Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: esplode palazzina a Ravanusa, 4 morti e 5 dispersi

Tragedia a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Una esplosione di un tubo dei metanodotto ha causato il crollo di una palazzina, causando dei danni ad altri sei palazzi. È una corsa contro in tempo per salvare le persone sotto le macerie. In quattro, in base alle ultime notizie che arrivano dalle autorità locali, sono state già ritrovate cadavere, mentre due sono state estratte vive. In totale cinque rimangono disperse, tra cui una donna incinta che avrebbe dovuto partorire tra qualche giorno. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici dell’Italgas che hanno messo in sicurezza l’area, oltre a innumerevoli squadre di volontari della Protezione Civile di tutta la Sicilia. Esse stanno lavorando da ore senza sosta per provare a salvare altre persone. La situazione è tuttavia tragica. La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti.

Ultime notizie: il monitoraggio sulla pandemia

Il bollettino di ieri riguardante l’epidemia di Coronavirus in Italia parla di 21.042 nuovi casi di contagio, numero che supera quello della giornata precedente. Ciò porta a risalire anche il tasso di positività, che arriva al 3,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 96 con una diminuzione rispetto alle 116 registrate ieri. I tamponi effettuati sono stati in totale 565.077. Sono in aumento anche i numeri per quanto riguarda i ricoveri. Nei reparti ospedalieri di terapia intensiva sono attualmente ricoverate 818 persone con un aumento di 5 unità, mentre nei reparti ordinari sono 6.539, con un incremento di 56 unità rispetto al giorno precedente.

Ultime notizie: femminicidio a Misterbianco, irreperibile ex compagno vittima

Si vanno chiarendo le ultime notizie riguardo all’uccisione di ‘Jenny’ Giovanna Cantarero, la donna di 24 anni che è stata freddata con due colpi di pistola a Misterbianco, una cittadina in provincia di Catania. La giovane lavorava proprio nel panificio davanti al quale è stata uccisa. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno cercando l’ex compagno della vittima, che risulta finora irreperibile. Sembrerebbe essersi dato alla fuga. È il principale indiziato dell’omicidio. La coppia aveva una bambina di 4 anni. A far luce sull’accaduto potrebbe essere una testimone oculare che è stata interrogata a lungo ed in alcuni momenti è sembrata reticente. Era palesemente sotto choc e ha comunque riferito che l’uccisore aveva il volto coperto.

Ultime notizie: un poliziotto è morto sulla A23 travolto da un’auto

Maurizio Tuscano, un poliziotto 58enne a cui mancavano 2 anni per andare in pensione, è morto questa mattina alle 6.40 sull’autostrada A23 nelle vicinanze di Udine mentre stava effettuando i rilievi di un precedente incidente. L’uomo era assistente capo del corpo di polizia ed è stato travolto da un’auto. Dalle testimonianze dei colleghi risulta che era molto esperto nel suo lavoro, che svolgeva sempre con grande meticolosità.

Ultime notizie: nell’ultimo GP sarà Verstappen a partire in pole position

Il GP di Abu Dhabi, ultima tappa della stagione 2021 della Formula 1, non ha tradito le attese nemmeno nella giornata delle prove di qualifica, confermando che la lotta tra Verstappen e Hamilton si chiuderà solo all’ultima curva. Intanto il pilota olandese della Red Bull ha conquistato l’ennesima pole stagionale, 10 in totale, relegando il rivale al secondo posto nella griglia di partenza. La terza posizione in griglia è stata conquistata dal pilota della Mc Laren, Norris, mentre le due Ferrari si sono piazzate quinta con Sainz e settima con Leclerc. La partenza è in programma quest’oggi alle 14.00.

