Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Etiopia, raid aereo contro campo profughi (9 gennaio)

Le ultime notizie relative al bollettino Coronavirus parlano di 197.552 nuovi casi ed un rapporto di positività che scende al 16,2% dopo che nella giornata di ieri era arrivato al 22%. Crescono comunque i numeri dei ricoveri, sia ordinari che in intensiva, mentre diminuisce rispetto al giorno precedente il numero dei decessi, oggi 184. L’analisi delle vaccinazioni eseguite ha mostrato che nella giornata di ieri sono state effettuate circa 65mila prime dosi, numero che rappresenta un 60% in più rispetto a quelle della media giornaliera riferita ai 7 giorni precedenti. Secondo il generale Figliuolo si tratta anche di un effetto del nuovo decreto, visto che nella fascia degli over 50 il numero delle vaccinazioni eseguite è triplicato.

Ultime notizie: Covid e Serie A

Anche la Serie A di calcio si trova a dover fare i conti con l’aumento dei casi di Covid e con la variante Omicron. Nel turno precedente non si sono giocate 4 gare, che sono ancora sub iudice e in quello che si gioca domani è stata rinviata la partita tra Cagliari e Bologna, dopo che la lega ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati ai TAR regionali contro le decisioni delle Asl. La gara che vede impegnate Fiorentina e Torino è stata invece rinviata a lunedì. Intanto, in una riunione urgente che si è tenuta nella giornata di oggi, anche su sollecitazione del premier Mario Draghi, la Lega calcio ha deciso che nelle prossime due giornate di campionato, che si disputeranno il 16 ed il 23 gennaio, l’accesso agli stadi sarà consentito solo a 5mila spettatori.

Ultime notizie: il giallo del vaccino di Djokovic

La vicenda di Novak Djokovic e del suo fermo all’ingresso in Australia si arricchisce di nuove notizie ma sembra ancora lontana dalla conclusione. Gli avvocati del tennista serbo hanno comunicato che Djokovic ha contratto il Covid lo scorso 16 dicembre e per questo non può essere vaccinato. Spuntano però anche delle fotografie sui social che lo riprendono negli stessi giorni mentre si trovava alla presentazione di una serie di francobolli in suo onore e a una premiazione di giovani tennisti che fanno parte della sua Academy. L’udienza nella quale verrà esaminato il ricorso del tennista è prevista per il 10 gennaio e fino a quella data dovrà rimanere all’interno di un albergo.

Ultime notizie, spunta la variante Deltacron

Mentre nell’isola di Cipro è stato identificato un nuovo “ceppo” di Coronavirus, che è stato indicato come Deltracron, cioè un incrocio tra la variante delta e la variante Omicron, i casi di contagio nel mondo, secondo i dati ufficiali dell’Afp hanno superato i 300 milioni e in Gran Bretagna è stata valicata la barriera psicologica dei 150mila decessi. Con questi numeri il Regno Unito è la settima nazione al mondo a superare questa cifra, dopo che in precedenza l’avevano superata gli USA, il Brasile, l’India e a seguire anche la Russia, il Messico e il Perù.

Ultime notizie: raid aereo in Etiopia contro un campo profughi

È di 56 morti il conto finale di un raid aereo che è stato lanciato in Etiopia contro un campo profughi situato nella regione del Tigray. Oltre ai morti, ci sono decine di feriti che si trovano all’interno del campo dove sono ammassati gli sfollati provenienti da tutte le zone dell’Etiopia. La notizia è stata divulgata dalla BBC, che ha citato notizie diffuse da alcuni operatori sanitari.



