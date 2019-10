Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Erdogan-Siria, ora una tregua (18 ottobre)

Direttamente dalla capitale Ankara giunge una comunicazione in cui Erdogan concede una tregua di cinque giorni per l’offensiva turca in Siria contro l’esercito Curdo. Trump ringrazia il capo di Stato della Turchia che proprio dal Presidente degli Stati Uniti ha ricevuto questa mattina una lettera straordinariamente informale con la quale chiedeva di cessare le azioni belliche per non dover sopportare il peso delle ripercussioni. Il tutto mentre la Spagna si prepara a scende in piazza nella giornata di domani per scioperare contro le condanne che il Paese ha rivolto verso i leader indipendentisti coinvolti nel conflitto turco.

ULTIME NOTIZIE, ACCORDO PER LA BREXIT

Finalmente è stato trovato l’accordo che guiderà il Regno Unito fuori dall’Europa evitando la temuta hard-brexit. Il Premier Johnson si dice soddisfatto e riporta a sabato la votazione. Proprio il voto potrebbe trovare avversa la nutrita parte del parlamento composta dai liberali, laburisti, nazionalisti scozzesi ed unionisti dell’Irlanda del Nord.

ULTIME NOTIZIE, OK ALLA MANOVRA MA MAGGIORANZA SPACCATA

L’alleanza giallo-rossa resta divisa su tematiche cruciali della manovra finanziaria. Si parla del tetto massimo all’utilizzo dei contanti (abbassato a 2000 euro) e del carcere per gli evasori (ora previsto fino ad 8 anni per evasioni superiori ai 50mila euro). Il Premier Conte punta proprio su questo aspetti della manovra mentre la neo formazione di Renzi, Italia Viva, sottolinea come il Governo abbia scelto di aumentare la tassazione sulle bibite gassate.

ULTIME NOTIZIE, CENTRO DESTRA PREPARA LE REGIONALI

Sì è tenuto a Perugia un vertice delle forze di centrodestra guidate da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Aspre critiche sono state mosse verso il Governo tacciato di essere ostile agli italiani ed annunciano una manifestazione di dissenso sull’ipotesi di carcerazione per evasione fiscale mentre è opinione diffusa nell’alleanza di centro destra che il voto in Umbria avrà valenza nazionale.

ULTIME NOTIZIE, FURBETTI DEL CARTELLINO IN SICILIA

Ancora una volta le forze dell’ordine mettono in luce una nuova vicenda di furbetti del cartellino. Questa volta ad essere sotto la lente della magistratura ci sono 48 dipendenti comunali di Piedimonte Etneo accusati di truffa aggravata. Timbravano per conto di colleghi che sarebbero arrivati tardivamente sul luogo di lavoro o che si sarebbero anche assentati per curare interessi personali ed anche svolgere una seconda attività. I militato hanno registrato che nella pratica criminale vi erano coinvolti anche dei ragazzini.

ULTIME NOTIZIE, DEGRADO URBANO A ROMA, È ANCORA ALLERTA

Nuovi episodi di incidenti che vedono coinvolte alcune persone, tra cittadini romani e turisti, infortunatosi a causa delle pessime condizioni delle strade e dei marciapiedi della capitale. È polemica tra la cittadinanza che chiede maggiori controlli anche per i rifiuti ed azioni concrete contro il degrado.



