. Domani mattina (oggi ndr) sarò con il presidente Draghi in Algeria – ha concluso – per firmare un accordo sul gas che ci permetterà di fronteggiare gli eventuali ricatti russi sul gas. Purtroppo siamo in ritardo come Paese, dovevamo diversificare molto prima ma abbiamo tanti partner e amici nel mondo”.

Ultime notizie covid, cosa succederà dopo il primo maggio?

Se dopo il primo maggio si dovrà ancora tenere la mascherina al chiuso oppure potremo finalmente liberarcene ce lo dirà la curva dei contagi nei prossimi giorni. Così come ricorda Speranza il virus è ancora tra noi e continua a circolare per cui occorre perseverare nelle precauzioni, mantenendo alta l’attenzione, rispettando il distanziamento e proseguendo con le campagne vaccinali.

Ultime notizie, il vento crea danni in nord Italia

I vigili del fuoco lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le zone colpite dal forte vento che ha colpito tutto il nord Italia. Già da domani fortunatamente brillerà di nuovo il sole, cesserà il vento e le temperature torneranno primaverili.

Ultime notizie, quadro di Picasso battuto all’asta a più di 100 milioni di dollari

Il capolavoro di Picasso dedicato alla sua musa clandestina, Donna nuda stesa, andrà all’asta a New York e si presume possa battere ogni record superando i 100 milioni di dollari con una stima iniziale di 60 milioni.

Ultime notizie, il Napoli perde contro la Fiorentina, il Milan pareggia a Torino

Il Napoli perde di nuovo in casa e non riesce a rispondere all’Inter che ieri ha superato il Verona. La Lazio è sempre più vicina all’Europa grazie alla tripletta di Immobile, dalla stessa lotta resta staccata l’Atalanta che perde sul campo del Sassuolo. In serata, infine, il pareggio del Milan contro il Torino in Piemonte, 0 a 0. Rossoneri sempre in vetta ma l’Inter è ora solo a due punti di distanza e con una partita da recuperare.











