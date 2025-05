Ultime notizie da Palm Springs, in California: un ordigno esplosivo è detonato nelle vicinanze di un centro specializzato in trattamenti per la fertilità, provocando una vittima accertata e cinque feriti – alcuni in condizioni critiche – secondo le dichiarazioni del sindaco Ron DeHarte, il quale ha precisato che, nonostante il caos generato dall’esplosione, il personale medico e le strumentazioni all’interno della struttura non hanno subito danni, permettendo così di scongiurare conseguenze ancora più tragiche; definito “atto imperdonabile” dall’Attorney General Pam Bondi, l’episodio – riportato con allarme dalle ultime notizie nazionali – è stato subito etichettato come atto terroristico dall’FBI, che sta valutando se l’origine della minaccia sia riconducibile a gruppi estremisti nazionali o internazionali.

Akil Davis, capo dell’ufficio FBI di Los Angeles, ha ribadito durante una conferenza stampa – subito ripresa dalle ultime notizie locali – l’ipotesi di un targeting intenzionale della clinica, ribadendo come le indagini si concentreranno sulle motivazioni dietro il gesto: ultime notizie parlano di minacce a strutture simili anche in altri stati e, intanto, gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’attacco – definito un segnale inquietante da diverse fonti delle ultime notizie – in un clima di preoccupazione per possibili altre minacce.

Ultime notizie, disastro Ferrari nelle prove di Imola

Ultime notizie dal mondo della Formula 1: una giornata da dimenticare per la Scuderia Ferrari nel tempio automobilistico di Imola, dove le qualifiche del Gran Premio hanno registrato un clamoroso passo falso – Charles Leclerc e Lewis Hamilton, partiti con ambizioni di podio, si sono ritrovati relegati in sesta fila, superati non solo dalle rivali Red Bull e McLaren, ma anche dalla Mercedes di George Russell, terzo in griglia – mentre Oscar Piastri, con un giro impeccabile, ha conquistato la pole position, precedendo di un soffio Max Verstappen.

Lando Norris ha chiuso quarto, lasciando le Ferrari a contendersi posizioni di retroguardia – ultime notizie che hanno lasciato profonda delusione tra i tifosi italiani – mentre Leclerc (visibilmente amareggiato) ha espresso pubblicamente le sue scuse, attribuendo il risultato a una combinazione di errori strategici e impostazioni dell’auto non ottimali.

Il team – consapevole delle difficoltà – promette analisi approfondite prima della gara; non meno deludente la prestazione del debuttante Andrea Kimi Antonelli – tredicesimo – il cui esordio in Formula 1 è stato oscurato da difficoltà tecniche; il pubblico italiano, anche se deluso, spera in una rimonta durante la corsa, in un circuito storicamente avaro di soddisfazioni per il Cavallino Rampante, come ribadiscono le ultime notizie sportive.

Ultime notizie, sviluppi nel conflitto Ucraina-Russia

Le ultime notizie di geopolitica riportano un’accelerazione diplomatica: Donald Trump ha annunciato un duplice colloquio – previsto per lunedì prossimo – con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, quest’ultimo già a Roma in attesa della cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, nel frattempo, a Sumy, un attacco con drone russo ha centrato un autobus civile, causando nove vittime e una ventina di feriti, in un episodio definito “crudele e indiscriminato” dal governo ucraino.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, prima di un incontro con il cardinale Zuppi, ha lasciato intendere che il Vaticano potrebbe fungere da mediatore in eventuali trattative di pace, un’ipotesi accolta con cautela da Kiev, mentre Mosca continua a negare ogni responsabilità diretta negli attacchi recenti, in una narrazione contrastata da ultime notizie che parlano di escalation sul fronte orientale; le offensive nella regione di Donetsk non accennano a placarsi, con rapporti che segnalano nuovi scontri e vittime, indebolendo ogni tentativo di dialogo, come emerge dalle ultime notizie delle agenzie internazionali.

Ultime notizie, escalation in Medio Oriente

Ultime notizie dalla Striscia di Gaza: mentre Hamas rilancia la disponibilità a negoziati senza precondizioni per il rilascio degli ostaggi, Israele ha dato il via all’operazione “Carri di Gedeone”, con raid aerei e terrestri che hanno colpito Gaza City e Khan Younis, in quello che il premier Benjamin Netanyahu ha definito “l’inizio della fase decisiva”.

I volantini lanciati dall’esercito israeliano – redatti in arabo – avvertono la popolazione civile di evacuare le aree target, ma le organizzazioni umanitarie denunciano la mancanza di vie di fuga sicure: ultime notizie parlano di oltre 150 morti e 450 feriti nelle ultime 24 ore e le dichiarazioni di Hamas – che invocano un summit a Doha – sembrano contrastare con la realtà sul campo, dove i bombardamenti proseguono senza tregua; nel frattempo, la comunità internazionale – divisa tra chi sostiene il diritto all’autodifesa di Israele e chi condanna l’uso sproporzionato della forza – segue con attenzione gli sviluppi, come dimostrano le ultime notizie diplomatiche.

Ultime notizie, Plapp vince la tappa del Giro e Ulissi in maglia rosa

Ultime notizie dal Giro d’Italia: un trionfo inaspettato per l’australiano Luke Plapp, vincitore della tappa marchigiana dopo una fuga solitaria sui duri muri di Castelraimondo, ma la vera festa è per l’Italia con Diego Ulissi, ciclista dell’Astana, che ha indossato la maglia rosa a 35 anni – interrompendo un digiuno nazionale durato quattro anni – grazie a un attacco strategico nella fase finale, che gli ha permesso di superare Primoz Roglic e conquistare il primato con un vantaggio di 12 secondi sul connazionale Lorenzo Fortunato e 17 sul campione sloveno.

Secondo le ultime notizie, la tappa di oggi – con arrivo a Siena e l’insidioso sterrato delle “strade bianche” – promette emozioni forti, mentre i tifosi sognano un’impresa storica per Ulissi, reduce da una carriera costellata di alti e bassi, ma che ieri ha trovato la sua consacrazione.

Ultime notizie, trionfo di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma

Ultime notizie dal Foro Italico: un sogno diventato realtà per Jasmine Paolini, che ha scritto una pagina di storia del tennis italiano battendo in finale la statunitense Coco Gauff con un doppio 6-4, 6-2, sotto gli occhi commossi del Presidente Mattarella: a distanza di quattro decenni dall’ultimo successo di un’italiana nel torneo capitolino, la vittoria della Paolini assume grande valore, coronando anni di sacrifici e riscatto dopo periodi di risultati altalenanti.

Oggi, la tennista – galvanizzata dalle ultime notizie – avrà l’occasione di bissare il trionfo nel doppio, in coppia con Sara Errani, in una finale che promette di regalare altre emozioni a un pubblico già in festa.