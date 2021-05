ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: EMA, ok a vaccini da 12 a 15 anni (20 maggio)

Leggera risalita dei contagi in Italia con 5.506 nuovi positivi ed il tasso di positività al 1,9% con 287.256 tamponi effettuati. Cala invece il numero dei decessi che dai 201 di martedì scende a 149. La notizia più importante riguarda il calo dei ricoveri, 1.643 in terapia intensiva, con un calo rispetto al giorno precedente di 46 unità, e 11.018 nei reparti ordinari, con un calo di 521 unità.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 19 maggio: numeri vincenti (220/2021)

Ultime notizie, vaccinazioni dei più giovani

Mentre prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale, arriva anche una buona notizia riguardante le vaccinazioni dei giovani dai 12 ai 15 anni, Il ministro della Salute, Speranza, ha infatti comunicato che il giorno 28 maggio l’EMA dovrebbe rilasciare il proprio parere favorevole per l’utilizzo del Pfizer anche per i ragazzi compresi in quell’età. Le vaccinazioni, con le 20 milioni di dosi che sono in arrivo, dovrebbero essere effettuate prima del ritorno in aula degli studenti in modo da avere una riapertura delle scuole in piena sicurezza. Mentre si attende questo ok, il ministro ha dichiarato che sta già operando insieme al commissario Figliuolo per poter adeguare il piano vaccinale e dare anche comunicazioni precise a tutta la popolazione.

Renato Vallanzasca resta in carcere/ Cassazione "mai davvero pentito, no semilibertà"

Ultime notizie, gli europei di nuoto vedono ancora brillare gli italiani

Dalla vasca di Budapest dove si stanno disputando i campionati europei di nuoto continuano ad arrivare buone notizie per la squadra italiana che ha conquistato tre medaglie d’argento nei 100 stile libero uomini con Miressi, che ha abbassato ancora il record italiano sulla distanza che aveva conquistato nelle batterie, con Paltrinieri nei 1550 stile libero e con Arianna Castiglioni nei 100 rana, che ha preceduto l’altra azzurra Martina Carraro, che ha conquistato il bronzo, stessa medaglia di Domenico Acerenza nei 1500 metri stile libero.

Manconi “la vita è mia”, Mons. Paglia “non solo...”/ “Fede o ragione? Serve Amore”

Ultime notizie, il discorso di Mattarella nella scuola romana

Sergio Mattarella ha visitato una scuola elementare di Roma dove ha parlato con i ragazzini mettendo in primo piano i valori fondamentali della società, la libertà, l’uguaglianza e la fraternità tra le persone. Alla richiesta di una sua possibile ricandidatura per un altro mandato al Quirinale, Mattarella ha risposto che tra 8 mesi potrà finalmente riposarsi, e che si sente vecchio, lasciando quindi capire il no ad una possibile rielezione al Colle.

Ultime notizie, anche a Roma problemi per il candidato di centrodestra

Come a Milano dove Albertini ha rinunciato alla candidatura, il centrodestra si trova in difficoltà anche a Roma, dove non riesce a trovare un candidato per le comunali. Bertolaso, che era stato indicato da molti come il possibile candidato, si è sfilato ed ha dichiarato che il suo futuro lo porta lontano dalla capitale italiana. Dopo questa dichiarazione ha parlato il leader della Lega, Salvini, che ha dichiarato che sia a Milano come a Roma, verranno fuori dei candidati “vincenti” della coalizione.

Ultime notizie, la situazione in Israele

Mentre il presidente USA Joe Biden ha chiesto alle parti in conflitto una “de-escalation”, si sono verificati altri lanci di razzi su Israele con partenza dal Libano, ai quali l’esercito israeliano ha risposto colpendo delle zone nella parte sud del paese. Intanto si registra anche la posizione della Gran Bretagna che dichiara che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi portati da Hamas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA