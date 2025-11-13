Le ultime notizie le apriamo con l'arresto di Elia Del Grande: l'uomo, in carcere per aver sterminato la sua famiglia, è stato fermato a Varese

Le ultime notizie di oggi le apriamo con l’arresto di Elia Del Grande. Il fuggitivo, condannato per aver sterminato la sua famiglia, era scappato dalla provincia di Modena, dalla casa lavoro, ed è stato ritrovato nelle scorse ore dai carabinieri in provincia di Varese.

Ultime notizie, bimbo di 2 anni morto in un asilo di Arezzo

Choc per quanto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Arezzo, dove un bimbo di due anni è morto soffocato in un asilo nido. Come riferito da TgCom24.it, l’episodio si è verificato di preciso nel comune di Bibbiena, mentre si stavano svolgendo le attività quotidiane presso la struttura. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma sembra che il piccolo stesse giocando all’aperto quando sarebbe rimasto impigliato a un albero tramite il suo giubbotto: quell’indumento per ripararlo dal freddo si è di fatto trasformato in una sorta di cappio che l’ha appunto soffocato.

Quando il personale dell’asilo nido si è accorto di quanto fosse accaduto, ha subito chiamato i soccorsi, ma una volta giunti sul posto gli uomini del 118 a nulla hanno potuto, dichiarando la morte sul posto. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine e le forze dell’ordine stanno raccogliendo la testimonianza del personale presente all’asilo, di modo da individuare eventuali responsabilità.

Ultime notizie, Trump e il caso Epstein

La CNN e il New York Times hanno pubblicato nelle scorse ore un’email con protagonista Donald Trump. Sarebbe stata inviata da Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto suicida in carcere, spiegando che il tycoon avrebbe trascorso diverse ore nella sua abitazione. Trump avrebbe passato del tempo con una ragazza vittima dei traffici sessuali di Epstein, visto che lo stesso attuale presidente degli Stati Uniti sarebbe venuto a “sapere delle ragazze” dello stesso finanziere pedofilo.

Il presidente americano si trova quindi nell’occhio del ciclone nelle ultime ore, mentre impazza anche il caso BBC, che avrebbe modificato il suo discorso fatto il 6 gennaio 2021, quello che avrebbe dato vita alla famosa rivolta di Capitol Hill. A riguardo, Donald Trump ha fatto sapere di essere stato “costretto” a fare causa all’emittente britannica, parlando di discorso “massacrato” e di frode verso gli spettatori.

Ultime notizie, aggressione con la benzina a Seregno

È un’aggressione choc quella che è avvenuta a Seregno, nota cittadina della Brianza, in provincia di Monza: un 46enne originario della Romania ha gettato dell’acido addosso alla moglie. Quest’ultima, come riferisce TgCom24.it, aveva chiesto il divorzio ma, come spesso e volentieri avviene in questi casi, il marito non aveva accettato la separazione.

Già lo scorso giugno era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, in quanto sempre ubriaco, poi lo scorso 5 novembre ha raggiunto il culmine: ha atteso l’arrivo della moglie sul luogo di lavoro, dopodiché l’ha minacciata e l’ha aggredita. A quel punto l’ha bloccata e le ha gettato addosso benzina, cercando di darle fuoco. Fortunatamente la donna è riuscita a rifugiarsi nella sua vettura e poi a chiamare le forze dell’ordine, che sono quindi intervenute e hanno arrestato il 46enne.

Ultime notizie, il processo per l’omicidio di Ilaria Sula

È iniziato ieri il processo per l’omicidio di Ilaria Sula, la giovane studentessa ammazzata a Roma dal neoconfesso Mark Samson. In aula vi erano anche i genitori della vittima, che dopo il processo sono apparsi decisamente provati e che a fatica hanno parlato con i microfoni di Storie Italiane. Ricordiamo che il ragazzo ammazzò l’ex fidanzata non accettando la separazione, dopodiché ne occultò il cadavere, depistando anche le indagini.

Sulla vicenda è sotto processo anche la madre di Mark Samson, che avrebbe aiutato il figlio a pulire la scena del crimine: il processo nei suoi confronti si terrà a parte e quasi sicuramente la donna non dovrà finire in carcere, così come permette la legge italiana. “Rivoglio mia figlia, la nostra vita è distrutta”, ha spiegato la madre in lacrime della ragazza.



Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

La Russia sta spostando altre truppe verso Pokrovosk, in modo da incrementare la potenza di fuoco e conquistare definitivamente la zona. Da Londra, fonti del Financial Times hanno comunicato che l’Inghilterra sta tentando di aprire un canale diretto di colloqui con il premier russo Putin, ma questi tentativi non hanno avuto successo.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a margine dei lavori del G7 in corso a Niagara on the Lake, il ministro italiano Tajani ha informato di aver rassicurato gli altri partner sulla posizione di lotta alla corruzione del ministro ucraino Andriy Sybiha. Sempre nel corso della stessa riunione dei ministri del G7, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando affinché si apra un canale di colloqui diretti tra Mosca e Kiev.

Ultime notizie, lo stop degli stipendi pubblici

Dopo il caso Brunetta e la marcia indietro dello stesso presidente del Cnel sono arrivati i chiarimenti rispetto agli aumenti degli stipendi annuali dei dipendenti pubblici, con solo 12 persone che potranno arrivare a percepire una cifra superiore ai 300mila euro annui.

Per questo, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione farà uscire una circolare che chiarisce quali sono i dipendenti pubblici che godranno degli aumenti, che saranno comunque legati al merito, alla responsabilità delle persone ed alla loro produttività. I chiarimenti sono risultati essere necessari sulla base della sentenza emessa di recente dalla Corte Costituzionale che ha cancellato il tetto dei salari dei dipendenti pubblici introdotto precedentemente come misura di emergenza.

Ultime notizie, le news dal Medio Oriente

Nella giornata di ieri Israele ha riaperto il valico di Zikim, che permetterà il transito a aiuti umanitari per la popolazione di Gaza e del resto della Striscia. Gli aiuti che saranno consegnati provengono da vaie organizzazioni umanitarie e dall’ONU, e saranno ispezionate dalle forze di sicurezza israeliane. Il presidente Donald Trump ha inviato una lettera al suo corrispondente israeliano, Herzog, chiedendogli di concedere al premier Netanyahu la grazia, riguardo al processo in cui è accusato di frode e corruzione e Herzog ha risposto che deve essergli presentata una richiesta “formale” dallo stesso premier israeliano.

Dal Pentagono è arrivata una smentita ufficiale riguardo alle notizie relative alla costituzione di una base statunitense nelle vicinanze della striscia di Gaza. Angela Merkel, ex cancelliera tedesca, nel corso del suo viaggio in Israele, ha visitato il luogo nel quale il 7 ottobre 2023 avvenne l’attacco terroristico che dette il via alla guerra.