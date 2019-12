ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: eruzione del vulcano a White Island (10 dicembre)

Secondo le ultime notizie una forte esplosione di origine vulcanica si è registrata nell’isola di White Island, situata a circa 48 km dall’isola del Nord della Nuova Zelanda. Le autorità competenti hanno comunicato che nei pressi del vulcano, al momento dell’eruzione, c’era un gruppo di turisti. Al momento di contano cinque morti e venti feriti. Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda, ha espresso la propria solidarietà a tutte le persone colpite dall’eruzione. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di St. John per le necessarie cure mediche. Dai primi accertamenti sanitari le persone ferite non sarebbero in grave pericolo di vita. La National Emergency Management Agency ha lanciato un allarme di livello 4. Sono stati evacuati tutti gli abitanti delle zone limitrofe al vulcano. Alcuni testimoni hanno dichiarato che alcuni turisti, al momento dell’esplosione, si trovavano sull’orlo del vulcano. Il bilancio delle vittime, fanno sapere le autorità, è quasi certamente destinato ad aumentare. Continuano le operazioni di soccorso e di ritrovamento, facendo uso anche degli elicotteri. John Tims, vice capo della polizia della Nuova Zelanda, ha precisato che le cinque vittime appartenevano a nazionalità differenti, senza aggiungere altre informazioni.

Ultime notizie, Russia esclusa dalle olimpiadi

L’Agenzia Mondiale antidoping ha escluso la Russia dalle Olimpiadi per quattro anni. Mosca non presenzierà alle prossime Olimpiadi di Tokyo nel 2020 ed ai Giochi Invernali di Pechino nel 2022. La Russia è stata punita per recidiva in quanto ha falsificato i risultati dei controlli antidoping sui propri ginnasti. Tra i provvedimenti restrittivi, la Russia non potrà prenotarsi per i prossimi eventi sportivi né essere presente come ospite. E’ data la facoltà alla Russia di presentare ricorso in Appello presso il Tribunale di Arbitrato per lo Sport. L’esclusione agli eventi sportivi interesserà anche i dirigenti sportivi ed i membri del governo. Tuttavia gli atleti russi che proveranno di essere estranei al doping di Stato potranno partecipare alle Olimpiadi senza l’uso di segni distintivi, come era successo in passato ai giochi olimpici di Pyeongchang.

Ultime notizie, sisma da 4.5 gradi al Mugello

Intorno alle 4 del mattino a Mugello, una valle della Toscana situata a nord di Firenze, la terra ha incominciato a tremare. L’epicentro è stato identificato a 9 km di profondità. Per precauzione molte scuole sono state chiuse. Sospesa la circolazione dei tremi per molte ore. Il Comune di Barberino è stato colpito più duramente dal movimento tellurico. Gli abitanti del paese hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per accertare i danni subiti dalle loro abitazioni. Nella giornata di ieri si era registrata una scossa intorno alle 20.30. Gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano registrato una scossa sismica pari a 2.6 della scala scala Richter con epicentro a Scarperia e San Pietro, due località ad alta intensità sismica.



