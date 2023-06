Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: festa scudetto Napoli e Ibra dice addio al calcio

Festa scudetto ieri sera allo stadio Maradona per il Napoli di Luciano Spalletti. Con la chiusura ufficiale della stagione di Serie A 2022-2023, i giocatori hanno ricevuto la tradizionale coppa, alzando al cielo il trofeo e festeggiando abbracciati dai propri tifosi. La cavalcata tricolore si è chiusa con la vittoria per due reti a zero sulla Sampdoria, squadra già retrocessa matematicamente da settimane, e al termine del match lo stadio ha voluto omaggiare Fabio Quagliarella, bomber blucerchiato ex Napoli, che sembrerebbe destinato a dire addio al calcio giocato.

Chi ha definitivamente salutato è stato Zlatan Ibrahimovic, che al termine di una stagione travagliata fra panchina e tribuna ha capito che ormai era giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo: “Un futuro da dirigente? Ora non ci penso, c’è troppa emozione – ha detto Ibra -. Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità. Devo prendermi del tempo per riflettere su quello che ho fatto. Il Milan mi ha dato la felicità – ha aggiunto -. Mi sono sentito subito a casa”.

Ultime notizie, bus in una scarpata: un morto e 14 feriti

Gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A16, quella che da Napoli porta a Canosa. Un bus, all’altezza del comune di Vallesaccarda, al km 101, è finito in una scarpata, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 14. L’episodio ha visto il coinvolgimento anche di cinque auto e visto il maxi tamponamento le autorità sono state costrette a chiudere l’autostrada.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma sembra che si sia verificato un incidente fra tre auto con la morte di una persona; a quel punto sarebbe sopraggiunto il bus di Flixibus che per evitare l’impatto con le vetture avrebbe sterzato bruscamente a sinistra, finendo appunto nella scarpata. Fortunatamente non era profonda di conseguenza il volo è stato breve, altrimenti sarebbe stata una strage tenendo conto che a bordo del mezzo pesante vi erano 38 passeggeri.

Ultime notizie, alta tensione Cina-Taiwan

Torna altissima la tensione fra la Cina e Taiwan dopo che si è sfiorata la collisione fra una nave della marina Usa e quella cinese, nello stretto di Taiwan. Il ministro della difesa di Pechino, Li Shangfu, ha spiegato che “Taiwan è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina” e le sue attività separatiste “stimoleranno ulteriormente le nostre contromisure”, mettendo in guardia sul fatto che Pechino “non promette di rinunciare all’uso della forza”, tenendo conto che Taipeti è considerata considerata “inalienabile” del suo territorio.

La Cina, ha aggiunto il ministro “non esiterà” a prendere le relative contromisure “se verrà perseguita l’indipendenza di Taiwan e salvaguarderà la sua sovranità ad ogni costo”, assicurando che la “riunificazione ci sarà”. Immediata la replica di Taiwan che attraverso il ministro Joseph Wu ha fatto sapere di essere “pronta alla guerra contro la Cina”, chiedendo però aiuto a Stati Uniti e Ue per evitarla.

Ultime notizie, gli sms di Impagnatiello a Giulia

Emergono gli sms che Alessandro Impagnatiello ha inviato a Giulia Tramontano poco prima e dopo la sua morte. Il 31 maggio, quattro giorno dopo il delitto, per depistare le indagini scriveva alla compagna: “Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così. Mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. Siamo al 4 giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico”. Poco prima dell’omicidio, invece, quando Giulia aveva scoperto il tradimento di Alessandro, lui le aveva scritto: “Vuoi lasciarmi, che madre sei?” “Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati ? Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi? Ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia? Dimmelo!”. Lei aveva replicato: “Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare”.

Quindi gli sms subito dopo la morte: “Baby dove sei!, ci stiamo preoccupando tutti”; “Prima in casa continuavo a guardare la nostra foto di Ibiza. So che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi. Ti ho mancato di rispetto. A te che sei stata la prima e unica ragazza ad avere accolto mio figlio”, e ancora: “Mi hai fatto esplodere il cuore, non volevo spezzare il tuo. Voglio chiederti solo un favore, dicci solo che stai bene, che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto”.

Ultime notizie, Verstappen vince il Gran Premio di Spagna

Il Gran Premio di Spagna di Formula Uno, che si è corso sul circuito di Montmelò, ha visto la vittoria Max Verstappen, alla guida della Red Bull, con pilota e scuderia che allungano ancora in testa alle rispettive classifiche. Verstappen aveva dominato anche le qualifiche di ieri, prendendosi la pole position davanti a Sainz con la Ferrari, che oggi non è riuscito a conservare la posizione ed ha finito fuori dal podio, così come l’altro ferrarista, Leclerc, che era partito dell’ultima fila dopo le disastrose qualifiche di ieri.

Per Sainz quinto posto e per Leclerc l’11esimo. Per l’olandese si tratta del quinto successo stagionale. Sul podio della corsa spagnola, insieme a Verstappen sono saliti i due piloti della Mercedes, con Hamilton al secondo posto e Russell al terzo, al termine di una gara di grande consistenza anche se mai hanno potuto mettere in discussione la superiorità della Red Bull. Il pilota monegasco della Ferrari ha parlato di una vettura disastrosa.

Ultime notizie, a Desio un uomo è stato ucciso a coltellate

Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri mattina alle 9.00 davanti alla porta della propria casa di Desio. Il corpo presentava molti segni di coltellate ed i carabinieri della locale stazione sospettano che l’autore dell’omicidio sia un vicino di casa. L’uomo era nativo della Romania, e viveva nella casa insieme ad una compagna, mentre il presunto aggressore è un cubano. I carabinieri hanno proceduto ad interrogare i vicini.

Ultime notizie, uomo trovato morto all’interno della sua casa a Fabriano

Fausto Baldoni, un operaio di 60 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa a Fabriano, con una ferita importante alla testa. La compagna e convivente è stata fermata dopo il ritrovamento del cadavere. L’allarme che ha fatto trovare il corpo era stato dato dai parenti della vittima nella tarda serata di ieri. L’avvocato della donna ha dichiarato che la sua cliente si è soltanto difesa dal compagno. L’arma che ha colpito Baldoni, con grande probabilità è un abat jour. Circa 9 anni prima la sorella gemella della presunta colpevole aveva ucciso la propria madre, sempre con un colpo alla testa, utilizzando in quel caso un’arma giocattolo.











