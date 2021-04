ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: FIGC, niente Serie A a iscritti Superlega (27 aprile)

Il bollettino del coronavirus, come quelli di tutti i precedenti lunedì, fa registrare il calo del numero dei nuovi contagi, con 8.444, dovuto al numero ridotto di tamponi eseguiti, solo 145.819, con il numero dei decessi in risalita, 301 contro i 217 di domenica. I dati dei tamponi e dei nuovi casi portano il tasso di contagio al 5,8%, in salita rispetto al 5,5% di domenica. Il raffronto con lo stesso indice lunedì 19 aprile parla invece di una diminuzione dal 6% al 5,8%. Il totale delle vittime sale a 119.519, mentre le persone guarite sono 16.539, con il totale degli attualmente positivi che scende a 452.812 unità. I numeri dei ricoveri continuano il leggero calo visto negli ultimi giorni con 13 unità in meno nei reparti di intensiva e 27 unità in meno nei reparti ordinari. Numeri che portano i totali delle due casistiche rispettivamente a 2.849 e 20.635.

Gilles Rocca rifiuta prova bacio e litiga con Ilary Blasi/ Lodo piange disperata

Ultime notizie, Draghi ha presentato il Pnrr a Montecitorio

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, il Premier Draghi ha presentato il Pnrr alla Camera dei Deputati. Un piano che ha un valore complessivo di 248 miliardi di euro e per il quale Draghi ha chiesto a tutti di mettere via le visioni di parte, dato che con questo provvedimento è in ballo il destino dell’Italia. Con questo piano, che l’Italia presenterà all’Unione Europea entro il prossimo 30 aprile, il nostro Paese potrà avere i fondi necessari per le riforme in modo da poter ripartire dopo la pandemia. Draghi ha anche detto che è intenzione del governo di consegnare un paese più moderno alle nuove generazioni grazie ai fondi europei. Il piano è suddiviso in vari punti e comprende 4 grandi riforme, che riguardano la giustizia, il fisco, la concorrenza e la pubblica amministrazione e prevede anche lo stop, a partire dal prossimo anno per ottenere le pensioni con Quota 100. Le priorità trasversali a tutti i progetti sono essenzialmente tre: Sud, donne e giovani.

CURE COVID A CASA, AGGIORNATE LINEE GUIDA/ Monoclonali, farmaci, integratori: novità

Ultime notizie, Arrestato il figlio dell’uomo ucciso a San Martino in Rio

Marco Eletti, 33enne figlio di Paolo, il 58enne trovato morto in casa con la testa fracassata sabato sera, è stato arrestato dagli investigatori che non sono convinti della sua versione dei fatti. Il giovane, che vive a Reggio Emilia insieme alla sua compagna, ha dichiarato di aver trovato il corpo insieme a quello della madre, ferita gravemente, con i polsi tagliati, ma la ricostruzione secondo la quale l’autrice dell’omicidio sarebbe la madre che ha poi tentato di suicidarsi, che sembra uscita da uno dei romanzi gialli che Marco Eletti scrive, non è sembrata veritiera, anche per le sue molte contraddizioni. Il giovane ha anche scritto alcuni libri di fantascienza e due anni fa aveva partecipato come concorrente alla trasmissione televisiva L’Eredità.

ANNE MCLAREN, CHI È GENETISTA BRITANNICA/ "Mai pensato a me come donna scienziato..."

Ultime notizie, la variante indiana riscontrata in Veneto

Due cittadini stranieri, un padre e una figlia, che sono rientrati dall’India e abitano a Bassano, sono risultati positivi al covid con la variante indiana che sta mietendo moltissime vittime nel paese asiatico. La notizia è stata data dal governatore Zaia che ha detto che altre due persone, che non vivono a Bassano, sono attualmente valutate per possibile contagio da questa variante. Zaia ha confermato che le strutture sanitarie della regione stanno gestendo la situazione che si è venuta a creare, senza allarmismi.

Ultime notizie, la Federcalcio non iscriverà al campionato chi parteciperà alla Superlega

Dopo la riunione della Federcalcio il presidente Gravina ha comunicato la decisione che era nell’aria e che prevede che le società che prenderanno parte alla Superlega, non potranno iscriversi al campionato italiano. In pratica le formazioni che aderiscono a leghe private perdono l’affiliazione alla Federcalcio e con essa il diritto a partecipare alle competizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA