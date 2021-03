Ultime notizie/ Ultim’ora: oggi Enrico Letta sarà segretario Pd (14 Marzo)

Numeri in leggero calo rispetto al giorno precedente quelli di sabato rispetto all’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Il bollettino del giorno parla di 26.052 nuovi casi sui 372,944 tamponi processati, con l’indice di positività tornato sotto il 7% (6,92%). Anche il numero dei decessi è diminuito rispetto a ieri con 317 vittime. Il totale dei decessi nella pandemia sale a 101.281. L’incremento dei guariti è di 14.970 unità, mentre sono ancora in salita i ricoveri. Per i reparti di terapia intensiva i posti letto occupati in più rispetto a venerdì sono 68, mentre per gli ordinari 497. Il dato che riguarda le singole regioni registra la Lombardia ancora sopra quota 5mila nuovi casi, con 5.809 contagi in 24 ore, mentre la seconda regione, l’Emilia Romagna, ha avuto un incremento di 2.950 unità, di poco superiore a quello della Campania, 2.940. Sopra quota 2mila casi anche il Veneto e il Piemonte, mentre il Lazio sfiora questa quota con 1.998 nuovi casi.

Ultime notizie, la morte di Raoul Casadei

Il re del liscio, così era conosciuto Raoul Casadei, è morto all’età di 83 anni all’ospedale di Cesena dove si trovava ricoverato da diversi giorni a causa del contagio da coronavirus. Grande uomo di musica, nel corso degli anni ha suonato con il suo gruppo in tutte le balere italiane: si era contagiato ad inizio marzo insieme ad alcuni parenti e dopo il ricovero le sue condizioni cliniche erano progressivamente peggiorate. Grande cordoglio nel mondo della musica, con messaggi che sono arrivati anche dal mondo della politica: tra i primi ad esprimere la propria tristezza per la dipartita dell’artista il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che Dario Franceschini, ministro della cultura che lo hanno ricordato per la sua capacità di portare la tipica allegria romagnola in tutto il mondo.

Ultime notizie, oggi l’assemblea del Pd per l’elezione di Enrico Letta

In casa PD è tutto pronto per l’assemblea del partito che si svolgerà oggi, per la prima volta nella storia in streaming. La partenza sarà alle 9.30 con il discorso della presidente, Valentina Cuppi, al quale seguirà la fase della raccolta firme in favore di Enrico Letta, che parlerà alle 11.45, mentre alle 12.30, dopo la chiusura del suo discorso ci sarà la votazione “online”, su una piattaforma appositamente preparata con il risultato che si conoscerà in tempi brevissimi. Nel corso dell’assemblea non si terranno dibattiti. L’ex premier ha dichiarato di non cercare a tutti i costi l’unanimità dei partecipanti all’assemblea, ma nello stesso tempo ha spiegato la sua linea di conduzione del partito che sarà più ecologista e meno liberal, con una svolta rispetto al passato recente.

