Le ultime notizie di oggi le apriamo con la schiacciante vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni in Calabria, un vero e proprio successo, i dettagli

Le ultime notizie sulle elezioni. È quasi un trionfo quello di Roberto Occhiuto alle regionali in Calabria. Dopo lo spoglio dei voti giunto nelle scorse ore, il governatore uscente ha ottenuto un plebiscito, con una vittoria che ha sfiorato il 60%. Nulla da fare per Pasquale Tridico, ex numero uno dell’Inps e candidato del centrosinistra, che ha cercato di ottenere più voti possibili dei calabresi, fermandosi però a meno del 40%.

La vittoria di Occhiuto è ancora più significativa, in quanto lo stesso era già governatore della Calabria quando aveva deciso di fare un passo indietro dopo aver ricevuto un avviso di garanzia: aveva quindi rimesso tutto nelle mani dei suoi conterranei, che hanno così deciso di rivotarlo. Da segnalare, per quanto riguarda l’affluenza, un dato totale del 41%, quindi circa 3,5 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni di quattro anni fa, del 2021. Un numero che già si poteva intravedere dall’affluenza di domenica, che si era fermata al 29,8%.

Ultime notizie, un altro morto col taser: è il terzo in poche settimane

Il taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine, torna nel ciclo. Nella giornata di ieri un trentacinquenne di Napoli è morto, dopo essere rimasto ferito in maniera grave a seguito, appunto, di una scossa. A colpirlo sono stati i carabinieri, intervenuti dopo che era stata segnalata una lite in famiglia. Quando sono arrivati presso l’abitazione in questione, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte un uomo particolarmente alterato e, dopo che lo stesso ha opposto resistenza, sono stati costretti a intervenire con un taser, seguendo comunque le procedure previste dalla legge.

Una volta colpito, si è subito capito che il trentacinquenne non stesse bene; di conseguenza è stata chiamata l’ambulanza, che ha preso in carico l’uomo per poi trasportarlo presso l’ospedale più vicino, dove purtroppo è morto. Sulla questione è stata aperta un’indagine ed è stata disposta anche l’autopsia, per cercare di comprendere le esatte cause di morte: si tratta della terza persona morta dopo essere stata colpita da un taser nel giro di poche settimane.

Ultime notizie, 45enne italiana morta a Formentera: sospettato il compagno

Dramma a Formentera, dove una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita in quel di Formentera, di preciso a Es Pujols. Sospettato è il cinquantunenne Ivan Sauna, compagno della vittima, originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ma originario di Bra, nel Cuneese. Entrambi erano residenti da anni in quel di Formentera e, al momento, si sta cercando di capire cosa sia accaduto.

L’ipotesi maggiormente accreditata, come riferisce il quotidiano spagnolo El País, è che la donna sia stata brutalmente picchiata prima di morire, visto che sul corpo di Luisa Asteggiano sarebbero stati ritrovati segni compatibili con una violenta aggressione. Al momento, il compagno è stato interrogato dal gip e, a breve, potrebbe esserne disposto il fermo, quindi il successivo arresto: sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.



Ultime notizie, nuova crisi di governo in Francia

Clamoroso in Francia: il presidente del Consiglio Lecornu, nominato solo lo scorso 9 settembre, ha deciso di fare un passo indietro. Dopo le numerose critiche ricevute nelle ultime settimane da parte dell’opposizione e della destra, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando che attualmente non esistono le condizioni per governare: il presidente Emmanuel Macron le ha accettate.

Toccherà allo stesso inquilino dell’Eliseo decidere il da farsi, e due sembrano le ipotesi più accreditate: nomina di un nuovo premier, che potrebbe però scontentare molti, oppure – come chiede la destra francese – indire nuove elezioni: sarebbero le seconde nel giro di pochi mesi, dopo quelle di settembre 2024. Si tratta dell’ennesima crisi di governo negli ultimi anni per i vicini francesi.