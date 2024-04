Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ex Carabiniere spara a 54enne e tenta il suicidio

Ultime notizie: carabiniere in pensione uccide un uomo e tenta il suicidio a Brescia

Nel tardo pomeriggio di ieri, un ex sottufficiale dei carabinieri in pensione, il 78enne Giuseppe Valetti, ha sparato ad un 54enne muratore, Septal Singh, di origini indiane, uccidendolo. Dopo l’omicidio Valetti è tornato a casa ed ha tentato il suicidio, sparandosi con la pistola che aveva usato poco prima contro Singh. Il colpo però non è stato preciso ed ha provocato soltanto una ferita perla quale l’omicida si trova ricoverato in ospedale. La vicenda si è svolta nella periferia di Brescia e per quanto emerso finora a scatenare il tutto è stato un debito, che secondo Valetti aveva contratto con lui il figlio di Singh per l’acquisto di un appartamento.

Terremoto oggi Norcia M 1.7/ Ingv ultime notizie: scossa da 4.6 in Grecia

La festa per i 40 anni della Lega

La Lega ha festeggiato i suoi 40 anni di vita con un raduno a Varese. L’attuale segretario Matteo Salvini, ha approfittato dell’occasione per rispondere alle parole di Umberto Bissi, tra i fondatori del partito e primo segretario. Il ministro dei Lavori Pubblici del governo Meloni ha ricordato che sotto la sua guida il partito è notevolmente cresciuto ed oggi in tutta Italia sono circa 500 i sindaci della Lega. Matteo Salvini ha ricordato anche la figura di Roberto Maroni, che fu segretario della Lega nei momenti difficili quando ci furono delle inchieste che riguardavano l’ex tesoriere del partito Francesco Belsito.

Incidenti oggi, 17enne in monopattino investito a Treviso/ 2 morti e una bimba ferita a Sassari

Le ultime notizie sulla guerra in Israele

Nella tarda serata di ieri, come previsto, l’Iran ha attaccato il territorio israeliano con lanci di droni e di missili che sono stati quasi tutti fermati dalle difese dell’esercito di Benjamin Netanyahu, appoggiato sia dagli Stati Uniti che dalla Gran Bretagna. Le conseguenze sono state pochissime, ma le parti temono una escalation militare. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto all’alleato israeliano di mantenere la calma e comunicato che una forte risposta diplomatica sarà data dal G7, che si è riunito in video conferenza proprio nella giornata di oggi. Anche da Teheran la questione della risposta ad Israele è stata dichiarata chiusa, aggiungendo “se non faranno altri errori”. L’attacco è stato portato in tre lanci successivi ed ha riguardato specialmente la base militare dalla quale era partito l’attacco israeliano contro obiettivi iraniani in Libano.

CROLLO NASCITE, NORD IN CRISI/ Culto dell’"anzianità", espulsione del merito: tutti i nemici dei giovani

Guerra Russia – Ucraina: le ultime notizie

Una nave russa dotata di missili ipersonici è entrata nelle acque del Mar Mediterraneo, per prendere parte ad una esercitazione già programmata. Il leader sovietico Putin ha dichiarato che le truppe russe stanno avanzando nella regione di Kupyansk. L’Ucraina sta pagando la differenza di armamenti rispetto all’esercito russo e per questo sta continuando a chiedere aiuti ed assistenza ai paesi della Nato e dell’Unione Europea.

Ultime notizie: le previsioni del tempo in Italia

Nella giornata di oggi tutte le regioni italiane sono state interessate da un passaggio estivo con temperature decisamente sopra le medie stagionali e moltissime spiagge dove è iniziata la ricerca della tintarella. Il bel tempo, portato sulle nsotre regioni da una lingua di caldo africana, non durerà però a lungo in quanto già da martedì prossimo ci saranno dei peggioramenti con una fase caratterizzata da grande instabilità e da un repentino calo delle temperature.

