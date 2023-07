Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni Spagna: vince il PP ma senza la maggioranza

Si sono chiuse le elezioni in Spagna e gli esiti hanno dato la vittoria al Partito Popolare, che però non ha la maggioranza. Il PP è tornato ad essere il primo partito del Paese ma nel contempo Vox ha registrato un clamoroso flop, dimezzando i suoi seggi. Bene anche il partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez, che ha tenuto nonostante le previsioni nevaste degli scorsi giorni. Alla fine la coalizione composta da Partito Popolare e Vox arriva a 169 saggi che non sono sufficienti, visto che per avere la maggioranza ne servono 176.

Alberto Nunez Feijoo ha però spiegato di volerci provare a governare: “Come candidato del partito più votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare di governare il nostro Paese”, E ancora: “Il nostro dovere è evitare un periodo di incertezza”, ha aggiunto, chiedendo “che nessuno abbia di nuovo la tentazione di bloccare la Spagna”, ma l’impresa non sembra semplice.

Ultime notizie, brucia la Grecia: 30mila evacuati a Rodi

Un incendio devastante sta interessando in queste ore la Grecia e precisamente l’isola di Rodi. Le fiamme, come riferito dai colleghi di TgCom24.it, stanno di fatto distruggendo l’isola e sono state per diverse ore fuori controllo. Le autorità sono state costrette ad evacuare circa 30mila persone, e due mila sono state trasportate al largo della spiaggia via nave visto che non vi erano altre vie di sbocco.

L’incendio ha interessato inizialmente una foresta per poi andare ad intaccare numerosi alberghi e abitazioni, e sarebbero diversi gli edifici andati distrutti nei roghi. I vigili del fuoco si sono recati in massa sul luogo dei roghi, alimentati dalle alte temperature di questi giorni e dai fortissimi venti. Evacuate le zone di Massari, Malonas e Haraki, e hanno contribuito all’evacuazione tre navi della guardia costiera, un’imbarcazione delle forze spaciali e 30 barche di privati. Anche la compagnia di navigazione privata Blue Star ha offerto una nave per ospitare alcuni sfollati.

Ultime notizie, Verona: due fratelli morti in casa

Due fratelli di 28 e 24 anni sono stati ritrovati morti in casa in quel di Verona. Le vittime, come scrive TgCom24.it, si chiamavano Patrizio ed Edoardo Baltieri, e sono stati rinvenuti con evidenti segni di arma da fuoco nell’abitazione di famiglia. A fare la macabra scoperta è stato il padre dei due dopo essere rientrato in casa nella serata di sabato scorso.

Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi ma quella attualmente più accreditata riguarda un possibile caso di omicidio-suicidio: uno dei due avrebbe ammazzato l’altro dopo di che si sarebbe tolto la vita. Il 24enne è stato rinvenuto nel soggiorno di casa mentre il fratello 28enne in camera, con a fianco una pistola, di conseguenza potrebbe essere stato quest’ultimo a sparare per primo. Secondo i media locali Patrizio avrebbe ucciso il fratello minore dopo una lite. In seguito, visti i sensi di colpa, avrebbe rivolto l’arma a se stesso suicidandosi. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile locale.

Ultime notizie, Patrick Zaki arrivato in Italia

E’ giunto nella serata di ieri in Italia Patrick Zaki. Dopo 22 mesi in carcere e 19 a piede libero ma con divieto di espatrio, il giovane studente egiziano di Bologna ha lasciato Il Cairo arrivando poi a Malpensa e tenendo poi una conferenza stampa alle ore 20:30 presso l’Università di Bologna dove si è appena laureato.

“Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”, le parole di Zaki all’aeroporto egiziano, così come riferito da SkyTg24.it. “Sono veramente emozionato di essere qui”, ha aggiunto. “Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto”, citando l’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni. E ancora: “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”. Come previsto, Patrick Zaki non ha incontrato alcun autorità del nostro Paese.

Ultime notizie, Verstappen vince il Gran Premio d’Ungheria

Max Verstappen, su Red Bull, che partiva in prima fila accanto al poleman Hamilton, ha vinto il Gran Premio d’Ungheria dominando la gara fin dall’avvio dopo aver bruciato l’avversario nello scatto iniziale. Alle sue spalle si è piazzato il pilota della McLaren, Norris, che ha preceduto il secondo pilota Red Bull, Perez, e Hamilton che si è piazzato quarto.

Quinta posizione al traguardo per il secondo pilota McLaren, Piastri, e sesto per Russell su Mercedes. Le due Ferrari si sono piazzate subito dietro, al settimo posto con Leclerc ed all’ottavo con Sainz. Le red Bull hanno ottenuto l’11esima vittoria consecutiva nel mondiale, 12 se si aggiunge anche il successo nell’ultima gara dello scorso anno.

Ultime notizie, Un morto e due feriti a Padova

Nel primo pomeriggio di ieri, a Padova, un uomo è morto ucciso per accoltellamento, ed altri due sono rimasti feriti in modo grave. La vicenda è avvenuta in un condominio della zona est della città durante il primo pomeriggio. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i carabinieri. Tutte le persone coinvolte nella vicenda sono di origine albanese. L’accoltellamento è stato causato da una lite tra le persone coinvolte.

Ultime notizie, Aperti i mondiali di nuoto in vasca

Dopo le prove in acque libere si sono aperti i mondiali di nuoto anche per quanto riguarda le gare in piscina e l’Italia è stata subito protagonista vincendo la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero nella quale sono stati schierati Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon.

Lo stesso Ceccon si è qualificato per la finale di domani nei 50 metri farfalla, mentre Martinenghi disputerà la finale dei 100 metri rana. Dopo 15 anni è caduto il record mondiale dei 400 metri misti detenuto da Phelps, battuto dalla straordinaria prova del francese Marchand che si è aggiudicato l’oro con notevole vantaggio.











