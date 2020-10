ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: emergenza maltempo e Covid (5 Ottobre)

Ben 4000 contagi in più per il Covid-19 in Italia nella settimana chiusa ieri rispetto alla precedente. E sempre più si temono nuove chiusure, non un vero e proprio lockdown ma comunque nuove indicazioni, valide a livello nazionale, come mascherina obbligatoria anche all’aperto, esercito in campo per mantenere l’ordine e le chiusure anticipate di alcuni locali per contrastare la movida. Si inaspriscono così anche i numeri di ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. I casi sono ancora sostenibili, ma l’attenzione è massima.

Ultime notizie: maltempo 7 vittime, è allarme laghi e fiumi

Il maltempo non dà tregua al nord Italia, trovati 7 dispersi purtroppo senza vita, mentre non si fermano le ricerche del cacciatore di 77 anni rifugiatosi nella notte in una cascina che è stata poi spazzata via dal maltempo. Centri isolati al nord, ponti crollati, e allerta in gran parte delle regioni nei prossimi giorni. La pioggia inoltre non aiuta gli interventi di sgombro.

Ultime notizie, Trump sta meglio?

Fanno discutere le condizioni di Donald Trump, malgrado i medici riferiscono in conferenza stampa che potrebbe uscire dall’ospedale anche domani, sono molti i dubbi sulle sue reali condizioni. Il ricovero suscita preoccupazioni e il video non convince affatto con gli effetti si vedono già sulla campagna per le elezioni. Trump potrebbe cedere le sue funzioni temporaneamente al suo vice.

Ultime notizie pandemia in Europa

La seconda ondata è realtà in Europa con 5 milioni di casi ormai accertati. È morto in Francia a 81 anni lo stilista Kenzo. Il ministro della salute francese annuncia che si chiuderanno presto i bar, mentre anche Johnson prevede tempi difficili fino al prossimo Natale in Gran Bretagna. L’India si appresta a superare gli Stati Uniti, mentre in Brasile potrebbero riaprire a breve i cinema.

Ultime notizie, compleanno da separati in casa per il Movimento 5 Stelle

Il compleanno più amaro per i 5 stelle dopo 11 anni che ha visto molti tabù crollare per il Movimento 5 stelle che ha cambiato pelle, una situazione che ha alzato le tensioni con tanti che hanno sbattuto la porta e cercano ora un nuovo leader. I più estremisti vedono una perdita di identità, ma non tutti sono d’accordo e reputano il cambiamento un passaggio inevitabile. Oggi si spengono le 11 candeline insieme, ma il futuro è quantomai incerto.

Ultime notizie, ucciso rapinatore di 17 anni

La pistola è giocattolo ma le conseguenze sono state tragiche. Una tentata rapina è stata sventata da una pattuglia di poliziotti che nel timore che il ragazzo potesse reagire e aprire il fuoco hanno sparato a loro volta, uccidendolo sul colpo. Il ragazzo, già noto per i suoi precedenti, era con un complice che si è subito arreso e si è scoperto essere il figlio di Gennaro De Tommaso, divenuto famoso nella finale di Coppa Italia Napoli – Fiorentina.

