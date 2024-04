Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, esplosione centrale elettrica Bologna: 3 morti e 4 dispersi

Una esplosione ha colpito ieri, intorno alle 15.00, la centrale idroelettrica dell’Enel situata nel bacino di Suviana, provocando la morte di quattro persone, mentre quattro sono i dispersi e cinque persone sono rimaste gravemente ferite. Nella giornata di ieri era in programma il collaudo di uno dei due gruppi della centrale ed i 12 lavoratori che si trovavano all’interno erano tutti dipendenti di ditte esterne, ad esclusione di un tecnico dell’Enel. L’impianto nel quale è avvenuta l’esplosione è quello di Bargi, che si trova nel comune di Camugnano.

Il sindaco ha parlato di un incendio che si è sviluppato a circa 30 metri di profondità, nei locali del piano – 9 che risultano completamente allagati. Le operazioni di soccorso sono portate avanti con molta difficoltà. Lo scoppio che ha causato l’incendio è avvenuto al momento dell’accensione dell’impianto di produzione. Questa centrale idroelettrica, che è stata realizzata sul lago Suviana è quella di maggior potenza di tutta la regione. Il bilancio è pesantissimo: 3 morti, 5 feriti e 4 dispersi.

Ultime notizie, l’Isis minaccia di colpire gli stadi

Nella giornata di ieri l’Isis, il temibile Stato Islamico, ha minacciato di colpire gli stadi durante i match di Champions League, l’andata dei quarti di finale che è scattata nella giornata di ieri.

Come si legge su TgCom24.it, la Fondazione Al Azaim, organo di informazione responsabile della diffusione dei messaggi dello Stato Islamico, ha pubblicato l’immagine di un manifesto del partito che minaccia gli stadi dove si giocheranno appunto le partite dell’ex Coppa dei campioni, leggasi il Parco dei Principi a Parigi, il Santiago Bernabeu e il Wanda Metropolitano a Madrid, e l’Emirates Stadium a Manchester, con la scritta: “Uccideteli tutti”. La minaccia è giunta dopo che lo scorso 30 marzo, sempre attraverso una immagine, Sarh al-Khilafah, media affiliato all’Isis, aveva pubblicato una foto in cui si invitava a colpire i tifosi presenti all’Allianz Arena per il match fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Ultime notizie, arrestato Mimmo Russo a Palermo

Una nuova inchiesta scuote il mondo della politica: nella giornata di ieri è stato arrestato Mimmo Russo, ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d’Italia. Si tratta di uno storico referente dei palermitani precari, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, come scrive TgCom24.it.

L’inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo e ha visto proprio fra i principali indagati il politico che più volte ha cambiato “casacca” negli ultimi anni, fino all’iscrizione presso Fratelli d’Italia. Secondo quanto scoperto dalla Procura, l’uomo avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di voti ai mafiosi e ai loro famigliari, accuse respinte seccamente dallo stesso arrestato.

Ultime notizie, giovedì 11 aprile sciopero nazionale

Nella giornata di domani, giovedì 11 aprile, si terrà uno sciopero nazionale in tutta Italia che coinvolgerà Poste, metro, i trasporti e non solo. L’agitazione è stata proclamata da Cgil e Cisl e coinvolgerà per 4 ore i trasporti pubblici locali e nazionali mentre per 8 il settore dell’edilizia.

Obiettivo dello scoperto, chiedere l’azzeramento delle vittime sul lavoro, ma anche una riforma fiscale giusta e un nuovo modello sociale di fare impresa. A chiudere la manifestazione sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sarà a Brescia, dove si terrà un corteo che partirà alle ore 8:30 da piazzale Cesare Battista, arrivando poi in piazza Paolo VI dove parlerà lo stesso leader.

Ultime notizie, il torneo di tennis di Montecarlo

Nella giornata in cui Jannik Sinner ha conosciuto il nome del suo avversario nel secondo turno del Master 1000 del principato di Monaco, è arrivata la notizia del ritiro di uno degli avversari più pericolosi, lo spagnolo Alcaraz, numero 3 della classifica mondiale per un infortunio al braccio destro. Al suo posto nel tabellone principale entra quindi un altro italiano, Sonego, che aveva perduto l’incontro dell’ultimo turno di qualificazione. L’avversario di Sinner sarà lo statunitense Korda che, nel primo turno, si è imposto contro Davidovich Fokina. Con lo statunitense ci sono due precedenti, con 1 vittoria per ciascuno.

Ultime notizie, 4 turisti italiani arrestati a Maiorca

La polizia spagnola ha arrestato 4 turisti italiani, accusati di uno stupro di gruppo sull’isola di Maiorca, in località Playa de Palma. Il fatto sarebbe accaduto nelle prime ore di domenica e la televisione spagnola ha riportato che ad essere stata aggredita dai 4 è stata una ragazza brasiliana che aveva incontrato sulla spiaggia uno dei giovani.

I due avrebbero avuto un rapporto “consensuale”, ma successivamente, una volta giunti nell’appartamento la ragazza sarebbe stata abusata sessualmente da altri 3 ragazzi. Dopo essere riuscita a fuggire la ragazza si è recata in una stazione di polizia ed ha sporto denuncia.

Ultime notizie, incidente sul lavoro in Puglia

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri mentre era impegnato nei lavori sulla superstrada che collega Taranto ad Avetrana. L’operaio, Angelo Cotugno, aveva 59 anni e la sua morte è dovuta alla folgorazione causata dai cavi dell’alta tensione, mentre stava usando una autopompa nel corso di una gettata di cemento. La dinamica dell’incidente deve essere ancora chiarita e la polizia sta indagando. Da quanto risulta dalle prime informazioni la parte alta della motopompa avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione.











