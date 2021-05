Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Figliuolo “Cerchiamo 60enni non vaccinati” (29 maggio)

Le ultime notizie parlano di numeri in miglioramento per quanto concerne l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia. Ieri i nuovi casi registrati sono stati 3.738, a fronte di quasi 250mila tamponi, con il rapporto di positività che è sceso all’1,5%, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 126. Anche le strutture ospedaliere vedono dei miglioramenti per quanto riguarda i ricoveri, con un calo di 64 unità nei reparti di terapia intensiva e un totale ad oggi di 1.142, mentre la diminuzione nei reparti ordinari è stata di 515 unità, con i ricoverati che sono attualmente 7.192. Nel consueto monitoraggio settimanale sono stati anche comunicati i dati delle varianti di Coronavirus che sono presenti nel nostro Paese, con l’88% di essi riconducibile alla variante inglese, mentre nel 7,3% dei casi si tratta della variante brasiliana. L’indiana è all’1%, con focolai presenti in varie regioni, che sono stati però immediatamente identificati.

Ultime notizie, incidente sul lavoro in provincia di Pavia

A Villanterio, in provincia di Pavia, un incidente sul lavoro verificatosi in un’azienda che si occupa di raccogliere e lavorare i “sottoprodotti” della macellazione ha causato la morte di due operai. La rottura di una tubatura ha infatti provocato l’uscita di gas tossici che hanno investito, uccidendoli, due lavoratori della ditta. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro e in un mese sono cinque le morti che sono avvenute in Lombardia. Una situazione che, secondo i sindacati, non è più sostenibile. Le squadre di soccorso sono intervenute con rapidità sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto rianimare i due operai.

Ultime notizie sulla campagna di vaccinazione

La campagna di vaccinazione si sta facendo più intensa giorno dopo giorno e sono in arrivo oltre 20 milioni di dosi di vaccino. Dal 3 giugno saranno possibili le prenotazioni per tutte le fasce di età e si effettueranno le vaccinazioni anche all’interno delle aziende. L’annuncio è stato dato dal generale Francesco Figliuolo, durante una sua visita in Umbria. Nella giornata di ieri è giunto anche il via libera da parte dell’Ema per poter vaccinare i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni con il vaccino Pfizer e il Ministero sta mettendo a punto una convenzione particolare con i medici di famiglia e i pediatri. Sempre il generale Figliuolo ha detto che, per quanto riguarda le persone over 60 che ancora non si sono vaccinate, è necessario “andarle a cercare”, così come nel caso delle persone fragili.

Ultime notizie, Recovery Fund in partenza

Per quanto riguarda il Recovery Fund, il rinvio della fase operativa è stato scongiurato e la macchina si sta mettendo in moto. Per il nostro Paese è previsto che entro l’estate arrivi una prima tranche, del valore di circa 25 miliardi di euro. La data dovrebbe essere tra fine luglio e inizio agosto. I ritardi temuti non si sono avverati e tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea hanno dato il loro via libera.

Ultime notizie, Tappa del Giro d’Italia 2021

Nella terzultima tappa del Giro d’Italia, con arrivo in salita all’Alpe di Mera, il britannico Yates ha attaccato la maglia rosa Bernal e ha conquistato il successo, prendendosi 34 secondi di vantaggio sul colombiano, che continua a guidare la generale. Buona difesa dell’italiano Caruso, che mantiene la seconda posizione alle spalle di Bernal.

