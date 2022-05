Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Finlandia: chiesto ufficialmente ingresso nella Nato

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ed in particolare in merito, alla situazione Finlanda-Nato. Il Paese scandinavo ha infatti chiesto ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza Atlantica, per i timori che la vicina Russia possa scatenare un conflitto: “La minaccia nucleare russa è molto seria”, fanno sapere. E domani toccherà alla Svezia presentare domanda per la Nato, così come ormai si era intuito da un paio di settimane a questa parte. Intanto proprio l’Alleanza Atlantica ha fatto sapere che “L’Ucraina può vincere”, mentre Kuleba, ministro degli esteri ucraini, ha visto il segretario di stato americano Blinken: “Più armi in arrivo”. Infine da segnalare la denuncia di Kiev: “Su Azovstal usate bombe al fosforo”.

Papa Francesco è stato accolto da una vera e propria ovazione ieri in pizza San Pietro, mentre annunciava la canonizzazione di dieci nuovi santi, sei uomini e quattro donne, cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese: “Ad onore della Santissima Trinità – la formula di rito pronunciata ieri dal Papa – per l’esaltazione della fede cattolica e l0incremento della vita cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato dichiariamo e definiamo Santi i Beati Titus Brandsma, Lazzaro detto Davahasayam, Cesar de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesco di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale e Maria Domenica Mantovani, e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

Ultime notizie, sparatoria a Buffalo: 10 persone uccise

E’ pesantissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta nella giornata di ieri negli Stati Uniti, precisamente in quel di Buffalo, nello stato di New York: dieci persone hanno perso la vita dopo che un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco sulla folla in un supermercato, riprendendo il tutto in diretta video streaming attraverso la piattaforma Twitch. Il ragazzo ha preso di mira in particolare persone di origini afroamericane, dicendo di essere un suprematista bianco e convinto di un assurdo disegno cospirazionista per far scomparire dalla faccia terra la “razza bianca”. Durante la sparatoria, il ragazzo, che era già stato attenzionato in passato per alcuni suoi “annunci” inquietanti, ha gridato diverse frasi razziste. Il giovane è stato arrestato ed ora si trova nelle mani delle autorità.

Ultime notizie, eclissi lunare totale

Si è tenuta stamane all’alba un’eclissi totale della Luna. A partire dalla notte fra domenica 15 e lunedì 16 maggio, il nostro satellite ha iniziato ad oscurarsi, e l’evento è stato visibile, seppur solo in parte, anche nel nostro Paese. L’eclissi lunare si verifica quando Sole, Terra e Luna sono allineati, generando così un’ombra nei confronti appunto del pianeta lunare. L’evento si è tenuto di preciso alle ore 3:32 di oggi, poi dalle 4:27 ha iniziato la fase di ombra prima della totalità che è scattata poco fa, alle 5:29. Purtroppo l’ora è coincisa con il sorgere del Sole nel nostro Paese, di conseguenza gli italiani hanno potuto osservarne l’eclisso solo in parte, ma in ogni caso lo spettacolo ha catalizzato l’attenzione di addetti ai lavori e curiosi di tutto il mondo.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino relativo all’epidemia di coronavirus parla di 27.162 casi e 62 decessi con il tasso di positività che è al 14%, con un leggero aumento rispetto al 13,7% registrato ieri, con 194,577 tamponi eseguiti. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, oggi – 118, mentre aumentano di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva. Il totale delle persone contagiate attualmente è tornato sotto quota 1 milione, che era stata superata lo scorso 13 marzo. A livello regionale le regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia, con 3.389, seguita dalla Campania, a quota 3.330, dal Lazio e dall’Emilia Romagna.

Ultime notizie, la domenica dello sport

Tra le tante manifestazioni sportive in programma nella giornata di oggi spiccano gli Internazionali d’Italia di tennis che hanno visto il ritorno al successo di Nole Diokovic che ha battuto Tsitsipas in 2 set. Il tennista serbo ha strapazzato l’avversario nel primo set terminato con il punteggio di 6 – 0 per vincere poi al tie-break il secondo dopo che il greco era avanti per 5 – 2. per Djokovic si tratta del sesto successo sulla terra battuta del Foro Italico. Nel campionato mondiale delle moto, la gara della classe MotoGP disputata a Le Mans ha visto il successo dell’italiano Enea Bastianini, che ha preceduto Miller, mentre l’altro pilota italiano, Bagnaia, che partiva dalla pole position, è caduto e si è dovuto ritirare. Il capoclassifica del mondiale, il francese Quartararo, si è piazzato al quarto posto. In attesa della gara di stasera tra Cagliari ed Inter che si gioca alla Sardegna Arena, il Milan mette una ipoteca sulla conquista dello scudetto battendo in casa l’Atalanta per 2 – 0 con due reti, entrambe nella ripresa, segnate da Leao e Theo Hernandez. La seconda molto spettacolare con una azione a tutto campo dell’esterno francese che insacca battendo Musso.











