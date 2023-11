Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Filippo Turetta incontra l’avvocato prima dell’interrogatorio

Filippo Turetta, dopo essere stato estradato in Italia per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha trascorso le prime notti in carcere a Verona. Dopo l’ingresso nel penitenziario ha chiesto di poter vedere i suoi genitori, ma ciò, secondo le ultime notizie, non potrà avvenire prima dell’interrogatorio di garanzia in programma martedì. Nella giornata di oggi, però, il ventiduenne incontrerà l’avvocato di fiducia, Giovanni Caruso. È l’unico ad assisterlo dopo che l’avvocato d’ufficio Emanuele Compagno ha rinunciato alla difesa.

Nelle scorse ore lo stesso Giovanni Caruso è entrato nel carcere veronese e all’uscita, ai microfoni dei cronisti ha descritto l’indagato come molto disorientato e provato, ma con accettabili condizioni di salute. Il ventiduenne è monitorato ventiquattro ore su ventiquattro. Quest’oggi i due si rivedranno per stabilire la strategia difensiva. Le possibilità sono tre: potrà rispondere alle domande del gip, rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Inoltre, potrà essere chiesta la perizia psichiatrica.

Ultime notizie: omicidio nel centro di Venezia

La scorsa notte un omicidio è avvenuto nel centro di Venezia, nel quartiere di San Geremia. La vittima è un tunisino, il 25enne Khalil Mallat, che è stato ucciso con un colpo di pistola. A sparare è stato un 33enne veneziano, Raffaele Marconi, che dopo l’omicidio è stato fermato dai carabinieri.

L’omicidio è avvenuto all’interno di un bar, l’Halal Food, che si trova nel quartiere di Cannareggio. I militari dell’arma hanno anche recuperato la pistola che è stata usata per commettere il delitto e le indagini per scoprire il movente sono attualmente in corso. Una delle ipotesi è quella del regolamento di conti per problemi relativi al traffico di droga.

Ultime notizie: l’Italia vince la Coppa Davis

Dopo aver battuto la Serbia di Djokovic in semifinale, la Nazionale azzurra di tennis, magistralmente guidata da Sinner, ha battuto 2-0 l’Australia in finale, riportando la Coppa Davis in Italia dopo quasi 50 anni. Nel 1976 infatti erano stati Panatta-Barazzuti-Barazzutti-Zugarelli, con Pietrangeli capitano, a portare in alto il nostro Paese.

I tennisti azzurri questa volta si sono imposti per 2-0 contro gli australiani e hanno potuto alzare l’insalatiera d’argento con grande merito. Nelle due partite di singolare prima Arnaldi ha battuto Popyrin sul 6-3, poi Sinner ha distrutto De Minaur sul 6-0. Non c’è stato bisogno per i compagni di scendere in campo.

Ultime notizie: Pecco Bagnaia campione del mondo in MotoGP

L’italiano Bagnaia si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il mondiale della MotoGP vincendo anche la gara finale disputata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il successo del pilota Ducati era già sicuro del successo dopo alcuni giri della gara con il suo avversario diretto Martin che è uscito di pista dopo una collisione con Marquez.

La Ducati ha piazzato tre moto sul podio con il secondo posto di Di Giannantonio ed il terzo di Zarco in un finale che ha visto Bagnaia superare Binder, che stava guidando la gara con la KTM dopo che l’italiano era partito bene dalla pole position. Martin ha avuto la collisione con Marquez mentre cercava di recuperare dopo lo svarione che lo aveva portato in nona posizione.

Ultime notizie: il mondiale di Formula 1 si chiude nel segno di Verstappen

Nell’ultima gara stagionale del mondiale di Formula 1, Max Verstappen ha continuato la sua eccellente stagione vincendo anche ad Abu Dhabi e confermando la sua classe e quella della sua vettura, espresse durante tutto l’anno. Buona prestazione anche per Leclerc con la Ferrari che si è piazzato secondo, ma la posizione al traguardo dell’altro ferrarista Sainz e delle due Mercedes di Russel e Hamilton hanno permesso alla Mercedes di ottenere il secondo posto del mondiale costruttori che era alla portata anche della casa di Maranello.











