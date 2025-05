Apriamo le ultime notizie con l’annuncio delle dimissioni di Elon Musk dall’incarico di consulente speciale nell’amministrazione Trump all’interno del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge): il messaggio è arrivato tramite X, dove il magnate ha dichiarato che il suo mandato “volge al termine”, esprimendo gratitudine al presidente per l’opportunità ricevuta, ovvero ridurre gli sprechi governativi, obiettivo che però rischia di essere vanificato.

Dazi Trump bloccati da Corte Federale USA: ora cosa succede/ Casa Bianca: “è golpe”. Cina: “cancellate tutto”

In un’intervista rilasciata alla CBS, Musk ha infatti manifestato profonda delusione per il progetto di legge fiscale e di bilancio repubblicano, sostenendo che andrebbe a compromettere gli sforzi di efficientamento e potrebbe addirittura provocare l’incremento del deficit federale di 3.800 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, stando a stime bipartisan.

UCRAINA, LE RICHIESTE DI PUTIN/ "Trump spalle al muro, gli Usa pagano i loro errori"

La collaborazione, nata durante la campagna elettorale con un sostegno economico diretto di Musk a Trump, si è via via indebolita per divergenze su vari fronti, dai dazi commerciali penalizzanti per Tesla, alle restrizioni imposte ai programmi spaziali di SpaceX, fino alle politiche economiche espansive giudicate rischiose dallo stesso imprenditore, che temeva di finire per diventare un “capro espiatorio”, mentre prendevano corpo sospetti su possibili conflitti d’interesse legati agli appalti pubblici.

Ultime notizie, incidente mortale in e-bike in Friuli

Passiamo ora alle notizie di cronaca da Malborghetto Valbruna (Udine), dove un ciclista 69enne di nazionalità slovena è morto dopo essere precipitato per oltre cento metri lungo un pendio boscoso mentre percorreva in e-bike il sentiero della Ceua, riaperto da poco a circa mille metri di quota.

SCONTRO UE-USA/ Lo dicono pollo e carne di manzo, l’area di libero mercato favorisce più Bruxelles di Trump

L’allarme è stato dato immediatamente da un compagno di escursione, ma nonostante il pronto intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile, in quanto l’uomo si trovava già in gravissime condizioni; il recupero della salma è avvenuto con l’ausilio dell’elisoccorso regionale.

Ultime notizie, blocco tecnico del sito dell’Agenzia delle Entrate

Aggiorniamo ora con le ultime notizie sul blocco del portale dell’Agenzia delle Entrate, definito “intollerabile” dall’Associazione Nazionale Commercialisti: da giorni si segnalano interruzioni nell’accesso ai servizi digitali, essenziali per professionisti e imprese, creando forti disagi, ma Sogei (la società incaricata della gestione informatica) ha assicurato che l’anomalia è in fase di risoluzione.

L’ANC (Assocazione Nazionale Carabinieri) ha comunque rimarcato come simili malfunzionamenti vadano in direzione opposta rispetto alle politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Ultime notizie, ritrovamento del corpo di Martina Carbonaro

Proseguiamo con le ultime notizie che arrivano da Afragola (Napoli), dove è stato ritrovato il corpo di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì 26 maggio: il cadavere era nascosto all’interno di un armadio in un campo sportivo abbandonato, coperto da detriti dopo l’omicidio avvenuto con l’utilizzo di pietre.

A confessare è stato l’ex fidanzato Alessio Tucci, che avrebbe agito per rancore in seguito alla fine della loro relazione con il ragazzo che aveva addirittura partecipato alle ricerche, prima dell’arresto con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere; la famiglia della vittima, sotto shock, chiede che venga fatta giustizia, invocando l’ergastolo.

Ultime notizie, successo di Del Toro al Giro d’Italia

Proseguiamo con le ultime notizie sportive da Bormio: nella tappa di ieri del Giro d’Italia, ricca di emozioni e colpi di scena, il messicano Del Toro ha riaffermato la sua leadership, tagliando il traguardo in solitaria e questa non solo ha rafforzato la sua maglia rosa, ma ha anche aumentato nettamente il suo vantaggio nella classifica generale.

Attualmente, Del Toro precede il campione olimpico Richard Carapaz di 41 secondi, mentre Simon Yates si trova a 51 secondi di distanza, un margine che, anche se non incolmabile, gli permette di affrontare con maggiore serenità le prossime e decisive tappe alpine, dove la corsa potrebbe sorprendere ancora.

Ultime notizie, sviluppi nel conflitto Russia-Ucraina

Chiudiamo con le ultime notizie dal fronte russo-ucraino: il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha proposto nuovi colloqui di pace a Istanbul per il 2 giugno, mentre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha devoluto il milione di euro del Premio Charlemagne a sostegno di organizzazioni umanitarie per bambini ucraini.

L’ONU ha nel frattempo condannato come crimini contro l’umanità gli attacchi russi con droni su obiettivi civili; dalla Germania arriva l’annuncio di un altro pacchetto di aiuti militari per Kiev, pari a cinque miliardi di euro.