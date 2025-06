Ultime notizie: missile iraniano colpisce l’ospedale Soroka a Beer Sheva, danni gravi e evacuazioni in corso per rischio sostanze tossiche

Apriamo ultime notizie con un aggiornamento dal fronte Mediorientale: un missile partito dall’Iran ha colpito direttamente l’ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele e secondo le informazioni raccolte finora, l’impatto ha provocato gravi danni alla struttura, mentre si sospetta una possibile fuoriuscita di sostanze pericolose da un’area del piano superiore dell’ospedale, motivo per cui la polizia ha ordinato l’evacuazione immediata dell’edificio e la messa in sicurezza dell’intero perimetro.

Dalla zona è segnalata anche la presenza di diversi feriti, anche se il bilancio è ancora in aggiornamento e le autorità israeliane non hanno diffuso numeri precisi: le fonti sanitarie parlano di una situazione “complessa” a causa dei materiali potenzialmente tossici presenti nel reparto colpito e dei danni rilevanti alla rete elettrica interna.

Proseguiamo ultime notizie con quanto accaduto in altre città israeliane con esplosioni avvenute anche a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan: il presidente americano Donald Trump, pur dichiarandosi pronto a rispondere con forza, avrebbe concesso un breve lasso di tempo a Teheran per ridurre l’escalation e secondo alcuni media internazionali, Israele avrebbe già colpito il sito nucleare iraniano di Arak come risposta immediata.

Ultime notizie, ieri prima prova di maturità per oltre 500mila studenti in tutta Italia

Ultime notizie anche dal mondo della scuola con un appuntamento importantissimo per oltre mezzo milione di ragazzi: sono cominciate ieri, in tutte le scuole superiori d’Italia, le prove scritte degli esami di maturità 2025 e si è subito partiti con l’italiano, la prima prova uguale per tutti gli indirizzi di studio, che prevede come di consueto sette tracce suddivise tra analisi del testo e testi argomentativi.

Tra gli autori proposti troviamo Pasolini con un brano poetico e Tomasi di Lampedusa con un estratto dal celebre “Gattopardo”, mentre tra i testi argomentativi gli studenti hanno potuto scegliere tra un testo di Piers Brendon tratto da “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo”, uno del giudice Paolo Borsellino intitolato “I giovani, la mia speranza”.

Tra le tracce anche un articolo scritto da Riccardo Maccioni sulla parola dell’anno secondo la Treccani, “Rispetto”, un brano di Telmo Pievani estratto da “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”, e un articolo scritto da Chiara Lalli e Anna Meldolesi dal titolo “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”; secondo le prime rilevazioni del Ministero, circa il 40% degli studenti avrebbe scelto proprio il tema sul rispetto.

Proseguiamo le ultime notizie con una considerazione sullo svolgimento della prova: i candidati avevano a disposizione sei ore di tempo per completare il compito e la prima giornata è stata nel complesso tranquilla, senza particolari problemi o disagi; oggi invece tocca alla seconda prova, diversa per ciascun indirizzo scolastico, mentre per la settimana prossima sono previsti gli orali, un passaggio importante – questo della maturità – che determina la fine di un ciclo e l’inizio di nuovi percorsi, scolastici o professionali, per moltissimi giovani italiani.

Ultime notizie, Iran e Israele verso un confronto diretto: Khamenei minaccia ritorsioni, Trump monitora

Le ultime notizie dal fronte internazionale parlano di un ulteriore peggioramento dei rapporti tra Iran e Israele: raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi sensibili a Teheran e in altri luoghi ritenuti strategici per lo sviluppo del programma nucleare iraniano, mentre la risposta non si è fatta attendere con il leader iraniano Khamenei che ha affermato che, in caso di attacco americano, la reazione dell’Iran sarà durissima e “causerà danni irreparabili”, lasciando intendere che Teheran potrebbe anche piazzare mine nello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per i traffici energetici internazionali.

Intanto, fonti diplomatiche parlano di una telefonata tra Trump e Netanyahu per coordinare possibili mosse future, mentre il governo britannico ha ordinato il rimpatrio dei familiari del personale diplomatico nel Paese come misura preventiva.

Chiudiamo questo aggiornamento di ultime notizie con il commento, in tono critico, da parte di fonti russe che definiscono “destabilizzante” il coinvolgimento diretto di Trump nella crisi, un’escalation che va ad aggiungersi alla già grave situazione nella Striscia di Gaza.

Ultime notizie, sciopero generale dei trasporti: disagi previsti da giovedì sera a venerdì

Le ultime notizie in ambito nazionale riguardano lo sciopero generale dei trasporti previsto per venerdì 20 giugno, proclamato da diversi sindacati tra cui Usb, Cub e Sgb: l’agitazione interesserà tutti i principali mezzi di trasporto pubblico, sia su gomma che su rotaie, ma anche il comparto aereo.

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizierà alle 21:00 di oggi e durerà fino alle 21:00 di domani, con alcune fasce di garanzia che verranno comunque rispettate, ma anche negli aeroporti sono previste difficoltà: le sigle sindacali hanno annunciato l’astensione dal lavoro dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì, mentre le modalità varieranno per autobus e metropolitane, con orari differenti in base alla città.

Proseguiamo le ultime notizie con un richiamo alle motivazioni: i sindacati chiedono aumenti salariali e una riduzione degli orari di lavoro, denunciando un carico eccessivo sulle spalle degli operatori del settore. Il Ministero dei Trasporti ha invitato le aziende a garantire un numero minimo di corse nelle fasce protette, ma resta comunque previsto un impatto critico in termini di ritardi e soppressioni soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Mosca colpisce a Zaporizhzhia, 28 morti a Kiev dopo attacco russo

Chiudiamo con le ultime notizie dal fronte ucraino, dove il conflitto tra Russia e Ucraina continua ad aggravarsi: Mosca ha annunciato ieri di aver colpito le posizioni ucraine nella regione di Zaporizhzhia, nei pressi di Malaya Tokmachka, zona strategica per l’avanzata delle truppe di Kiev, mentre il giorno precedente un bombardamento russo ha provocato 28 morti a Kiev, mentre i feriti sono saliti a 140 e a comunicarlo è stato il ministro degli interni ucraino Ihor Klymenko, che ha parlato di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.

Dal Cremlino è arrivata una smentita circa una presunta telefonata tra Putin e Trump, definita come una “metafora giornalistica” senza fondamento concreto; proseguiamo ultime notizie con un aggiornamento sulla situazione al confine settentrionale, secondo cui la Russia avrebbe rafforzato la presenza militare lungo la frontiera con la Finlandia, elemento che fa crescere ancor di più la preoccupazione della NATO per una possibile escalation geografica del conflitto.