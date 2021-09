Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: elezioni Germania, Spd avanti (27 settembre)

Le ultime notizie in merito all’emergenza Coronavirus in Italia parlano di un calo nel numero di nuovi positivi, con 3.099 casi giornalieri. Anche i decessi sono meno, pari a 44. Nei reparti di terapia intensiva sono presenti 2 persone in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 483 posti occupati. Il tasso di positività, nonostante i segnali di miglioramento, è in rialzo e tocca l’1,1% con 276.221 tamponi effettuati. I guariti, invece, sono 3.385.

Sul fronte dei vaccini, l’obbligo di avere il Green pass per i lavoratori pubblici e privati sta dando i suoi frutti. In totale, le dosi inoculate dall’inizio della campagna di vaccinazione, in base ai dati riportati dall’isa, sono state 83.857.158. Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, ad oggi, sono 41.909.110.

Ultime notizie: omicidio-suicidio in provincia di Viterbo

Un omicidio-suicidio è accaduto nella tarda serata di ieri in provincia di Viterbo, nel paese di Castel Sant’Elia. Un uomo di 65 anni, Ciriaco Pigliaru, originario della Sardegna, ha ucciso la moglie 57enne dalla quale si stava separando.

La donna è stata assassinata con un fucile da caccia. Diversi i colpi sparati, che non le hanno lasciato scampo. Dopo l’omicidio, il killer si è poi a sua volta sparato proprio davanti alla loro figlia. È stata quest’ultima che, avendo assistito alla tragica scena, ha dato l’allarme chiamando la compagnia dei carabinieri di Civita Castellana. Nonostante l’imminente separazione, la coppia non fino a quel momento non aveva dato segnali di tensione tali che potessero far presagire un simile epilogo.

Ultime notizie: in Germania si vota per il dopo Merkel

In Germania si stanno svolgendo in queste ore le elezioni federali. I tedeschi vanno al voto e per la prima volta dopo tanti anni Angela Merkel non sarà tra le candidate per il ruolo di cancelliera. Ci sono, invece, il cristianodemocratico Armin Laschet, il socialdemocratico Olaf Scholz e Annalena Baerbock, candidata dei Verdi. I sondaggi che sono stati effettuati parlano di una cifra record di indecisi e si ipotizza anche una possibile coalizione tra tre partiti per comporre il nuovo governo.

Alla vigilia il favorito era il socialdemocratico Scholz, che però, in base alle ultime notizie, ha visto una grande rimonta del candidato della CDU, Lacshet, che ora è accreditato di una base di circa il 25%, molto vicino al suo avversario. Il terzo gruppo nei sondaggi è quello dei verdi, guidato da Baerbock, che dovrebbe avere il 17% dei voti. Nella capitale tedesca, Berlino, viene eletto in contemporanea il sindaco.

Ultime notizie: Hamilton vince il 100esimo GP

Sulla pista di Sochi, al termine di un Gran Premio che ha visto molti cambi di leadership, il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha vinto il suo 100esimo GP della carriera, davanti al suo rivale per la conquista del titolo, Max Verstappen, che si è piazzato secondo dopo essere partito in ultima posizione. Buon terzo posto per il ferrarista Carlos Sainz che ad inizio GP era stato anche in testa alla corsa per un buon numero di giri.

A far decidere la corsa a favore del pilota inglese è stata la pioggia, che negli ultimi giri si è abbattuta sul circuito con Norris, che era al comando, che non ha obbedito al richiamo del box e non è rientrato per montare le gomme intermedie come invece ha fatto Hamilton. Una festa immensa per il pilota della Mercedes, che raggiunge un traguardato inestimabile.

Ultime notizie: bis mondiale di Alaphilippe

Il francese Julian Alaphilippe ha vinto per il secondo anno consecutivo il mondiale di ciclismo su strada, ripetendosi in belgio dopo il successo dello scorso anno sulle strade italiane a Imola. Per l’Italia dopo i successi degli uomini under 23 e delle donne, niente da fare nella categoria elite.



