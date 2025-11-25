Le ultime notizie di oggi le apriamo con le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, che si sono chiuse ieri pomeriggio alle ore 15:00

Apriamo le ultime notizie di oggi con i risultati delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, tornata elettorale che si è chiusa ieri pomeriggio alle ore 15:00 dopo l’apertura dei seggi di domenica. In Veneto ha trionfato la Lega con Stefani, mentre in Puglia e Campania vittoria netta del Partito Democratico. Da segnalare un’affluenza bassissima ormai un leit motiv per le ultime elezioni in Italia.

Omicidio Eleonora Guidi, assassino libero in reparto ospedaliero/ “Per i medici non ha problemi psichici”

Ultime notizie, le novità sul caso Liliana Resinovich

È una clamorosa rivelazione quella emersa su Liliana Resinovich, la povera donna trovata senza vita nei boschi di Trieste il 5 gennaio 2022, dopo essere uscita di casa il 14 dicembre dell’anno precedente. Come riferisce TgCom24, c’è una nuova testimonianza che potrebbe riscrivere l’intera vicenda e che potrebbe far tornare fortemente di moda l’ipotesi del suicidio. Un ristoratore, tale Alfonso Buonocore, ex titolare di una pizzeria che veniva frequentata dalla stessa vittima, ha spiegato che un giorno Lilli sarebbe andata da lui e gli avrebbe chiesto due sacchi neri, per poi chiedergli di non dire nulla a nessuno.

Roma, stuprano una 18enne davanti al fidanzato/ Arrestati due marocchini e un tunisino: una notte horror

Non va dimenticato che Liliana Resinovich è stata trovata proprio avvolta in dei sacchi neri, ma è possibile che siano gli stessi? Il testimone è originario della costiera amalfitana ma da 40 anni si è trasferito a Trieste ed ha deciso di raccontare l’accaduto solo ora, dopo aver visto in tv che si parlava appunto di Liliana e dei sacchi neri: possibile quindi che siano gli stessi? Gli inquirenti valuteranno attentamente la testimonianza e cercheranno di capire se avrà valenza o meno.

Ultime notizie, uomo si finge sua madre per ricevere la pensione

Un uomo della provincia di Mantova è stato denunciato dopo aver finto di essere la madre per prelevare la pensione. Come riferisce TgCom24.it è successo di preciso in quel di Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove un infermiere disoccupato si presentava alle poste travestito dalla madre per riscuotere la pensione.

Chiara Ferragni, chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi per pandoro gate/ In aula: "Ho agito in buona fede"

TgCom24.it ha mostrato anche le foto del travestimento: una camicetta femminile, un taglio di capelli corti e un trucco pesante, ma il personale delle poste ha notato qualcosa di sospetto (dalla foto sembra intravedersi della barba) e alla fine ha deciso di non consegnare la pensione. È stata quindi chiamata la polizia locale che ha smascherato l’uomo, per poi scoprire il cadavere della madre mummificato nella sua abitazione: peggio di un film thriller.

Ultime notizie, David Cameron ha un cancro

L’ex primo ministro inglese, David Cameron, ha ammesso di avere un cancro alla prostata. Uscendo ieri allo scoperto ha spiegato che “noi uomini non siamo bravi a parlare di problemi intimi di salute”. Lo ha detto facendosi portavoce per l’introduzione di un programma di screening per prevenire il cancro alla prostata, quello di cui soffre appunto il 59enne ex premier della Gran Bretagna.



Ultime notizie, i funerali di Ornella Vanoni

Si sono tenuti ieri, in quel di Milano, i funerali di Ornella Vanoni, la diva della musica italiana morta nella notte fra venerdì e sabato scorsi all’età di 91 anni. Ieri si è tenuta la camera ardente presso il teatro Al Piccolo di Milano: dalle ore 10:00 alle 13:00 sono stati migliaia coloro che sono passati per un ultimo saluto alla cantante, poi dalle ore 14:45 al via i funerali.

Si sono tenuti presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, dove la stessa artista viveva da anni. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha proclamato per la giornata di ieri il lutto cittadino per mostrare la vicinanza alla famiglia dell’artista e fra le persone che hanno presenziato alla camera ardente e al funerale vi erano anche tantissimi altri cantanti, come ad esempio Caterina Caselli, fra le prime a presentarsi ieri mattina.