Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni Lazio e Lombardia: trionfa il Centrodestra

Si sono chiuse nel pomeriggio di ieri, esattamente alle ore 15:00, le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Quasi dodici milioni di italiani erano chiamati alle urne per eleggere i governatori e i relativi consiglieri delle due regioni più popolate del nostro Paese. Dopo la tornata elettorale di domenica, scattata alle ore 7:00 e chiusasi alle ore 23:00, ieri si è votato fino al primo pomeriggio dopo di che è scattato subito lo spoglio dei voti. Praticamente un italiano su quattro è stato chiamato alle urne nella due giorni 12-13 febbraio e ciò rende chiara l’idea di quanto fossero importanti queste elezioni. In Lombardia le sezioni aperte sono state 9.254 con 1.504 comuni coinvolti, mentre nel Lazio le sezioni sono state 5.306 con 378 comuni.

Un’elezione che ha visto la vittoria schiacciante di Francesco Rocca e per Attilio Fontana che, superando il 50% dei voti, governeranno rispettivamente la regione Lazio e la regione Lombardia. Il centro sinistra risulta così sconfitto e paga le divisioni interne e le frammentazioni con cui si sono presentati a queste elezioni. Ma il risultato sorprendente di queste elezioni regionali è l’astensionismo: al voto solo il 40% degli elettori italiani. In Lombardia si è registrata l’affluenza più bassa di sempre. Meloni intanto si dichiara soddisfatta del risultato, un risultato elettorale che conferma il buon andamento della politica nazionale.

E’ arrivata la dura replica dell’Ucraina alle dichiarazioni di ieri di Berlusconi su Zelensky. Il commento di Kiev è stato affidato a Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky: “Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa, baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con Putin. Le sue parole sono un danno per l’Italia”, ha spiegando a Repubblica. E ancora: “Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore del genocidio del popolo ucraino”.

Durissima anche la reazione di Oleg Nikolenko, che via Facebook ha scritto: “le accuse insensate di Berlusconi contro Zelensky sono un tentativo di baciare le mani di Putin, insanguinate fino ai gomiti. Un tentativo di dimostrare la sua lealta’ al dittatore russo”. Sulla vicenda si è espresso il ministro degli esteri Tajani che ha fatto chiarezza: “La posizione del Governo è sempre la stessa. Berlusconi è un uomo di pace, non ha cambiato di certo le sue posizioni a sostegno dell’Ucraina, della Nato e dell’Occidente. Abbiamo sempre votato nella stessa maniera e continueremo a votare così”.

Ultime notizie, USA ai suoi cittadini: “Lasciate subito la Russia”

Il governo degli Stati Uniti ha invitato i cittadini americani presenti in Russia a lasciare immediatamente il Paese ospitante. Questo quanto si legge, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, sul comunicato della sede diplomatica a stelle e strisce pubblicato online. I cittadini statunitensi che “risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente”, invitando gli stessi ad “esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali”.

L’Ambasciata americana in Russia ha quindi invitato gli americani a “non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione immotivata e su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze militari russe, del potenziale di molestie e di detenzione di cittadini statunitensi da parte di funzionari di sicurezza del governo russo, dell’applicazione arbitraria della legge locale, dei voli limitati in entrata e in uscita dalla Russia, della limitata capacità dell’Ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Russia e della possibilità di terrorismo”.

Ultime notizie, oggetti misteriosi abbattuti nei cieli degli Stati Uniti

Aumentano gli avvistamenti nei cieli degli Stati Uniti. Dopo che nei giorni scorsi è stato abbattuto un pallone sonda cinese, sono stati abbattuti altri 3 oggetti non identificati. Si richiede più vigilanza al governo di Biden ma anche di contenere quella che sembra essere diventata una vera e propria psicosi. Nel frattempo sono stati recuperati i resti degli oggetti abbattuti, che sembrano essere molto più piccoli del pallone cinese. Resta ancora da valutare la pericolosità di questi oggetti.

Ultime notizie, aumenta il numero dei morti del terremoto in Siria e Turchia

Continua ad aggravarsi di ora in ora il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Un bilancio che si assesta ora a 41 mila vittime ma che sarà probabilmente destinato ad aumentare. Nel frattempo il lavoro dei soccorritori continua e vengono estratti dalle macerie ancora dei sopravvissuti al disastro, ma il lavoro è estremamente difficile come testimonia il racconto dei tanti vigili del fuoco ancora al lavoro. Il governo turco ha arrestato più di 100 costruttori.

Ultime notizie, aggiornamenti sul caso Cospito

Dopo 4 mesi di digiuno in protesta contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto, ieri Alfredo Cospito ha deciso di iniziare ad assumere integratori. La sua decisione è motivata dal fatto che vuole arrivare lucido alla prossima udienza, prevista per il 24 febbraio, davanti alla Corte di Cassazione e che dovrà decidere se confermare oppure se revocare l’applicazione del 41 bis al caso Cospito.

Ultime notizie San Valentino: cresce la spesa per i regali

Per festeggiare la festa degli innamorati, quest’anno gli italiani spenderanno in media circa 70 euro. Non solo fiori e cioccolatini ma anche cene a lume di candela e romantiche fughe d’amore in agriturismo, sono questi i regali preferiti dagli italiani, che come sempre si dimostrano dei grandi romantici.











