Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Emilia: rischio di infezioni, Conselice evacuata

L’acqua è contaminata dalle fognature e nuove famiglie sono costrette a evacuare le zone perché troppo alto il rischio d’infezioni. Situazione che ha portato lunghe code in ospedale per la vaccinazione contro il tetano. Interi quartieri sono sotto acqua e fango, tantissimi i volontari che armati di pala lavorano senza sosta per liberare strade e scantinati.

ACQUE CONTAMINATE IN ROMAGNA/ "Il vademecum per chi spala: cosa fare per non ammalarsi"

Nelle zone collinari si lavora con gli elicotteri per ripristinare le linee elettriche. Ancora 800 le strade interrotte e più di 26.000 le persone costrette a dormire lontano dalle loro case. Elogio allo spirito con il quale la popolazione sta affrontando l’emergenza, ma cruciale è anche la prevenzione.

Ultime notizie, ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative

Si vota al primo turno in Sicilia e Sardegna e per il ballottaggio in altri capoluoghi di provincia nel resto d’Italia. L’esito delle elezioni verrà letto in chiave nazionale e per la chiusura della campagna elettorale si è scelta la Sicilia non a caso, visto che finalmente il ponte sulle stretto è una realtà, i cui lavori cominceranno il prossimo anno. Un progetto che porterà 100.000 posti di lavoro. Anche la sinistra conclude la campagna con le forze politiche che però non sono sullo stesso palco come per la destra. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

DALL'ALLUVIONE/ "La vera differenza tra noi e il fango che stiamo spalando"

Ultime notizie, spiagge della Romagna già pronte per l’estate

Tutta la città si è mobilitata per rimuovere le tonnellate di detriti riversati sulla spiaggia e la riviera è ora pronta per accogliere i turisti per la stagione estiva già iniziata. Si prende il sole, si gioca a pallone e qualche lettino comincia già a essere occupato.

Ultime notizie, compie 100 anni Kissinger

Segretario di Stato con Ford e Nixon, premio Nobel per la pace, Kissinger compie cento anni. Gran parte della sua vita è stata dedicata alla pace, alle intese, alla ricerca di compromessi, tramite una politica estera che coniuga realismo e idealità.

Candida Auris: è allarme per il fungo killer/ A Milano morto un 79enne

Ultime notizie, strage sul lavoro, 5 vittime in 24 ore

Giornata terribile per le morti sul lavoro, 5 in meno di 24 ore. Tre in Lombardia, uno in Sardegna e uno in Calabria. Un bilancio tragico che quasi raddoppia il numero medio dei decessi che è di 3 incidenti mortali al giorno. Il più giovane è un ragazzo di 25 anni del Bangladesh al suo primo giorno di lavoro. Un’emergenza che non si può ignorare e il mondo del sindacato alza la voce pretendendo che ci siano più controlli, più prevenzione e più formazione.

Ultime notizie, branco di lupi attacca allevamento di cavalli

Alle porte di Roma un branco di lupi ha aggredito i cavalli di un allevamento. Accanimento contro i puledri, quattro dei quali non sono riusciti a salvarsi. Un attacco sorprendente e feroce che si è consumato in pieno giorno sotto gli occhi dei dipendenti. Ora la paura è grande non soltanto per l’incolumità dei cavalli. I lupi sarebbero usciti da un piccolo bosco che circonda l’allevamento, attirati dalla presenza dei puledri, ma ciò che preoccupa di più e che potrebbero tornare e più numerosi. I lupi sono 3000 in Italia e si spostano sempre più nelle vicinanze di zone agricole e centri urbani.

Ultime notizie, addio alle cabine telefoniche

L’utilizzo dei cellulari ha reso inutile la presenza delle cabine telefoniche, il destino delle 16000 cabine ancora in piedi sul territorio saranno eliminate, tranne che negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri, dove svolgono ancora una funzione, e nei rifugi dove non arriva la copertura della rete mobile.

Ultime notizie, Tar Trento sospende abbattimento Orsa Jj4

Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha disposto la sospensione dell’abbattimento dell’orsa Jj4 e dell’orso Mj5. La prima è ritenuta responsabile (secondo un gruppo di ambientalisti in maniera erronea), della morte del runner 26enne Andrea Papi, di conseguenza era stata catturata e messa in un rifugio. Nel contempo la provincia autonoma di Trento aveva disposto un’ordinanza di abbattimento verso cui gli ambientalisti si erano opposti facendo ricorso al Tar, pronunciatosi nella giornata di ieri.

“La misura dell’abbattimento consegue all’affermazione della pericolosità dell’animale, ma tale affermazione non trova spiegazione nell’impugnato decreto, né nei due pareri dell’Ispra” visto che “nel caso in esame non sono stati eseguiti seri accertamenti al riguardo”, così fanno sapere i giudici amministrativi come si legge sul sito di TgCom24.it. La Lav ha commentato che “La vita degli orsi per ora è salva”.

Ultime notizie, Berlusconi: “Pronto a riformare Forza Italia”

L’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, da pochi giorni dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga degenza, ha rilasciato ieri un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui ha spiegato: “Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro. Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato e anzi, come è noto, questi infortuni allungano la vita”. In merito a Forza Italia: “l’opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale. Forza Italia si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno”.

Un’opera che proseguirà “per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni Comune italiano”, aggiungendo che “noi siamo i più leali e coerenti sostenitori dell’ottimo lavoro del presidente del Consiglio. Giorgia è sempre in contatto con me”. Infine, in vista del ballottaggio del weekend: “Vi sono molte città in bilico. Se gli elettori andranno a votare, possono scegliere il modello di buongoverno del centrodestra”, per poi commentare lo scarso dato dell’affluenza: “in una democrazia il voto non è soltanto un diritto, è anche e soprattutto un dovere perché se non si va a votare si mette a rischio la democrazia”.

Ultime notizie, alluvione Emilia: dal Pnrr 6 miliardi di euro

La presidentessa della commissione europea, Ursula von der Leyen, è tornata a parlare dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna, ieri presente alla Biennale di Venezia. Ribadendo di fatto quanto detto 48 ore fa, ha specificato: “Tin bota. L’Europa è con voi. Anche per ripristinare l’equilibrio stravolto tra la natura e l’ambiente edificato. Il Next Generation Eu prevede 6 miliardi di euro per l’Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po, con interventi di rimozione del cemento e riattivazione del verde lungo le rive, per lasciare spazio alla natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro i cambiamenti climatici”.

Von der Leyen ha aggiunto: “Questo mese l’Italia e stata nuovamente vittima degli effetti dei cambiamenti climatici. Ieri sono stata in Emilia-Romagna. Ho visto le inondazioni, le frane. Percorrendo le strade ricoperte dal fango sono rimasta colpita non solo dall’impressionante entità dei danni, ma anche dalla meravigliosa reazione della gente del posto”.











